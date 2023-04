130 za bramborák, 100 za vejce. Malované. Slzy na trzích a vše jinak

reklama

Trdelník i za sto dvacet, hot dog s klobásou za 90 a maďarská dršťková polévka za 70 korun. Občerstvení dost, kdo chtěl, mohl sáhnout po křupavém moravském bramboráku. Jenže i u tohoto stánku si člověk přes stovku zaplatí. „Bramborák vyjde tak kolem 120 nebo 130 korun. Je to na váhu. Když je chystám, neodhadnu přesně výsledek,“ popisuje trhovkyně Magda. „Včera už byla tržba slabá. I my jsme museli zdražit kvůli cenám plynu a surovinám. Tak jako všichni,“ dodává. Korunky už otáčejí v rukou i stálí zákazníci. „S cizinci je to jiné. Ale i domácí už přemýšlejí, jestli koupí, nebo nekoupí,“ uvažuje.

Moravské bramboráky. Foto: Daniela Černá

Jestli se to vyplatí? Jak komu

Přes pětačtyřicet let prodává na trzích v Brně paní Miroslava. „Nejdřív musíme projít výběrovým řízením. Jen pronájem stánku pak stojí 1 800 Kč za den. A jestli se to vůbec vyplatí? Jak pro koho a podle počasí,“ říká. Cestovala se svými originálními ručními výrobky přes třicet let. Teď už se soustřeďuje spíš na práce na zakázku. Za roky, co se šperkům a keramice věnuje, už si vytvořila stálou klientelu. „Teď to jde poznat, že šly tržby dolů až o padesát procent. To je momentální stav. Jsou různá období, kdy lidé počítají víc a kdy počítají méně. Ale když mají existenční strach v podstatě jako teď a počítají, jestli budou mít na složenky, tak šel obrat o polovinu dolů,“ popsala paní Mirka. „Loni byly trhy právě hned po covidu. Všichni byli natěšení na pěkné věci. Bylo krásné počasí a dvě jsme nestíhaly ve stánku prodávat,“ vzpomínala.

V nabídce i perleťové kraslice

V nabídce měli prodejci ručně vyráběné šátky, šperky, korálky, perníky a samozřejmě veškeré velikonoční zboží. Kraslice byly jedna hezčí než druhá. Jen ceny se pohybovaly tak od 80 do 100 korun. „Máme například bavlnkové, ale ty mi dělala teta, na to trpělivost nemám. Nabízím i lepené ornamenty. Známé jsou také drátkované,“ ukazuje kraslice paní Blanka, která má i svou vlastní specialitu. „Perleťové. Jsou slepičí, kachní, husí i pštrosí. V rodině máme jen slepičí, další si sháním. Nejdřív se musí vejce vyfouknout, pak dezinfikovat. V další fázi se dělají dírečky a nakonec se barví. Já jsem zatížená na speciální barvy, které si vozíme zvenku. Bavím se tím celý rok. Vybírám si pořád vajíčka, která se mi líbí,“ dodává. Technika je velmi náročná a zvládne ji jen zkušený profesionál.

Perleťové kraslice. Foto: Daniela Černá

„Uživit se tím nejde!“

Sama začala s výrobou kraslic v podstatě ze zdravotních důvodů. „Uživit se tím nejde. Kdyby mě to nebavilo, dávno už to nedělám. Tradice mizí a člověk z klasických věcí přechází na modernější. Dřív jsme dělali vyškrabávaná, drátkovaná vejce, slámová, nakonec se lépe prodávají ta perleťová. Je to pro mě přivýdělek. Mám to k invalidnímu důchodu a starám se sama ještě o malé dítě,“ vypráví. „Po covidu a poté, co se děje poslední rok, jsem na polovině příjmu. Nedivím se lidem, že nekupují. Sama jsem zkoušela hledat nějakou pomoc nebo práci, ale nikoho to nezajímá,“ mávla rukou.

Paní Blanka chodí prodávat i obyčejná vajíčka na farmářské trhy. „Jsem zvědavá, co bude, až nebudu moct? Jen se modlím, ať se to stane, až bude holka velká a bude se umět o sebe postarat,“ dodává.

Na Velikonočních slavnostech děti využily možnost svézt se na kolotoči.

Velikonoční kolotoč v Brně. Foto: Daniela Černá

Lidé se často pozastavili také u obrovské kraslice, kterou Brnu věnovala koprivnicko-križevadská župa.

Trošku větší kraslice. Foto: Daniela Černá

