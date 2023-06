„Zaplatíme Němcům za plyn víc. Oni si to zaslouží.“ A ozval se křik

MONITORING SÍTÍ Ve svém pravidelném streamu se šéf strany PRO věnoval tématu plynu, konkrétně rozhovoru na SeznamZprávách, kde Piráty dosazený ředitel Pražské plynárenské tvrdil, že je fér Němcům zaplatit poplatek za přepravu plynu. Rajchl to naprosto odmítá jako koloniální myšlení. „My teď máme nejdražší plyn široko daleko, náš nárůst 231 % je bezprecedentně nejvyšší v celé Evropě. A my ještě budeme platit Němcům za ty terminály,“ říká.

Anketa Je třeba, aby si bezpečnostní složky dávaly pozor na Rusy, kteří u nás žijí? Ano 16% Ne 84% hlasovalo: 16291 lidí dva týdny starý rozhovor SeznamZpráv s Martinem Pacovským, současným ředitelem Pražské plynárenské, kde říká: „Musíme si uvědomit, že Němci nainvestovali nesmírné peníze, řádově stovky miliard eur, do plynové infrastruktury, zejména do LNG terminálů. Zrovna my jako Česká republika jim dlužíme hodně za to, že udrželi dodávku plynu.“ Proto řediteli přijde fér platit přepravní poplatek za dopravu plynu přes Německo, kterou země zavedla. Jedná se údajně o 1,5 eura na přepravenou megawatthodinu. „To, že máme ceny kolem 30 eur, je dáno i tím, že prostě nahradili ruský plyn z roku na rok výstavbou LNG terminálů, a to je podle mě velký zázrak,“ dodal.

Šéf strany PRO však nesouhlasí. Podotkl, že Pacovského na místo dosadili Piráti místo Pavla Janečka, který držel Pražskou plynárenskou v černých číslech. A že Pacovský pak firmu „téměř zruinoval“. Co se týče „zaslouženého placení“, Rajchl opáčí, že to je opět koloniální myšlení: „My teď máme nejdražší plyn široko daleko, náš nárůst 231 % je bezprecedentně nejvyšší v celé Evropě. A my ještě budeme platit Němcům za ty terminály. Tak tady to máte, to bití se v prsou, jak jsme se odstřihli od toho ruského plynu. My za to zase zaplatíme a přijmeme roli té kolonie, která bude platit ten mejdan.“

„Západ žije na dluh. Západ žije svůj velký mejdan a my to tady platíme. Kdyby nebylo nás, tak už se to dávno zhroutilo. Je to naše pracovní síla, naše energie, naše peníze, které posíláme, z České republiky odchází stovky miliard korun. Možná až bilion korun ze společností vlastněných západními nadnárodními korporacemi. A my jim to lifrujeme z té naší země,“ pokračoval. Spojil toto téma s úsporným balíčkem. Podle něho je potřeba zdanit především tyto společnosti, připomenul, že Česko je jednou z mála zemí, která nemá sektorovou daň na banky, nikoliv se snažit brát peníze z kapes lidí.

„Já odmítám být pátým kolem u vozu, které zaplatí všechno, co si Němci vymyslí. Kritizoval to Miroslav Singer, kritizoval to Pavel Janeček na twitteru. Je to další nesmysl, kdy z našich peněz budeme Němcům platit poplatky za jejich investice do LNG terminálů. Oni si postavili LNG terminály, my se na tom máme zase podílet. To já naprosto odmítám,“ prohlásil Rajchl a slova Pacovského označil za nehoráznost.

