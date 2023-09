10,68 Kč dovoz, Čechovi za 35 Kč. „Nový Mnichov. Fiala a Pavel mlčí.“

reklama

Už za rok bude mít Země živitelka v Českých Budějovicích 50 let a dnes končící Zahrada Čech v Litoměřicích je o dva roky mladší. Jsou to významné a oblíbené zemědělské, potravinářské, ovocnářské a zahradnické výstavy, vyhledávané zemědělci, potravináři, obchodníky, občany, ale i politiky a novináři. Zvláště pak po covidu. Byl jsem velmi zvědav, co na letošním, tedy už 49. ročníku Země živitelky předvede, respektive nabídne lidem, národu, česká vláda a nový ministr zemědělství, čeští politici, ale především zemědělské organizace, jako je Agrární komora v čele s opětovně zvoleným prezidentem Janem Doležalem. Nutno dodat, zvoleným bez protikandidáta. Do toho všeho provládně, rozuměj protizemědělsky, naladěná veřejnoprávní média a kdesi vzadu, snad jenom na papíře silné, odbory. Proto jsem se jel na výstavu do Budějovic podívat. Určitě ne proto, abych sbíral laciné politické body, jak se nedávno dočetli z interních informací od prezidenta Agrární komory její členové.

Velmi mne zajímalo a zajímá, jak se k stupňujícím, řekl bych průšvihům našeho oboru, jako jsou vysoké a nadále rostoucí ceny potravin, zvyšující se dovozy a naopak trvale se snižující soběstačnost, na zelený fanatismus, a tak bych mohl pokračovat, jak se k tomu postaví výše uvedení. Jsem přesvědčen, že v dnešním světě je potravinová bezpečnost, tedy nakrmit občany kvalitními, pokud možno domácími a cenově dostupnými potravinami, otázka zásadní. A kde jinde hledat odpovědi než mezi odborníky, politiky, organizacemi a desetitisíci lidí, soustředěnými na jednom místě, v Českých Budějovicích na Živitelce?

Proč chyběl prezident? Poprvé v novodobé historii. A co Klaus?

Ale k věci. Letošní Země živitelka v jihočeské metropoli byla výjimečná návštěvností, bráno ve dvou aspektech – vysokým zájmem občanů na straně jedné a nezájmem politických špiček na straně druhé. Poprvé v novodobé historii mezi nás nepřišel prezident republiky, v současné době Petr Pavel, v jiných případech přijímání pozvánek, respektive ohlašování návštěv a cest prezidenta po četných akcích doposud mimořádně aktivní. Mně osobně to velmi vadilo a vyjádřeno slovy jednoho bývalého hejtmana a politika, jehož jsem se zeptal na názor – „je to tak, zájem o to špičky nemají. A to prezident sliboval, jak zemědělce podpoří. Ach jo“. Jenom pro úplnost, prezident Pavel je ve funkci od 9. března. Poprvé ovšem na zahájení nedostal pozvánku Václav Klaus, který stál na tribuně Pivovarské zahrady na zahájení či národních dožínkách dvacetdevětkrát! Moje poděkování proto patří Milanu Teplému, majiteli Madety, že Václava Klause soukromě pozval a připravil jemu a dalším vlivným osobnostem příjemný večer. Za naši platformu Klub 2019 byl pozván a zúčastnil se tohoto večera Zdeněk Jandejsek.

Amatér premiér a nesouvislé věty Vystrčila. A koho urazil prezident Agrární komory?

Jaké ale bylo oficiální zahájení agrosalonu Země živitelka? Dalo by se shrnout do jedné věty – nejslabší, co kdy zde bylo možno vidět a bylo by záslužné, aby za rok, při jubilejním padesátém ročníku, se vše vrátilo do normálu. Vydržet poslouchat vystoupení amatéra premiéra Fialy, nesouvislé věty, co mu slina na jazyk přinese, předsedy Senátu Vystrčila nebo našeho nového ministra zemědělství lidovce Marka Výborného, tak to skutečně vyžaduje kus sebezapření. Nic proti tomu, ale ministr na Těšnově by neměl být teolog a historik, přece jenom by měl o zemědělství něco vědět. Jistý posun jsem zaznamenal u prezidenta Agrární komory Doležala, který si dovolil vládu a premiéra kritizovat, leč obávám se, že je to vynucená póza, ke které ho donutil tlak členské základny a také našeho Klubu 2019, zejména tvrdá veřejná a mediální vystoupení šéfa Rabbitu Zdeňka Jandejska. Nejenom ta, ale také vystoupení dvou závodů koncernu Rabbit z Agrární komory, na které mimochodem pan prezident Doležal neuznal za vhodné jakkoliv reagovat. Vyjma tedy urážek pana Jandejska ve Zpravodaji úřadu Agrární komory č. 24, kde se trefuje i do druhého „čestného prezidenta“, což budu zřejmě já, jenž prý se na té blamáži přiživuji a sbírám laciné politické body. Jaké politické body, když jsem s aktivní politikou senátora skončil na podzim 2018 a od té doby nikam nekandidoval i když jsem nabídky dostával. A nebyl to konec vynucený, porazil jsem přece devět (!) protikandidátů a v dalších volbách jsem mohl úspěch opakovat a být znovu zvolen, nikoliv schválen – tak mně připadá zvolení bez protikandidáta.

Dovolte proto, vážení čtenáři Parlamentních listů, abych zde řekl jasné stanovisko, neboť nechci se podílet na žádné domnělé blamáži, jak nás veřejně zhodnotil prezident Doležal. Kolega Zdeněk Jandejsek vybudoval se svým kolektivem úspěšný zemědělský a potravinářský koncern a na rozdíl od pana prezidenta komory je špičkový odborník a svoje kritické názory na protizemědělskou práci premiéra Fialy, vlády, lidoveckých ministrů zemědělství, vyslovuje a píše velmi často. Neschovává se za žádnou tiskovou mluvčí, zná zemědělství v jednotlivých regionech, výrobní čísla, která jsou podložená čtyřicetiletou praxí a hlubokými ekonomickými znalostmi. Zná nakonec i tu práci prezidenta Agrární komory, která mu dala možnost nahlédnout pod pokličku, co s námi EU zamýšlí. Naše zemědělství a potravinářství pan Jandejsek bez ohledu na to, že v dnešní době ohrožuje svoje firmy, tvrdě hájí a jak ho sleduji, každý týden je v terénu a reaguje na nepřátelskou politiku vlády – vždyť v očích premiéra, ministrů, vládních poradců jako třeba Tomáše Prouzy či Petra Bendla atd., je jedním z oněch „agrobaronů“, nikoliv výrobců špičkových českých potravin a vzdělávatelů české krajiny. Ti by minimálně měli být necháni na pokoji, když už ne bráni s patřičným respektem jako živitelé národa.

Potravinová produkce EU klesne o 12 procent, postará se o to Zelený úděl. A nechtěný dárek pro zemědělce

Ona totiž potravinová produkce, výroba, EU klesne o 12 %, postará se o to Zelený úděl. USA zůstane na stejné úrovni, svět klesne o 1 %. Pokud se týká ceny zemědělské a potravinářské výroby, tak EU plus 17 %, USA plus 6 %, svět plus 2 %. Srovnejme si to, omlouvám se, s těmi kecy premiéra, že ceny potravin může v ČR snížit Andrej Babiš, když si sníží marži, rozuměj nařídí snížit marži, svým podnikům. To je opravdu dětinské a tento člověk, Petr Fiala, je premiérem vlády ČR, obklopen desítkami poradců – údajně jich má 50, první polistopadový premiér Václav Klaus vystačil s pěti… Je opravdu potřeba, aby do vlády přišli odborníci, národohospodáři, praktici. Situace České republiky je vážná a slovy bývalé zástupkyně Česka u Světové banky, ekonomky Jany Matysové, nás čeká náraz do zdi. Rychlost našeho zadlužování nemá v Evropě obdoby a navíc si půjčujeme na spotřebu. Ale zpět k zemědělství a Zemi živitelce. Pokládám za neomluvitelné, že jako dárek k Živitelce, zrušil čerstvý ministr zemědělství Marek Výborný pro letošní rok, čili se zpětnou platností, dotační program na chov dojnic a na chov masného skotu (bez tržní produkce mléka). Mělo by se podle odhadu ministerstva „ušetřit“ 310 mil. Kč a u skotu bez tržní produkce mléka 230 mil. Kč. Zdůvodnění – chov dojnic měl velmi dobrý ekonomický výsledek. Dodávám, tak ho sejmeme. To je neuvěřitelná, ubohá demagogie a co na to Agrární komora? Vynucená kritika v projevu prezidenta komory na Živitelce a jinak klid po pěšině – prý musí být s novým ministrem a vládou zadobře a musí vyjednávat. To mně bylo řečeno na jednání Prezídia AK ČR, kam jsem se za Klub 2019 dostal, abychom si vyjasnili onu blamáž.

Zelení fanatici, bruselští úředníci a salonní kritika prezidenta komory

Jenomže teď už jde do tuhého. Máme už 0,38 VDJ na 1 hektar zemědělské půdy (velká dobytčí jednotka = 500 kg živé váhy), kdežto Nizozemí 3,8 VDJ, tedy 10x více. Pokud nebudeme konkurenceschopní a budeme dál snižovat stavy krav, tak bude potřeba méně pícnin, méně jetelů a vojtěšek a pole dostanou méně hnoje. To je snad každému jasné a přímo se nabízí otázka: Není to náhodou záměr pro splnění direktivy zelených fanatiků, bruselských úředníků od počítačů, kteří nikdy nic nedokázali, abychom nechali ladem 10 % orné půdy, to je celkem 340 tisíc hektarů orné půdy? To může vymyslet a nařizovat jenom šílenec a vyjednávat s ním jenom úředník, který to v sobě, jak se říká, nemá. Už to vidím, jak zahraniční farmář, který na Klatovsku koupil 100 hektarů orné půdy, ponechá 10 hektarů ladem a nechá zde vzniknout přírodní množitelskou plochu bodláků, pýru, šťovíku a začne zamořovat krajinu. To německý sedlák neudělá! A pokud z centrály, z úřadu naší komory, pošlou informaci, že úhory budou podléhat přísnějším kontrolám a že se bude jejich plocha ze současných 4 % orné půdy zvětšovat na 10 % neboli 340 000 ha, pak je třeba se bránit. Za obranu nelze považovat salonní kritiku prezidenta Doležala a současný jeho jistý druh alpinismu a výborné vztahy s ministrem Výborným založené na slibech v budoucnu, nikoliv na reálných skutcích v přítomnosti.

Má naše zemědělství a potravinářství budoucnost? Je o něj zájem?

Má naše zemědělství a potravinářství budoucnost, je o něj vůbec zájem, sehrává Agrární komora důstojnou roli a kdo a jak se k nám staví? Moje názory, spíše poznání, které jsem schopen obhájit a komukoliv říct přímo a do očí, jsou po dvou za sebou jdoucích významných výstavách v jihočeské metropoli a v Litoměřicích možné shrnout do čtyř bodů:

– Hlava státu, prezident České republiky generál v. v. Petr Pavel, nemá o resort zájem, ani jedné výstavy se nezúčastnil, náhradu za sebe nevyslal, tiskovou zprávu nevydal

– Předseda vlády, politolog Petr Fiala, nemá o prosperující české zemědělství a potravinářství produkující kvalitní české potraviny zájem a jeho účast pouze na Živitelce a vystoupení bylo vizitkou amatéra a pokračující politiky „Antibabiš“

– Předseda Senátu Miloš Vystrčil vystoupil na obou výstavách s nepřipravenými projevy obecných frází, bez jakéhokoliv sdělení či vize. Moje maminka by řekla – „kráká jak mladý vrany“

– Ministr zemědělství, učitel Marek Výborný, vystoupil na obou výstavách, obdobně jako předseda Senátu – na ministra zemědělství totálně nepřipraven

Až na výjimky, jakou byl například výborný projev předsedy Ovocnářské unie a předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Moniky Nebeské, vše na „jedno brdo“. Jde o to, že tato vláda s premiérem Fialou je pro české zemědělce a potravináře, kteří živí národ soupeřem, který podporuje dovozy, nikoliv domácí výrobu. Maloobchodní trh ovládají zahraniční obchodní řetězce, s nevídanou podporou poradce ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely a prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy, který dostává takřka neomezený mediální prostor, jenž využívá k urážkám všeho českého a lhaní. Posuďte prosím se mnou. Průměrná cena konzumních jablek v roce 2022 byla v ČR na pultech řetězců 35 Kč/kg. Z Polska se k nám dovezlo 24 324 tun a cena na hranici podle celní správy byla 10,68 Kč/kg. Z toho vyplývá jednoznačně – nejde o kvalitu, ale o cenu a obří zisky oligopolu, velkých obchodních řetězců. Kruh je uzavřen, pod ministerstvo řízené ministrem Síkelou a raděné poradcem a obchodníkem Prouzou spadá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Česká obchodní inspekce. Zahraniční jablka se dováží, české sady trhají, Prouza lže a uráží, Fiala neví, která bije a prezident komory Doležal dělá kabinetní politiku ze svého pražského úřadu a upozorňuje. Je nejvyšší čas, spíše 5 minut po dvanácté novodobý Mnichov zastavit. Tož, pane prezidente Agrární komory Jane Doležale, postavte se proti tomu nebo se zemědělci postaví proti vám. Posílat dotazníky – například ten včerejší čtrnáctistránkový k pěstování luskovino-obilných směsek, jednat a nevyjednat, sledovat nálady, hledat kompromisy a slibovat, děkovat Nekulovi, tak to opravdu nestačí, jsou třeba výsledky. Ustupovat už není kam, neboť jak pravil Gaius Julius Caesar – Alea iacta est a překročil Rubikon.

Jan Veleba

Exprezident Agrární komory, bývalý senátor a člen Klubu 2019

Psali jsme: 500 tisíc Kč za hektar dá Němec v ČR. Jídlo nepěstuje. Zdražuje a vše jde ven Opět dražší jídlo? Kvůli dani, o níž se moc neví Balaštíková (ANO): Rozkoukaný ministr zemědělství Tak kde se ta cena ztrácí? Výborný četl ceny potravin, Prouza se rozpačitě usmíval

