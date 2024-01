„Zaberme si náš kus Ukrajiny.“ Zní z Rumunska. Od strany s 20 %. NATO? Pryč

Zaberme si kus Ukrajiny. To nejsou ruská slova, ale rumunská. Jeden z lídrů tamní partaje za sjednocení všech Rumunů je vyřkl ani ne před týdnem. Že to je proti pravidlům NATO? Tak z NATO vystupme. Návrh Claudia Târziu je více než radikální. Nicméně v souladu s postoji, které strana zastává, tedy snaze sjednotit všechna území, na kterých žijí Rumuni. Stranu přitom volí skoro 20 % dotázaných v průzkumech.

Některé ale zacházejí dále než jiné. Například v Rumunsku Claudiu Târziu, bývalý předseda Aliance pro sjednocení Rumunů (dále AUR). Tato celkem novopečená strana (byla založena v roce 2019) získala v posledních volbách 9 % hlasů a má 25 poslanců z celkem 330 a 12 ze 136 senátorů. V roce 2020 odsoudila strana nezájem rumunské vlády o práva Rumunů v Srbsku a na Ukrajině. AUR také odsuzuje anexi Besarábie, Severní Bukoviny a regionu Hertsa Sovětským svazem.

Podle novináře Costina Andriese minulou středu Târziu při setkání ve městě Jasy (na hranicích s Moldávií) prohlásil, že je ochoten obětovat rumunské členství v NATO za to, že anektují čtyři regiony Ukrajiny. Dle Andriese (který je podle svého vyjadřování silně protiruský) Târziu prohlásil, že Rumuny nemusí zajímat, co dělá Rusko a že musí zabrat ukrajinské území, aby obnovili rumunskou suverenitu. Současný konflikt Târziu, tedy číslo dvě v AUR, popsal jako „souboj dvou říší“.

„Jsme na rozcestí, jako obvykle musíme s těmito říšemi jednat, abychom dosáhli své kompletní suverenity,“ uvedl Târziu dle novináře, který ho peskuje, že za to, že chce NATO opustit, když Rumunsko udělalo tolik pro to, aby se do NATO dostalo a ruská hrozba se zvětšuje. Rumunsko by muselo pro anexi vypovědět či porušit smlouvu o dobrém sousedství s Ukrajinou, kterou podepsalo v roce 1997, právě pro to, aby se mohlo stát členem NATO.

„Nebudeme skutečně svrchovaní, dokud nesjednotíme Rumunsko v jeho přirozených hranicích! Severní Bukovina nesmí být zapomenuta. Jižní Besarábie nesmí být zapomenuta. Země Herty a Podkarpatí, vše, co bylo a je součástí rumunského národa, se musí vrátit pod jeden stát,“ hřímal prý Târziu v pohraničním městě.

Andries pak připomíná, že Târziu pár dní po začátku ukrajinského konfliktu prohlásil, že je potřeba zlepšit vztahy mezi Ruskem a Rumunskem a také zvýšit spolupráci.

Slova Claudia Târziu už zveřejnila také rumunská odnož magazínu Newsweek, s titulkem „Lídr AUR Claudiu Târziu chce anektovat některá území z Ukrajiny a opustit NATO“. Na sociálních sítích tato slova sklízí pobouření i posměch.

Nicméně, co k smíchu není, jsou volební preference této strany. Podle posledního průzkumu agentury Inscop by se AUR umístila třetí, s 19,5 %.

Volební preference – prosinec 2023

Zdroj: Inscop.ro

