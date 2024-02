„Zastavte podvody s globálními emisemi! Arktický led se zotavuje.“ Data předložena

reklama

Zakladatel Free Speech Union Toby Young upozornil na pokračující zotavování se arktického mořského ledu. Jeho rozloha je nyní 24. největší za posledních 45 let. Vyzval proto k okončení podvodů s Net Zero.

Net Zero je koncept klíčový pro snižování dopadů klimatických změn a dosahování dlouhodobé udržitelnosti v oblasti životního prostředí, vzhledem k tomu, že podle Net Zero globální oteplování je úměrné kumulativním emisím CO2. To znamená, že planeta se bude oteplovat tak dlouho, dokud budou globální emise vyšší než nula.

Podle amerického Národního centra pro údaje o sněhu a ledu (NSIDC) rok 2024 začínal s průměrnou lednovou rozlohou arktického mořského ledu 13,92 milionu kilometrů čtverečních, což je dvacátá nejnižší hodnota za 45 let satelitních záznamů. V průběhu měsíce se měla pak plocha zvýšit o dalších 1,09 kilometru čtverečního.

Přestože je rozsah mořského ledu výrazně pod průměrem let 1981–2010, je v rámci normální meziroční variability mořského ledu za posledních dvacet let a řadí se na třetí nejvyšší místo za posledních deset let, uvádí server Severe Weather.

Trend poklesu rozlohy arktického mořského ledu je sice lineární, jeho rozsah v lednu 2024 je podle vědců více než pozoruhodný.

Tloušťka ledu, která je podle nejnovějších analýz o 1,25 metru silnější než led z let 2011 až 2023 na sibiřské straně Arktidy, též naznačuje, že v sibiřských pobřežních mořích může docházet k pomalejšímu tání ledu.

V Beaufortově moři je nicméně možné, že led taje zase možná rychleji, led na severoamerické straně je až o 1,25 metru tenčí než průměr.

Arktický led hraje zásadní roli při regulaci klimatu. Bílý povrch ledu odráží sluneční světlo zpět do vesmíru, což pomáhá ochlazovat planetu. Když se tato ledová pokrývka zmenšuje, více sluneční energie je absorbováno oceány, což může vést k dalšímu oteplování.

K tomu je arktický led domovem pro mnoho druhů zvířat, jako jsou třeba lední medvědi, tuleni nebo mroži. Tyto živočišné druhy jsou na ledovém prostředí pro život převážně závislé.

