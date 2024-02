„Zvrácená pobídka“. V Irsku zásadně snížili dávky pro Ukrajince

reklama

Irská vláda následně oznámila, že nově příchozím z Ukrajiny sníží sociální dávky z 220 eur týdně (cca 5500 Kč) na 38,80 eur (necelých 1000 Kč) po dobu jejich pobytu ve státním ubytování, což je však dle Sinn Féin nedostatečné.



Nejsilnější irská opoziční strana žádá tamní vládu, aby šla ještě dál a snížila sociální dávky pro ty, kteří v Irsku již jsou. Mluvčí strany pro integraci John Brady v parlamentu přitvrdil podle serveru Extra.ie přitvrdil svůj postoj k imigraci a irskou vládu kritizoval, že „připustila“, že se je k sociální systém v Irsku mnohem benevolentnější a vyšší než v jiných zemích, což má dle něj způsobovat, že se Irsko „vymyká svým protějškům v EU“. Ukrajincům, kteří již v Irsku pobývají, by měly být dávky dle něj sníženy.

Dodal, že Sinn Féin zároveň podporuje záměr snížení sociálních dávek pro nově příchozí z Ukrajiny. „Obáváme se, že vláda vytváří zvrácenou pobídku, která povede k dalšímu tlaku na soukromý nájemní sektor,“ podotkl Brady s tím, že irská vláda nadále nabízí sociální dávky ve stejné výši těm Ukrajincům, kteří žijí v soukromém nájemním sektoru.



Strana posléze uvedla, že by se snížená sazba měla vztahovat na osoby, které přijdou po určitém datu, namísto přístupu vlády, která spojuje sníženou platbu s novými „určenými centry“, v nichž budou nově příchozí ubytováni. „Vládní návrh zákona je chatrný a špatně promyšlený. Lituji, že nepřijali rozumné pozměňovací návrhy Sinn Féin,“ kritizoval irskou vládu za stranu Donnchadh Ó Laoghaire v irském Dáilu.



„Obávám se, že vládní přístup hrozí vytvořením pobídky pro ukrajinské uprchlíky, aby raději soutěžili na již tak přehřátém soukromém trhu s nájemními byty, než aby zůstali ve státem poskytovaném ubytování,“ varoval politik. Vládní návrh, jenž dle něj vyžene Ukrajince ze státem poskytovaného ubytování po 90 dnech, má způsobit, že uprchlíci skončí na ulici bez domova a také to, že budou konkurovat irským občanům na již tak přehřátém trhu s nájemním bydlením.

„Uvnitř určeného centra, pokud by byli dva dospělí a dvě děti, by v rámci plateb a přídavků na dítě dostali asi 828,80 eur měsíčně. Pokud by byli mimo centrum, dostávali by 2192 eur měsíčně a na nájemné by připadlo 800 eur. I před započtením 800 eur na nájem by na tom byli dvaapůlkrát lépe. Není těžké si představit, že by se někteří lidé mohli rozhodnout, že by na tom byli lépe, kdyby hledali bydlení na soukromém nájemním trhu,“ varoval.



Mluvčí strany pro zahraniční záležitosti Matt Carthy dle serveru Irish Independent v půlce ledna uvedl, že všichni Ukrajinci mohou zůstat v Irsku, dokud neskončí válka s Ruskem, čímž reagoval na třeskuté vyjádření předsedkyně strany Mary Lou McDonaldové, jež před Vánocemi prohlásila, že by Ukrajinci, kteří nepracují na „kritických“ pracovních místech, neměli mít automaticky povolený pobyt v Irsku.



Poslanec Sinn Féinu Eoin Ó Broin pak uvedl, že by vláda měla řešit, co se stane s Ukrajinci po konci dočasné ochrany Ukrajinců v zemi. „Řekl bych, že nakonec vláda musí začít tuto otázku řešit, protože všichni ti Ukrajinci – asi 80.000, kteří jsou v současné době ve státě – si myslím, že by také chtěli nějakou jistotu,“ podotkl.

