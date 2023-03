„Vyvezli jsme elektřinu tam, kde je levnější!“ Babiš vytáhl fakta. Je zle

„Objem elektřiny vyrobené v Česku v tomto období rostl. V lednu až v září dosáhla netto výroba elektřiny výše 57,9 miliard kilowatt a meziročně se zvýšila o 2,7 %. Odpověď na otázku, kde skončila navíc vyrobená elektřina, je snadná. No, skončila v zahraničí, vážení!" I to řekl lídr ANO v dlouhém středečním projevu v Poslanecké sněmovně, kde se opozice snaží zablokovat snížení valorizace penzí. Na to konto Babiš prohlásil, že klidně zorganizuje demonstraci důchodců. Expremiér Mirek Topolánek následně sdělil, že uspořádá protidemonstraci. A projev má i další ohlasy.

reklama

„Takže ještě jednou, pane premiére,“ oslovil Babiš premiéra Fialu hned poté, co mu vysvětlil, že se hrdě hlásí k tomu, co mu Fiala dává neustále za vinu, tedy k populismu – psali jsme ZDE.

„Já jsem slyšel v zákulisí, že nás tedy v pátek převálcujete, abyste měli hezký víkend a abyste pokazili víkend našim důchodcům, protože je vám líto jim dát směšných - ono je to pro ně dost peněz - těch 7 000 korun. Sedm měsíců. A příští rok je to samozřejmě 1 000 korun měsíčně, zase 12 000. Vy nemáte 19 miliard? No samozřejmě, že máte,“ je si Babiš jistý tím, že by se v rozpočtu peníze na zákonnou valorizaci důchodů našly a zároveň poukázal na to, že se vládní koalice v pátek chystá ukončit jednání v parlamentu silou svých 108 hlasů.

Předseda hnutí ANO pokračoval kritikou současného premiéra a zmínil i skandály ODS, vyzval ale také Fialu, že má šanci na nápravu.

„Naši důchodci jsou pro vás škoda? Můžu vám vyprávět o vaší historii, o zničení českých bank, o Kuponce, o LTO a další tyhle zvěrstva. A pokud bude čas, tak vám to i přečtu. Takže pane premiére, ještě jednou, prosím vás, máte šanci teď, pokud jste premiér a pokud tedy neřídí tu vládu pan ministr financí Stanjura…“

Babiš dále pokračoval zmínkami o mladé generaci, která nemá šanci si pořídit byt, i o nutnosti najít peníze na investice. Kritizoval i fakt, že Fiala s ním nic nekonzultuje, což on za svého premiérování dělal. V té souvislosti zmínil i kauzu Diag Human a Ukrajinu.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Pan premiér se mnou nikdy nemluvil. Já jsem chodil tady do jeho kanceláře, třikrát jsem tam byl tajně, novináři to nevěděli, normálně jsme diskutovali. A kolikrát vy jste nás oslovili? Dvakrát Ukrajina, jasně, Ukrajina. Potom ten supertunel symbolu korupce a jeho kámoše Šťávy, to nás pan Stanjura zavolal, že možná prohrajeme arbitráž. Ano, 15 miliard. To je ta škoda, to jsou ty vaše škody. 600 miliard solární tunel,“ vrátil Babiš Fialovi jeho zmínku o škodách.

„Mluvit o důchodcích jako o škodě, to je fakt skandální,“ vmetl Babiš Fialovi a pokračoval tématem inflace.

„Kdybyste ji srazili, tak jak to udělal Macron, a o tom to je, o tom zastropování té elektřiny u výrobce, tak byste to měli jako ve Španělsku, 4,5 %, Macron má 7 a my máme 19. Ale vám to vyhovuje, protože vy zkrátka kasírujete stovky miliard navíc,“ je si Babiš jistý tím, že současná vysoká inflace vládě vlastně nahrává.

Jeho kritice neušla ani ministryně obrany.

„Ono to vypadá, že ten hlavní premiér je paní Černochová, která si dneska na vládě vlastně vykřičela asi 2 % HDP, už v roce 2024. Neuvěřitelný nárůst, ze 111 miliard na 151 miliard,“ podivil se Andrej Babiš vysokému nárůstu výdajů na obranu a vyjádřil obavu, že peníze se nestihnou ani utratit, ale budou ležet ve formě záloh na nějaké projekty.

Mgr. Jana Černochová ODS



ministryně obrany Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Nevím, kam spěcháte. Já jsem strašně zvědavý, jestli to utratíte, jestli to není všechno na zálohách, jestli to skutečně i nakoupíte a že to přijde."

V této souvislosti se bývalý premiér opět vrátil k hlavnímu tématu.

„Ale zase jste zapomněli na ty důchodce. Já chápu, že ta válka, ano média stále válka, válka, válka. Když já jsem mluvil o míru, tak všichni nadávali a křičeli, že jsem strašil děti,“ připomněl ještě svoji kampaň, ve které mu bylo vyčítáno, že výzvami k mírovým jednáním strašil občany válkou.

Poté se Babiš dostal k tomu, že se ho novináři ptají, jestli jednání Sněmovny úmyslně zdržují.

„My to tady samozřejmě zdržujeme,“ potvrdil taktiku opozice.

„Pokud to nebude 22. března ve Sbírce zákonů, tak zkrátka zachráníme, jestli jsem to dobře pochopil, našim důchodcům těch 7 000 korun tento rok. A samozřejmě budeme bojovat dál. Takže znovu opakuju, že to nevzdáváme, takže uvidíme, co Senát,“ ukázal předseda ANO, kam se ubírají jeho myšlenky, a pokračoval dalším možným vývojem, který bude mít v rukou zvolený prezident Petr Pavel.

„A potom přijde na řadu pan prezident… To je fantastická šance pro pana prezidenta, protože pokud on si vezme 14 dní a dá to veto v poslední den, no tak je to v suchu. Potom už nemusíme chodit demonstrovat před Ústavní soud, který je, jak se pan předseda vyjádřil, protibabišovský,“ narážel Babiš na vyjádření předsedy Ústavního soudu Rychetského.

„Žijeme v zemi, kde předseda Ústavního soudu mluví o agrofertizaci. Neuvěřitelné,“ dodal ještě a pokračoval směrem k seniorům.

„Takže já chci jenom říct našim důchodcům, že bojujeme dál. A potom asi tedy v pátek, když to tak je naplánováno, že nás tady zaříznou. Tak já už teď vyzývám příštího pana prezidenta, pana Petra Pavla, aby odložil to rozhodnutí 10. března,“ dodal ještě Babiš s poukazem na už zmíněný možný páteční konec jednání, který si prý naplánovaly koaliční strany.

A opět se vrátil k hlavnímu tématu, a tím byli důchodci. Poukázal přitom na jejich důležitou roli pro několik generací.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„A já bych jenom chtěl říct panu premiérovi, pokud úplně neví, kdo jsou důchodci, ale snad to ví, že je to skupina obyvatel, která se postarala o minimálně dvě generace občanů naší země. Vychovala ku prospěchu státu pracující a přispívající generace do systému, který nebyl za minulých vlád moc podporován. Jsou to právě oni, kdo si zaslouží, aby se na ně hledělo s respektem a vůlí ve snaze pomoci této skupině obyvatel. Takže ano, důchodci vybudovali naši zemi. A myslím, že toho udělali strašně moc. A my jsme je vždycky podporovali. V našem programovém prohlášení vlády to bylo na prvním místě,“ podotkl Babiš a zmínil i některé vládní kroky.

„Takže pro ty důchodce tato vláda dělá co? Bere jim peníze. Nejsou léky. Pan ministr zdravotnictví stále říká, že přijde něco - nejenom pro děti, ale ani pro důchodce nejsou léky, ale že údajně budou. No a vzali jim tu slevu. Takže to je celé k tomu, jak se tato vláda chová k důchodcům.“

Řeč přišla i na elektřinu.

„Takže pojďme se podívat, jak to u nás vypadá s tou elektřinou. Export elektřiny první až třetí kvartál 2022. Objem elektřiny vyrobené v Česku v tomto období rostl. V lednu až v září dosáhla netto výroba elektřiny výše 57,9 miliard kilowatt a meziročně se zvýšila o 2,7 %. Odpověď na otázku, kde skončila navíc vyrobená elektřina, je snadná. No, skončila v zahraničí, vážení,“ neskrýval Babiš svoje rozladění z energetické politiky.

„A může nám někdo vysvětlit, proč na Slovensku mají 1500 korun na megawatt a my máme 6 - 7 tisíc a proč v Polsku, které téměř elektřinu ani pořádně nevyrábí, nemá ani jádro, teď se dohodli s Američany na Westinghousu, tak jak je to možné, že všude je to levnější,“ ptal se bývalý premiér nevěřícně a pokračoval daty z vývozu české elektřiny do zahraničí.

„Chápete to? Kladné saldo České republiky z obchodu s elektřinou dosáhlo 61,4 miliardy korun a vzniklo hlavně při obchodování se Slovenskem. Neuvěřitelné. Takže my vyrábíme levně, vyvezeme to na Slovensko a Slováci mají levnější elektřinu než my. No úplně na hlavu, úplně na hlavu!“

Ing. Jozef Síkela BPP



ministr průmyslu a obchodu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na hlavu postavená, resp. šílená je podle bývalého premiéra ale i budoucnost Evropy, pokud se něco nestane s Green Dealem a systémem emisních povolenek. Hlavní světoví znečišťovatelé ovzduší totiž nejsou z Evropy a nemusejí dodržovat přísné výrobní podmínky tak, jako jejich evropští konkurenti, kterým to ale výroby prodražuje. Evropa přitom vypouští jen velmi malé množství emisí v porovnání s ostatními.

„Takže 8 % emisí Evropy. Zachráníme planetu? Zničíme průmysl! A za 300 let si Číňané budou říkat, kam jdeš na dovolenou? No, já jdu, tam je takový poloostrov Asie, který se jmenuje Evropa, tam už není průmysl, tam jsou jenom turistická centra, nějaké památky…,“ nastínil Babiš naši možnou temnou budoucnost a s neveselou vizí také pokračoval.

„A v té pražské zoologické nebude panda, jak jsme chtěli. Tam bude poslední české prase možná, protože taky to tak vypadá, že už nebudeme jíst ani vepřové, už budeme podle nové generace Bruselu jíst larvy, ani kuře, ani hovězí, ty krávy mají taky ty emise. Peklo. Takže tohle je budoucnost Evropy. Šílené.“

Ve svém projevu slíbil Andrej Babiš také první demonstraci, kterou bude pořádat hnutí ANO.

Šéf ANO Andrej Babiš řekl ve Sněmovně, že zorganizuje demonstraci důchodců, když koalice prosadí nižší růst penzí. „Je mi 68 a podle vás bych už neměl pracovat. Já budu pracovat,“ řekl podle serveru iDnes.cz bývalý premiér.

Potvrdil to i na svém Facebooku, kde prohlásil, že se doopravdy vytočil.

„Tak teď jsem se fakt vytočil. A je dost možné, že zorganizuju moji první demonstraci. Pusťte si, prosím, tohle video ze Sněmovny,“ napsal doslova a přiložil část svého projevu.

Na to zareagoval bývalý premiér za ODS Mirek Topolánek, který se rozhodl uspořádat „protidemonstraci“, alespoň to zmínil na svém Twitteru.

Aby zůstal svět v rovnováze, uspořádám protidemonstraci důchodců. Bude spočívat v tom, že na tu Andrejovu nepůjdeme. Schválně, kterých bude víc...https://t.co/veOxTnCkkR — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) March 1, 2023

„Aby zůstal svět v rovnováze, uspořádám protidemonstraci důchodců. Bude spočívat v tom, že na tu Andrejovu nepůjdeme. Schválně, kterých bude víc...“

Babišův kritik, člen ODS a majitel serveru Forum24.cz Pavel Šafr se zase vymezil proti Babišovým vyjadřovacím schopnostem, které přirovnal k projevům v ZOO.

Babiš je zcela unikátní typ parlamentního řečníka. Jeho stavba vět a slov se nenechává zbytečně svazovat jakýmikoli pravidly logiky či mluvnice. Prostě to ze sebe sype a je to. To v jiných parlamentech těžko najdeme. Podobné projevy najdeme jedině v zoo. https://t.co/dqmt4Y4Wgx — Pavel Šafr (@pavelsafr) March 1, 2023

„Babiš je zcela unikátní typ parlamentního řečníka. Jeho stavba vět a slov se nenechává zbytečně svazovat jakýmikoli pravidly logiky či mluvnice. Prostě to ze sebe sype a je to. To v jiných parlamentech těžko najdeme. Podobné projevy najdeme jedině v zoo.“

To pod Babišovým příspěvkem na Facebooku našel bývalý premiér alespoň částečné zastání.

„Že tu vládu už někdo nepoloží, už nevím, co by se mělo stát, Fiala absolutně nezvládá situaci a vedení ČR,“ mínil jeden z diskutérů.

„Pětikolka je neschopná a pomalu je potřeba s tím něco dělat,“ souhlasil s ním druhý a naznačil svoji ochotu k dalším krokům, které ale nekonkretizoval.

„Spíše je všeho schopná, proti vlastním lidem a nejen důchodcům, je to jen začátek. Darují letadla moc drahá i jejich provoz. Vše jim dá. Rusáci budou mít zas do čeho mířit,“ přispěl do diskuze další.

„A AB vám připadal schopný?“ zeptala se jedna z přispívajících žen.

„No, v porovnání s Fialou zcela jistě,“ dostalo se jí odpovědi.

Psali jsme: „Bez Babiše i bez Fialy!“ Kalousek toho má dost. Katastrofa se blíží Jurečka: 600 miliard na důchody, pokud nezasáhneme Schillerová (ANO): Upozorňuji vás, že vám se tento hazard velice, velice vrátí Fiala (SPD): Nebezpečné vládní návrhy s nevratnými negativními dopady

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.