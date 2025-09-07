„Zásahy justice do kampaně.“ Bobošíková se obává dopadu na volby

V úvodu pořadu si vzala Miloslava Vostrá slovo, aby navrhla zlepšení podmínek pro tvorbu státního rozpočtu ve volebním roce. „Zamysleme se nad tím, zda by nestálo za to změnit termín příštích voleb, zda by nestálo za to zkrátit volební období, to příští, a přesměrovat volby do jarních měsíců, protože takto Poslaneckou sněmovnu, nově zvolené poslance, nově zvolenou vládu vystavujeme neuvěřitelnému tlaku na schválení státního rozpočtu.“ Podle Vostré se nejedná o otázku politické orientace, ale zdravého rozumu, na kterém může sněmovna, která vzejde z říjnových voleb, najít shodu.
Bobošíková a Vostrá se pak přesunuly k aktuálnímu tématu, kdy se nová strana Volt pokusila podáváním žalob ztížit nebo znemožnit hnutí Stačilo! a SPD účast v podzimních parlamentních volbách.
„Vy jste určitě zaregistrovali, že v tomto týdnu všechny krajské soudy odmítly žaloby strany Volt na to, aby SPD a Stačilo! nebyly připuštěny k volbám do Poslanecké sněmovny,“ upozornila diváky Bobošíková. „A byl to Krajský soud v Brně, který kandidátní listinu hnutí Stačilo! přímo nezrušil, ale nechal si pootevřené dveře, protože nás označil, cituji, za ‚skrytou koalici‘.“ Politička se zamyslela nad dvojím metrem, který podle ní aplikuje Krajský soud v Brně. „Vzpomeňte si například na ‚TOP 09 s podporou Starostů‘. A já bych chtěla jasně říci, že tento krok vůbec není o spravedlnosti, ale je to snaha soudní moci a jejích spojenců vstupovat do volební soutěže.“ Takové zásahy justice do volební kampaně mohou podle Bobošíkové znejistit voliče a také vyvolat pochybnosti o výsledku voleb.
V další části pořadu Vostrá odpověděla na dotaz diváků týkající se rostoucího státního dluhu. „Pomalými systémovými kroky v ekonomice, důsledností a zodpovědností je možné ten dluh snižovat. Ale reálně řečeno, celá Evropa, celá Evropská unie jede na dluhy státních rozpočtů.“ Miloslava Vostrá, bývalá poslankyně a současná kandidátka Stačilo!, tu zdůrazňuje, že náprava stávajícího stavu potrvá roky.
Na to navazuje i další dotaz týkající se zahraniční politiky a zdrženlivého postoje ANO v této otázce. „ANO přiznalo, že zahraniční politika je prioritou a že je nutnou prioritou, že rozhoduje o bezpečnosti našich dětí i o tom, kolik máme v peněženkách, tak by musel Andrej Babiš přiznat, že podepsal Green Deal. Musel by přiznat, že NATO nepřináší výhody, ale že naše členství je víceméně jenom lokajská poslušnost,“ tvrdí Bobošíková, která dlouhodobě kritizuje rostoucí výdaje na zbrojení. Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Obě političky odpovídaly na dotaz týkající se možného budoucího auditu ministerstva obrany. „Z mého pohledu určitě. Předpokládám, že dojde-li ke změně ve vedení ministerstva, tak každý nový ministr si udělá určitý audit a bude chtít informace k provedeným nákupům. To, jak to bude důsledné, těžko říct, protože nevíme, jak volby dopadnou, upozornila Vostrá. „Já bych k tomu chtěla dodat jen jednu větu. Zodpovědné vládnutí bez auditu státních financí, které jsou ve velkém nepořádku, tak bez auditu zodpovědné vládnutí není možné,“ dodala Bobošíková.
V závěru pořadu se váhající volič zeptal na volbu mezi Stačilo! – které reprezentují obě ženy v pořadu – nebo volbu SPD.
„Já bych k tomu chtěla říci asi tolik. Ten základní rozdíl je nyní v tom, že my ve Stačilo! cílíme na vaši důvěru a na co nejlepší volební výsledek. My dopředu nesestavujeme s nikým žádné vládní koalice, žádné vládní podpory, my dopředu nevydáváme nebo neproměňujeme svůj program za křesla,“ zdůraznila Bobošíková.
Vostrá pak dodala: „Určitě volit kandidáty hnutí Stačilo!. A proč? Např. i proto, že když se podíváte zpětně, pokud o to máte zájem, do těch vystoupení jak pana Okamury, tak zástupců SPD v Poslanecké sněmovně, například u přípravy rozpočtu na rok 2021, kde jak asi víte, my za KSČM jsme chtěli snížit právě rozpočet ministerstva obrany o peníze, které ležely na účtě, upozorňuji, které nebyly v tu dobu potřeba.“ A Vostrá připomněla, že poslanci SPD se v podobných případech zdrželi hlasování.
