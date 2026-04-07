„Zrůdné.“ Odveta za pořad ČT, v němž všichni nadávali Jaklovi

Prvním tématem pořadu bylo sbližování české a slovenské vlády. Přítomný Marek Orko Vácha se nechal slyšet, že nechápe, proč česká vláda podává ruku Ficovi, „který je v Evropě izolovaný“. Sice chápe blízkost Česka a Slovenska, ale podle něho by si česká vláda z toho, co dělá Fico nebo Orbán, brát příklad neměla. A souhlasil s herečkou Zlatohlávkovou, která řekla, že opět vzniká Československo, protože si prý „začínáme notovat v návratu totalitních metod“. A pokud Česko půjde Ficovou cestou, bude prý izolované také.
Ladislav Jakl ke Slovensku řekl, že nikdy nepovažoval za nutné se Slovenskem organizovat pravidelná zasedání vlád, ze strany Česka to dokonce považoval za paternalistický přístup. Ale to, že se vztahy normalizují, označil za pozitivní. Vztahy by ale podle něj neměly být jiné a nadstandardní než s jinými dobrými sousedy.
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Moderátorka pak nadhodila setkání českého ministra a slovenské ministryně kultury. „Vrána k vráně,“ neudržel se Vácha. Ladislav Jakl naopak velký zájem neměl. „Já nevím, co mi je do toho? Dva ministři sousedních zemí se sešli, povídali si a vyfotili se. Já nevím, jestli z toho mám mít Vánoce nebo smutek, nevím, proč to má být téma. Vám asi jde o něco jiného, ale já na tom nevidím veliké vzrušení,“ řekl. Herečka Zlatohlávková mu pak začala vysvětlovat, že „vzrušení“ je v tom, že si Klempíř chodí pro rady k „totálně neodborné paní“ a je to prý smutné. „Být ministrem není žádná odbornost, je to politická funkce. U ní je důležité mít mandát od veřejnosti. Na funkce ministrů se nepořádá konkurz, to bychom mohli opět zavést vládu jedné strany. Naštěstí máme volby,“ opáčil Jakl. Herečka ještě prohlásila, že by pro politiky ještě chtěla psychotesty.
Baxa, odvolání a dotace
Na přetřes přišlo i to, že ministr Klempíř odvolal svého předchůdce Baxu ze správní rady Pražského jara. Orko Vácha to komentoval, že si dělá naději, že Klempíř dlouho ministrem nebude. Ladislav Jakl opět neodolal a rýpl si, že Baxa prosadil zvýšení poplatků pro ČT a ČRo, „takže se mu tady chvíli musíme věnovat“. A pokračoval, že si zřejmě někteří lidé představují svobodné umění jako právo na cizí prachy. „Nemyslím si, že má někdo právo na cizí prachy. A říkat nezávislé umění a nezávislá kultura tomu, kdo se bez cizích prachů neobejde, tak to já nevím, co je na tom nezávislého,“ pravil.
Moderátorka oponovala, že například dotace do filmového průmyslu přinášejí více peněz, než se vynaloží. Jakl k tomu byl skeptický a označoval to za perpetuum mobile. Orko Vácha ho ale zastavoval a chtěl, aby mluvila influencerka Tereza Koubková. „Vy to tady budete teď moderovat?“ „Budu, budu, budu,“ ptal se Jakl a kněz odpovídal. „On to tady bude ten pán moderovat?“ ptal se pak Jakl moderátorky, která řekla, že ne. „Že mi bere slovo, dává ho někomu jinému,“ stěžoval si dál Jakl a Vácha se bránil, že chce, aby měli všichni stejně času. „Od toho je tu moderátor, ne vy,“ vysvětlil mu bývalý člen RRTV. Influencerka pak prohlašovala, že Jakl nechce dávat mediální prostor jedné skupině a ptala se, kde je tedy ta svoboda. Jakl opět opáčil, že svoboda není právo na cizí prachy.
Maďarsko
Dalším tématem byly zveřejněné telefonáty maďarského ministra zahraničí a ruského ministra zahraničí. Marek Orko Vácha hovořil o demokracii a o tom, jak je nutné dávat pozor, jestli v ní vůbec ještě žijeme. „To, co se děje v Maďarsku, mě naplňuje nejhlubšími obavami, věřme, že Fidesz prohraje 12. dubna,“ doufal s ohledem na průzkumy. „Ale v Budapešti je také skupina sovětských poradců, tak ještě uvidíme, co nám Viktor Orbán předvede,“ pokračoval a upozorňoval, že Orbán je premiérem 20 let, takže je „pozoruhodné, co to je za člověka“.
Herečka Zlatohlávková pak prohlásila, že má Maďary ráda, ale „pana Orbána“ určitě ne. „Až tak mě nezajímá toto téma,“ řekla a demonstrativně si otevřela list papíru s obálkou Reflexu, kde byl Petr Macinka jako Napoleon, a nápisem „Kultura se projevuje i v chování“. Což kamera pak ostentativně zabírala, zatímco hovořil Ladislav Jakl.
Herečka Zuzana Zlatohlávková demonstrativně vytáhla časopis Reflex
Zdroj: ČT
„Myslím si, že premiéru Orbánovi my jako Češi leccos dlužíme,“ uvedl a zmínil například Orbánův projev k Čechoslovákům, kdy vyzýval ke svržení komunismu. Prý mu dlužíme i pochopení k jeho zakořeněnosti. Maďarsko by, ať už volby dopadnou jakkoli, mělo zůstat dobrým sousedem, řekl Jakl a nabádal, aby se Česko nesnažilo o vyhrocení vztahů. Influencerka Koubková však nesouhlasila a Orbána prohlašovala za hrozbu pro Maďarsko a demokracii v Evropě.
NATO
Řešila se také válka, Severoatlantická aliance a Trumpův přístup k ní. Jakl konstatoval, že svět je dnes multipolární a složitější a rozhodují v něm zájmy mnohem více než smlouvy. „Svět není nedělní škola. Ty vzájemné vztahy a smlouvy budou dodržovány tehdy, pokud budou výhodné pro toho silnějšího,“ uvedl. „Trump teď poukazuje na to, že každý si v tomto světě hlídá především své zájmy. On se o to snaží a vidí, že se o to snaží i ti ostatní,“ dodal.
Vácha si stěžoval, že Evropanů je více než Američanů, ale když jde o vojenské záležitosti, tak Evropa „žmoulá čepici“. A že v Evropě chybí někdo, kdo by „bouchl do stolu“ a udělal třeba i eticky kontroverzní rozhodnutí.
Influencerka Koubková by pak byla nerada, kdyby se chování Donalda Trumpa normalizovalo a stalo standardem, kam až mohou politici zajít. „Věřím, že jednoho dne, až tady nebudeme mít v čele lidi, jako je Donald Trump, tak se nám snad je podaří nahradit někým kompetentnějším do těch rolí a bude to mít lepší zítřky,“ řekla.
Pohrdlivě se k Trumpovi stavěla také herečka Zlatohlávková, se slovy, že „teď si Trump všimnul, že Evropa nestojí za nic, ale přitom ji vždycky potřeboval“. A že neví, kde vzali Američané „patent“ na to, aby se mohli do všeho plést. A haněla Trumpa za rozpoutání války s Íránem bez plánu B.
Reakce
Za obálku Reflexu pochválil herečku jeho šéfredaktor Martin Bartkovský.
Nemáte, prosím, někdo kontakt na Zuzanu Zlatohlávkovou? Myslím, že jí dlužím předplatné… pic.twitter.com/mwi1q5F43N— Martin Bartkovský (@bartkovskym) April 7, 2026
Reakce si ale vysloužil zejména Ladislav Jakl, do kterého se pustil blogger Jiří Hrebenar. Naštvala ho slova, že Češi Orbánovi něco dluží. „Dlužit respekt někomu, kdo ve své zemi systematicky likviduje nezávislá média, útočí na menšiny a ve volném čase se bratříčkuje s Moskvou? To je prostě výsměch všem demokratickým hodnotám,“ prohlašuje. A také chválil Zlatohlávkovou.
Ladislav Jakl v debatě na ČT24 zase ukázal svou servilnost k diktátorům, když s naprosto vážnou tváří tvrdí, že my Češi prý něco dlužíme Viktoru Orbánovi za to, co udělal pro demokracii. To jako vážně? Viktor "neliberální demokracie" Orbán jako náš vzor?— Jiří Hrebenar (@gisat) April 6, 2026
Dlužit respekt někomu,… pic.twitter.com/PWDuejoIOw
Přidal se také režisér Jan Jetmar. „Dělník, pracující inteligence, dezolát, student, umělec a kněz se potkali na Kavčích horách, aby nám v Událostech a komentářích pověděli, jak jde život. Zítra to bude podobné.
Raději bych v pondělí 6 dezolátů, v úterý 6 vzdělanců, ve středu 6 studentů, ve čtvrtek 6 umělců a v pátek 6 kněžích. Hned bych věděl, které dny se mám dívat, a které vynechat. Já chápu, že se Rada ČT snaží zavést vyváženost tím, že budou ve stejném poměru vysílat Židy a Hitlera, ale takhle se televize nedělá, takhle se buduje Národní fronta,“ mínil.
K pořadu má výhrady i mediální odbornice Alena Maršálková, která míní, že význam slova „vyváženost“ znají snad všichni, kromě pracovníků ČT. A i s odchodem několika známých tváří se podle ní v ČT nic nezměnilo. „Každým dnem a každým pořadem ČT deklaruje, že nerespektuje a nedodržuje Kodex ČT a jede stále v módu propagandistické opoziční, probruselské politiky s jasným cílem zkritizovat jakýkoliv krok současné vlády,“ říká pro ParlamentníListy.cz.
Podle ní ČT sice vybrala pestrou škálu hostí, pokud jde o jejich profese, ale nikoli, pokud jde o názory, kde se hrála hra čtyři na jednoho. Vytýká například moderátorce, že ignorovala velice silná vyjádření hostů směrem k Maďarsku a Slovensku.
„Co je na vysílání ČT doslova zrůdné, že divákům nepřináší široké názorové spektrum, ale názory, myšlenky a pohledy lidí prezentující ‚jednu, pro ni správnou pravdu‘ a tím divákům podprahově vnucuje ‚jediný‘ názor, manipuluje veřejné mínění a upozaďuje lidi s opačným či kritickým názorem. Je to velmi nebezpečná hra, kterou s občany ČT hraje a je potřeba tu hru zastavit. Problém není v tom, jak budou veřejnoprávní média financována, ale obsah jejich vysílání. Zaměstnanci ČT se už dostali do fáze, kdy nejsou schopni poskytovat veřejnou službu,“ říká mediální odbornice pro ParlamentníListy.cz.
„Z úst Váchy a Zlatohlávkové padala hodně závažná tvrzení o dění na Slovensku a ve studiu nezazněl jediný oponentní názor. Tím, že moderátorka do debaty nezasáhla, mohli mnozí diváci nabýt dojmu, že je to všechno pravda a budou dál tato tvrzení šířit. Pokud se chce dramaturg pořadu věnovat tak vážnému tématu, pak musí k němu pozvat odborníky. Herečka a kněz mají právo na své názory, ty jim nikdo nebere, ale musí v pořadu zaznít relevantní informace, ze kterých si divák sám udělá názor,“ poznamenala.
Vadí jí také to, že v pořadu byl dehonestován ministr Klempíř a nemohl se bránit. „Nevím, od koho dostala paní herečka mandát pronášet o ministrovi taková závažná tvrzení. A opět se ho ve studiu nezastal kromě Ladislava Jakla nikdo. Moderátorka jako by tam nebyla,“ podotkla Maršálková pro ParlamentníListy.cz.
