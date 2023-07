„Za to mohl být Temelín.“ Průmysl pryč, peníze také. Odborník nadhodil, co zbude

reklama

Plíva predikuje, že z evropských zelených plánů bude jednoho dne „obrovský průšvih“, u kterého si zatím nedokážeme domyslet, jakých rozměrů dosáhne. „Zatím nevíme, jak obrovský to bude, ale když se podíváme na proklamace, jakým směrem by to mělo jít – co všechno se má kde dotovat, co všechno se má podpořit, utlumit…“ poukázal.



Zpozornět bychom měli nejen u často probíraných dopadů na autonomní dopravu, ale také u stále více u energetiky. „Tím že si Evropa do značné míry zakázala například frakování z břidličných písků, stává se více a více závislá na fosilních palivech z Ruska a Spojených států. Buďto plyn dopravíte přes LNG terminál ze Spojených států anebo plynovodem z Ruska,“ poznačil.

Zaujalo jej také, jaké ticho se rozprostřelo kolem úmyslného odpálení plynovodů Nord Stream a Nord Stream 2, vedoucích z Ruska do Německa. „Obrovské množství válek v minulosti proběhlo kvůli energiím a najednou tady máme obrovský výbuch a moc to neřešíme,“ zmínil se a u Německa zůstal při vzpomenutí konce jaderné energetiky v sousední zemi či tamního energetického mixu, který se v posledních letech soustředí zejména na výstavbu obnovitelných zdrojů. „I když tam mají solární elektrárnu na každé psí boudě, tak v podstatě z toho nevyrobí téměř nic. A to to stálo obrovské peníze,“ podotkl.



Právě s Green Dealem to dle ekonoma a investora dopadne podobně jako se solárními elektrárnami, které jsme před několika lety mohutně dotovali. „Dali jsme do nich 400 miliard korun dotací. Za 400 miliard korun jsme přitom mohli postavit druhý Temelín,“ upozornil s tím, že by přitom jaderná energie mohla přinést Česku pětinásobek energie, co získáváme ze solárních zdrojů.



Plíva podotkl, že si přitom myslí, že možná politici například prosazování elektromobilů na úkor naftových a benzínových aut dost možná podporují s dobrými úmysly, avšak zapomínají, „jak se ty baterie vyrábějí, těží a likvidují“ a že u některých elektromobilů se jen ekologická náročnost výroby s běžnými vozy vyrovná až po nájezdu 160 tisíců kilometrů a víc. Nabízí se tak prý při prostudování evropské zelené politiky již dosti tradiční citát někdejšího ruského premiéra Viktora Černomyrdina: „Měli jsme ty nejlepší úmysly, ale dopadlo to jako vždycky.“

Nejhorší dopady má pociťovat evropský průmysl. „My jsme si tady postupně zlikvidovali průmysl. Nejdřív jsme si zlikvidovali chemický a postupně jsme si likvidovali další… Poslední, co v té Evropě zbylo a nás – Českou republiku, ale i Slovensko či Německo, živilo tak je automobilový průmysl. A na něj jsme zaútočili teď. Přerušením řetězců v důsledku covidových omezení a ještě více tím směřování, v rámci něhož se říká, že v Evropě budou pouze elektromobily,“ shrnul Plíva s podotknutím, že jsme se tím vzdali všech ostatních technologií a výsledkem všeho je, že se začíná dříve velmi úspěšnému evropskému auto průmyslu na poli eletromobility ani zdaleka nedaří tak jako Číňanům.



Problémem má být také energetická závislost na Spojených státech či Rusku, ale také přesun průmyslu. „Máme tady utopické scénáře toho, jak si myslíme, že budeme vyrábět elektrickou energii. Budeme stále víc a víc závislý na Spojených státech a Rusko toho také mistrně zneužívá pro tuhletu válku a zatím není na kolenou, tak jak se říkalo,“ pronesl ekonom. Zdůraznil, že se evropský sofistikovaný průmysl přesouvá do Spojených států či také do Číny, což nemůže dopadnout úplně dobře.



A co nám zbyde? „Možná se sem lidi budou jezdit dívat do Českého Krumlova na památky,“ zaznělo z úst ekonoma a předsedy představenstva investiční společnosti Winstor Rostislava Plívy.



Na aktuální rekordní nárůst investic v průmyslu ve Spojených státech aktuálně upozornil i hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář. Důvody tohoto růstu průmyslu v USA jsou dle něj tamní nastavení hospodářské politiky, ale také geopolitika či levné energie.

V USA nastává rekordní nárůst investic v průmyslu (dolní graf), který tlumí výpadek rezidenčních investic (dopad výších úrokových sazeb).



Důvodem jsou kroky hospodářská politiky (daně, CHIPS Act, Inflation Reduction Act), geopolitika a pomáhají i levné energie. pic.twitter.com/HWn1K8czxX — Petr Sklenář (@SklenarPetr) July 12, 2023

