„Že Karel IV. na stokoruně už nikoho nezajímá?!“ Ekonomka slyšela Nerudovou. Tvrdá dohra

Ekonomka Hana Lipovská se v pořadu Svobodný trh věnovala aktualitám. Hovořila o tom, proč by stát neměl kupovat Robin Oil, kritizovala vládu, která čím dál více směřuje k centrálnímu řízení státu. Rozebrala také vládní spory v otázce vstupu do eurozóny a prezentování „nesmyslných“ důvodů, proč bychom neměli chtít korunu, ústy ekonomky Danuše Nerudové.

V souvislosti se státním nákupem benzinek Robin Oil ekonomka Lipovská sdělila, že soukromé podnikání by mělo zůstat v soukromých rukou: „Český stát chce prostřednictvím vlády Petra Fialy učinit další krok k tomu, jak pod sebe stáhnout více a více podnikání. Všichni víme, a data nám to ukazují, že pokud se stát snaží podnikat, tak to málokdy dopadá dobře, takže proč nekoupit další síť benzinek, proč nekoupit Robin Oil a nesnažit se hrát si na podnikatele...,“ uvádí.

„Je to krok, který je samozřejmě ze všech možných hledisek nepochopitelný, nelogický, neekonomický,“ pokračuje Lipovská, které se nepodařilo doteď zjistit, proč právě tato síť benzinek je právě tou vyvolenou. „Majitel z dostupných zdrojů není sponzorem stran vládní koalice, nezdá se, že by byl navázán na kteroukoli z vládních stran. Je záhadou, proč Ministerstvo průmyslu a obchodu, které vykonává stoprocentní vlastnická práva ve společnosti ČEPRO, do této velmi nelogické transakce šlo,“ přemítá.

Bude velmi zajímavé vidět, jestli Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bude mít cit pro ochranu hospodářské soutěže a upozorní na to, že ve chvíli, kdy ČEPRO už jednu síť provozuje, a ve chvíli, kdy ČEPRO je státní, nikoli soukromé, není možné takovouto fúzi umožnit, uvádí Lipovská, která doufá, že v Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže budou mít dost rozumu, aby nepovolili tuto akvizici.

„Důležitější než nákup benzinek je to, že se naše vláda rozhoduje jít více a více do centrálního řízení a přinášet více a více státních zásahů, regulace na trhu, tam, kde to není absolutně potřeba,“ dodala.

Stranou nezůstaly ani spory ve vládě, kdy se ministerstva přou o to, zda by vláda měla začít dělat kroky k přijetí společné evropské měny, dnes to uvedly Hospodářské noviny (HN) na základě informací o připravované zprávě o ekonomické sladěnosti Česka s eurozónou.

Zpráva Ministerstva financí a České národní banky (ČNB), která je nyní v meziresortním řízení, konstatuje, že Česko bude zřejmě příští rok plnit některá z takzvaných maastrichtských kritérií pro zavedení eura. Dokument ale zároveň doporučuje nedělat v tomto směru žádné kroky. „Okamžitě se proti tomu zdvihl křik ze STAN, okamžitě se proti tomu ozvali také Piráti a nelíbí se to části lidovců,“ dodala Lipovská.

V této souvislosti rozebrala ekonomickou část besedy Danuše Nerudové, současné kandidátky za STAN do europarlamentu, s předsedou hnutí STAN, vicepremiérem Vítem Rakušanem ze dne 17. listopadu v Praze.

„My si tu furt nalháváme, že v té naší peněžence máme ty české koruny, ale také nosíte platební kartu, ne? Je vám jedno, co máte na výpisu, jestli CZK, nebo EUR. Dnes už hotovostí nikdo neplatí, takže to, co bylo v minulosti, že všichni říkali, že potřebují tu českou korunu a na bankovce toho Karla IV., tak to si myslím, že už je dávno pryč. Osmdesát procent ekonomiky jede v euru a my si tu jako nalháváme, že máme českou korunu.

Hana Lipovská k argumentům Nerudové pro přijetí společné evropské měny následně dodává: „Paní Nerudová má zřejmě spočítáno, jak moc platíme eurem, jak moc platíme českou korunou, a dokonce – to je na tom nejpozoruhodnější – upozorňuje na to, že přece dnes už všichni platí digitálně, debetní kartou, a kdo by platil v hotovosti. Zesměšňuje tam to, že Karel IV. už na stokoruně nikoho nezajímá...,“ pozastavuje se.

Anketa Podporujete stávku ČMKOS? Podporuji. Je šance, že to něco změní 83% Podporuji, ale bude to k ničemu 13% Nepodporuji 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 8355 lidí

„Do jisté míry vzletná myšlenka paní Nerudové, že máme 80 procent ekonomiky na euru, když to číslo z žádných dat v podstatě nevyplývá, a že nikdo neplatí hotovostí, je nesmyslná,“ konstatovala.

Nerudová také tvrdila, že vstup do eurozóny by Česku přinesl spoustu pozitivních věcí, a to nejen pro byznys, ale i pro české občany, kteří by podle ní měli dostupné úvěry a hypotéky s daleko nižší sazbou než nyní. „Vedeme o tom diskuse s Honzou Farským, přišli jsme na to, že žádnou negativní věc nevidíme. Nebo ano, vidíme a dá se populisticky zneužít, když dopředu všichni víme – a to je strašně zajímavé, protože Andrej Babiš vždy říkal: ‚Jak můžete vědět, co bude v roce 2050.‘ Asi chyběl, když byla statistika, matematika. Ale teď dobře říká: ‚No jo, ale když se zavede euro, tak se vše zdraží.‘ Takže já se hrozně těším na nějakou diskusi, až se ho zeptám, jak to ví, že se všechno zdraží,“ smála se Nerudová a dodala, že v zemích, kde se euro zavedlo, to k výraznému zdražování nevedlo.

Anketa Souhlasíte s tím, že koalice SPOLU jde společně i do eurovoleb? Ano 3% Ne 18% Vůbec mě tato koalice nezajímá 79% hlasovalo: 32033 lidí

Ekonomka opět upozorňuje na nepravdivé informace z úst Nerudové: „Taková drobná chyba, ona totiž není pravda, že když budeme v eurozóně, tak najednou Česká národní banka nebude potřeba a že její pracovníci přijdou o místa. To není pravda ani náhodou,“ hrozí se Lipovská z neznalosti Nerudové. „Aby země mohla vstoupit do eurozóny, je naopak jednou z podmínek to, že má centrální banku. Je to přesně naopak, jak tvrdí paní Nerudová,“ upozornila.

„Nejskandálnější je, že paní Nerudová je ekonomka, je profesorka hospodářské politiky, máme stejný obor a evidentně si absolutně neuvědomuje, že naskakovat na spotové informace je absolutně nesmyslné. Nás nemá zajímat, jaký je aktuální kurz a aktuální míra inflace a úrokové sazby, nás má zajímat potenciál ekonomiky, má nás zajímat produktivita a dlouhodobý kurz a dlouhodobý stav měny,“ kontrovala Lipovská výrokům Nerudové.

