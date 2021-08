„Žrali bychom trávu, nechat jídlo na EU.“ Jarmark SPD bez cenzury

reklama

„Představte si, že v Olomouci naši zemědělci a potravináři prodali sedm a půl tuny potravin, ale prodali je tak, že maximální váha, kterou si kupující mohl odnést, bylo pět kilo,“ informoval na Českém jarmarku SPD ve Zlíně místopředseda Radim Fiala, který i přesto, že kandiduje jako lídr v Olomouckém kraji, přijel i na druhý moravský víkendový mítink. SPD, jak informoval, nic nedotuje, neprodává. Jde o domluvu s potravináři. „Od příštího jarmarku budeme pouštět na obrazovkách grafy, abyste viděli, jak se od roku 1989 mění české zemědělství, jak čeští zemědělci chybí na českém trhu, jak jsou vytlačováni dotovanými potravinami ze Západu a v poslední době i z třetích zemí,“ konstatoval.

Sklady na Vysočině podle Fialy praskají ve švech, ale my vozíme brambory z Egypta. Nestačí jen propagace českých výrobků, ostatní západní země totiž mají větší dotace na výrobu. To pak křiví trh. Naši zemědělci nemohou uspět, pokud ostatní dávají čtyřikrát větší dotace. Popisoval i to, jak stála česká jablka 30 korun a když se vozila ze Španělska dotovaná, zvýšila se cena o desítky korun. „Pokud je konkurence, pokud jsme sami schopní udělat konkurenci západním zemím, nemůžou nás oholit. Pokud není konkurence, vytlačí nás z trhu a budou sem vozit dotované potraviny a je to v pytli,“ vysvětloval důvod, proč šli do „holportu“ s českými potravináři. „Zeptejte se jich, proč mají takovou cenu. Nám říkají, že za stejnou cenu to prodávají do supermarketu. Jestli si na tom pak narazí dvě stě procent?“ popisoval Fiala.

Tomio Okamura a Radim Fiala na Českém jarmarku SPD ve Zlíně. Foto: Daniela Černá

Kandidáti hovořili o nutnosti změn v zemědělství i o sestavování vlády

I mezi kandidáty SPD je odborník na zemědělství, čtvrté místo kandidátky má totiž Stanislav Skála ze Zlína, vystudoval vysokou školu zemědělskou a pracoval deset let na ministerstvu zemědělství jako ředitel krajského odboru. „Jsem rád, že se mi teď jeví šance, kdy SPD řeší české potraviny, ovlivňovat tuto záležitost. Kdybychom to nechali na Evropské unii, tak bychom dopadli špatně, jak říkal předseda, žrali bychom asi trávu,“ varoval Skála.

Stanislav Skála, kandidát SPD ve Zlínském kraji. Foto: Daniela Černá

První a druhé místo kandidátky v kraji patří lékařům. První je Vladimír Zlínský. „Pocházím z Vlčnova, ale bydlím ve Zlíně,“ představil se i před veřejností v krajském městě. Pro Parlamentní listy pak připustil, že byl ze začátku kampaně nervózní i z toho, jak budou lidi informovat o konání jarmarků. „Šli jsme přes sociální sítě a internetovou reklamu, oblepili jsme místní vesničky. Obával jsem se, kolik tu bude lidí, ale jsem spokojený s účastí i s náladou,“ popsal na místě. „Jsem příjemně překvapený, protože ke mně docházely informace, že ze strany provařených osob budou provokace. Rozhodně jsme ale nechtěli utíkat před sprškou vajíček, pokud by na nás dopadly,“ dodal.

A co říká Zlínský na slova předsedy SPD o tom, že hnutí může být jazýčkem na vahách při sestavování vlády? „Půjdeme za svým programem. Nepůjdeme do žádné koalice nebo tiché podpory, pokud řeknou, ať si strčíme program za klobouk,“ zdůraznil jasně.

Na druhém místě kandiduje za SPD ve Zlínském kraji lékař, neurolog Jaroslav Dvořák. Třetí místo má poslanec Jaroslav Holík. „V Poslanecké sněmovně je mojí doménou životní prostředí,“ podotkl. Když se takto Holík představoval na mítinku ve Zlíně veřejnosti, Radim Fiala k tomu hned dodal něco ze života Evropské unie. „Poslanci a Evropská komise zjistili, že krávy prdí, tím pádem produkují metan a je potřeba zdanit hovězí maso daleko větší daní, aby se krav chovalo co nejméně. To není vtip. V Německu už o tom uvažují. Přál bych si, aby to byl vtip,“ popsal. Poslanci přidali i další „nesmysly,“ které na nás sype EU. Postupně se představovali další kandidáti, pětkou je Robert Hampl z Chvalčova a i jeho doménou je životní prostředí.

Poslanec Jaroslav Holík ve Zlíně. Foto: Daniela Černá

Kandidáti SPD. Foto: Daniela Černá

Okamura: Nechci, aby tu chodili zahalení lidi

Předseda SPD Tomio Okamura se bude účastnit osobně všech jarmarků, které bude SPD pořádat ve všech krajských městech. „Navrhujeme potravinovou soběstačnost v základních potravinách, které lze u nás pěstovat,“ zopakoval. „Voda, úrodná půda, to je zlato. Zastavěli to solárními panely,“ dodal.

Právě SPD může být podle něj jazýčkem na váhách při sestavováni vlády. „Netříštit hlasy, to pak způsobí, že se k vládě například dostanou Piráti, které opravdu nechceme. Jak víte, Piráti, hnutí STAN či koalice Spolu budou přijímat migranty a euro,“ bouřil na mítinku ve Zlíně. „Také jsem po mamince ze Zlínského kraje, jak je tu krásně, u nás v Bystřici pod Hostýnem. Nechci, aby tu chodili zahalení lidi,“ zdůraznil i ve Zlíně Okamura. I toto vyjádření bylo odměněno velkým potleskem.

Migraci říká dost a rozčílil se i v souvislosti se současným postupem s ohledem na Afghánistán. „Šílená situace. Říkám jasně, islám není kompatibilní s demokracií,“ varoval.

Zopakoval, že SPD chce umožnit lidem referendum o setrvání v EU. Okamura odmítá zvyšování daní, chce prosadit, aby státní zakázky mohly dostávat pouze české firmy, protože jinak vydělávají čeští pracující třeba na mzdy německým firmám.

Český jarmark SPD ve Zlíně. Foto: Daniela Černá

Ve Zlíně Okamura popsal všechny body programu SPD. „Myslíme si, že vládnout musí znovu občan a ne elity.“ V obou krajských městech o víkendu zazněla několikrát hymna SPD: „Za lidi férově hrát, chránit svůj národ, svůj stát!“

I ve Zlíně se našlo pár zvědavců, kteří se přišli podívat hlavně na předsedu. „Přišla jsem se podívat na pana Okamuru. Taťka je do toho zapálený. Bude strašně rád, když mu pošlu fotku s panem Okamurou,“ smála se dvaadvacetiletá Karolína. „Vadí mi Evropská unie. Omezuje nás. Všechno vyvážíme. Kdyby to zůstalo u nás, měli bychom levnější jídlo i energie a byli soběstační jako v minulosti,“ popsala svůj názor pro Parlamentní listy. Do Zlína se přestěhovala před dvěma lety ze Slezska. V jejím životě to znamenalo zásadní změnu, na Ostravsku měla strach z nepřizpůsobivých.



