„Zlovolná chyba“ starosty Čižinského. Vyrazil dětem ředitelku. Ale kdo přijde místo ní? To radši nečtěte

Progresivní starosta Prahy 7 Jan Čižinský dráždí konzervativce. Nově si v úvodníku přisadil i šéfredaktor Týdeníku Reflex Marek Stoniš. Ten se tak trochu zasnil a zafantazíroval o tom, co se může dít poté, co Čižinský odvolal ředitelku základní školy v Praze 7 Fr. Plamínkové Jarmilu Maceškovou. Nebudete věřit, co vymyslel.

Šéfredaktor Reflexu Marek Stoniš sepsal v úvodník ve formě otevřeného dopisu žákům Základní školy Fr. Plamínkové v Praze 7. Reaguje v něm na to, že starosta Prahy 7 Jan Čižinský odvolal ředitelku této školy Jarmilu Maceškovou. A na to, že část rodičů tamních žáků sepsala petici proti jejímu odvolání. „Pan starosta Čižinský, i když se chlubí, že byl kdysi učitel, udělal zlovolnou chybu,“ píše Stoniš. Anketa Měl by být člen Rady ČT Zdeněk Šarapatka odvolán Poslaneckou sněmovnou? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 10326 lidí

Poznamenává, že proti odvolání ředitelky byla dle něj většina školské rady. „Pan starosta nedbal jejího doporučení a na ředitelku Maceškovou zaútočil. Neohlížel se ani na to, že máte vynikající výsledky v jazycích a Vaše škola dosahuje nadstandartních výsledků v úrovni klasického vzdělávání,“ píše šéfredaktor Reflexu. Paní ředitelka se podle Stoniše totiž „bránila podlehnout módnímu tlaku a zavést na Vaší škole moderní novoty ve vzdělání“. „A právě ty se panu starostovi Čižinskému a jeho kamarádům, kteří už šestým rokem ovládají radnici naší krásné čtvrti, moc zamlouvají,“ píše Stoniš.

A jaké novinky měl Stoniš na mysli? Sice fantazíruje, ovšem o některých z jeho konkrétních představ se ve veřejném diskurzu již delší dobu mluví, jako například o zrušení domácích úkolů či známkování.

Noví učitelé se třeba žákům podle něj nejprve budou zdát fajn a to proto, že třeba nebudou nutit děti dělat domácí úkoly kvůli tomu, že to způsobuje stres, nebo nebudou dokonce ani nutit děti chodit v určitou hodinu do školy, jelikož to prý nervuje a okrádá mladého člověka a spánek, fantazíruje šéfredaktor Reflexu. Noví učitelé by podle Stoniše rovněž nemuseli děti známkovat, jelikož se budou domnívat, že je to přežitek ostatně stejně jako školní uniformy z dob Rakouska-Uherska.

Na druhou stranu Stoniš věští, že do školy přijdou zástupci nejrůznějších neziskových organizací. Ty budou podle Stoniše dětem vysvětlovat, že tak do deseti let planeta Země shoří. „Že jedinou záchranou současné Evropy jsou muslimští uprchlíci, jimž v jejich vlasti ubližují a kteří nám přišli rozšířit nové obzory o kulturní, civilizační a kulinářské obzory,“ rozepsal se Stoniš vášnivě. Budou děti učit udávat všechny ty, kteří si podle Stoniše „myslí něco jiného než pan starosta a jeho kamarádi“.

Na to konto lze připomenout, že radnice Prahy 7 pod vedením Jana Čižinského uzavřela kontrakt na asistenci při výběrech ředitelů tamních škol s neziskovou organizací Eduin. Psali jsme o tom ZDE.

Psali jsme: No podívejme! Čižinský si v Praze najal neziskovku za nemalé peníze. Už je poprask. A až uvidíte na co... Neziskovky v akci? Praha: Spojenec Pirátů Čižinský přiklepl kšeft ve školství, ozvalo se z opozice Soukup? Maminka o něm řekla toto, sdělil Vlastimil Tlustý. A dodal, kdo tu ve skutečnosti vládne Po Kalouskovi s Fialou i Čižinský. Pavel Novotný má další zářez. A ostrá hádka, vytáhli i jeho holý zadek

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.