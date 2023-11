„Za pět.“ Pro všechny z odborů. Stávka pod palbou z trochu jiné strany

reklama

„Měla to být největší stávka ve školství za 30 let, ale dopadlo to jako vždycky ... vítejte v Čechách,“ konstatuje na svém facebookovém profilu Pavel Šik.

„Kdo mě čte ví, že nejsem mírně řečeno ‚velký příznivec‘ pětikoalice a její politiky. Ale pokud požadujeme profesionální práci od vlády, musíme ji požadovat i od odborů. A to včera má od profesionálnosti hodně daleko. Komunikace za pět. Jako obyčejný pozorovatel jsem z komunikace odborů ve dnech před demonstrací pochopil, že na pranýři bude stát především stát a vláda v pozici zaměstnavatele učitelů a zdravotníků. V centru kritiky byly škrty v kapitole zdravotnictví a nedostatečné poinflační financování školství. Hlavním mediálním tématem byly právě stávkující školy, tak to pochopili i studenti, kteří šli do ulic za své instituce. Funkci stávkujících zaměstnanců Škody jsem nepochopil,“ dodal Šik.

„Politické statementy za pět. Když na tribuně mluví Bohumír Dufek, tak by si měli pánové předem říct, o čem se bude mluvit. Pardon, ale i když to říká Fiala, demise je opravdu věc politická a nejsem si jistý, zdali všichni zdravotníci nebo učitelé vůbec demisi vlády chtějí. I když Dana alias Vidláka znám osobně, podle mého bylo jeho pozvání chybou a bylo toho logicky využito. Dan má své názory na politiku i světové dění a byl dlouho spojen s hnutím PRO Jindry Rajchla, čímž se stal politikem pro určitou politickou bublinu. Jeho dehonestaci v médiích považuji za špatnou, ale chápu, že každý učitel nesdílí jeho politické vidění světa, a tak upřímně a objektivně nelze Učitelské platformě vyčítat, že se proti tomu tak striktně vymezuje,“ zmínil Šik.

„Ohledně Učitelské platformy lze zase namítnout, že i když má ca 1500 členů a je partnerem politiky a politických stran, spíše než ona by se měl vyjádřit František Dobšík jako předseda ČMOS PŠ (Českomoravský odborový svaz pracovníků školství) a přesně říci obyvatelům, kdo tedy za učitele má mluvit, takhle je z toho guláš. Koncepce stávky za pět. Pokud i mainstream média kopou za zaměstnance a přinášejí poměrně velký pozitivní obsah s výčtem stávkujících škol, rozhovory se zaměstnanci nebo kritiku tabulkových platů, tak bylo podle mého chybou svolávat demonstraci do Prahy při téhle účasti. Jednoduše proto, že média ukázala těch pár tisíc lidí na náměstí a vláda nad tím logicky mávne rukou. Bylo to zbytečné a lepší by dle mého bývalo bylo, aby se varovně stávkovalo v místě, třeba před školou. Takhle se logicky veškerá pozornost obrátila jen k jednomu pódiu,“ poznamenal Šik.

Středula měl podle něj už dávno po jeho kandidatuře na prezidenta a platby za stáhnutí kandidatury z čela odborů odejít. „Nicméně jsme v českém rybníčku a odbory jsou podobně zabetonované jako lékařská komora. I pokud to ‚česky‘ přehlédneme, měl jako šéf odborů stávku udělat ryze odborářsky a ne politicky, měl pro to od médií velice dobře nabito. Odbory by se měly dle mého koncentrovat na ty, které zastupují, především v ohledu na pracovní podmínky a ohodnocení vůči zaměstnavateli, v tomto případě státu. Odbory dle mého nemají co kritizovat politické rozhodnutí, od toho máme (nefunkční) politickou opozici. Sorry, vím, že mi asi hodně lidí předhodí, že střílím do vlastních řad, ale bylo mi z toho včera jen úzko a smutno, pro obyčejného člověka z toho zbyl jen guláš. V médiích se mluví o hádkách a ‚dezinformátorech‘, přitom šlo jen o peníze a pracovaní podmínky. Je podle mého totiž nutné pochopit, že jsou tady různé názorové bubliny, ale řadový občan, kterých je převážná většina, může mít po té smršti ze včerejšího dne dost divný pocit,“ zakončil Šik. Sdílel také prohlášení Učitelské platformy, která se vymezila proti akci odborů a také proti vystoupení Vidláka, jehož označila za člověka z proruské dezinformační scény.

Psali jsme: 1 Kč za elektřinu. U nás 10 Kč. „Vyhrožování.“ Pravda o lipské burze se šíří Hejtman Grolich: Pohotovosti a urgentní příjmy budou mít práce nad hlavu. Jděte k praktikovi Zeman (PRO): Lékaři versus vláda… o co se tu jedná? Pobodal se. Přišel mu účet za energie. Policie ČR v akci

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE