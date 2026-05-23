„Já jsem Brňák.“ Posselt v Brně mluvil o Starobrnu i demonstrantech

Do Brna dorazila Pouť smíření. Zítra setkání sudetských Němců v Brně vyvrcholí příjezdem bavorského zemského premiéra Markuse Södera. Připojí se ke spolkovému ministrovi vnitra Alexanderu Dobrindtovi.
Ještě před příjezdem významných německých politiků se o slovo znovu přihlásil předseda landsmanšaftu Bernd Posselt. Ten v centru Brna promluvil o Starobrnu, známém místním pivu.
Navštěvuje prý jeden lokál, kde místní hospodský prodává Starobrno a říká o sobě: „Já jsem Brňák.“ Prý podobně jako když americký prezident J. F. Kennedy navštívil rozdělený Berlín a prohlásil: „Ich bin ein Berliner.“ Jsem Berlíňan.
Posselt prozradil, že jeho asistentka má ráda Starobrno.
Pár slov vzkázal i demonstrantům, kteří proti setkání sudetských Němců v Brně protestují.
Zdůraznil, že proti demonstrantům nic nemá.
„Demonstranti demonstrují, vzpomínají na zákony,“ řekl televizi Brněnská jednička. „To je v pořádku. To je důležitá součást demokracie,“ dodal.
