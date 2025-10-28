Světlem proti SPD: Hlavně světlo do hlav, přeje herec průvodu

V končící pětikoaliční vládě (později čtyřkoaliční, po odchodu Pirátů) byla ministerstva obsazována podle politického klíče nejvyššími stranickými funkcionáři. Díky tomu docházelo k situacím, že teolog řídil ministerstvo zemědělství, zemědělec naopak ministerstvo práce a sociálních věcí, elektrotechnický inženýr ministerstvo financí a bankovní úřednice ministerstvo obrany, SPD již od voleb avizuje, že „své“ resorty obsadí nadstranickými odborníky.
V případě ministerstva obrany se hovoří o prezidentovi Asociace obranného průmyslu Jiřím Hynkovi, který se v oboru pohybuje přes dvacet let, nebo generálu Jaromíru Zůnovi, dlouholeté „dvojce“ na generálním štábu.
Ministerstvo zemědělství má obsadit dlouholetý úředník a manažer v zemědělských institucích Martin Šebestyán, a na ministerstvo dopravy se diskutuje o Jiřím Svobodovi, generálním řediteli Správy železnic. Ten kromě celoevropského renomé (je místopředsedou evropského společenství CER) stojí za aktuálními projekty výstavby vysokorychlostních železnic.
Spolek Štít demokracie přesto žádá, aby tito nominanti SPD ve vládě nebyli a 29. října od 19. hodin k tomu pořádá průvod z Malostranského náměstí.
Cílem pochodu je Pražský hrad, který se, coby sídlo prezidenta Pavla, stal v posledních dnech mezi odpůrci nové sněmovní většiny vyhledávaným symbolem podpory. První pokus týden po volbách nedopadl příliš slavně, režisérce Libuši Rudinské přišlo na akci pod heslem „Andreji, netáraj somáriny“ osm lidí a byla rozpuštěna po čtvrt hodině.
Dva týdny po volbách už na demonstraci Zelených a ekologických skupin proti jmenování Petra Macinky ministrem životního prostředí dorazily stovky lidí.
Středeční pochod se koná až v 19 hodin, aby bylo možné využít říjnové tmy a vyrazit se „světlem“.
Pohádkové dělení na strany dobra a zla dostává podobu „strany světla“ a „strany tmy“ zejména díky popularitě filmové série Star Wars, ve které režisér George Lucas vymyslel vesmír postavený na střetu světlé a temné strany síly.
Štít demokracie na podobných metaforických obrazech staví svůj image už od chvíle, kdy letos v červnu vznikl. Jeho cílem byla jednoznačná podpora „světla“ v podobě končící vlády. A zejména odpor proti „temné straně síly“ v podobě „ANO a jeho partnerů“.
Pro ně byly využity i nálepky ze současné politické reality, jako Putin, Russko, fašismus, nacismus, komunismus, nebo „otočka na východ“.
Mezi zakladateli spolku se potkává to nejpodstatnější z posledních deseti let českých politických neziskovek. Evropské hodnoty, které jako první přišly s konstrukcí, že vyslovený názor může být „ruským narativem“ a nyní dvě z jeho tváří působí na Pražském hradě. Milion chvilek, který od prvního dne vedl tažení proti Babišově vládě a pěti opozičním stranám v podstatě vnutil pospojování do koalic. A skupina MeSES, která vedla kromě propagace uzavírání všeho možného také tažení proti dezinformacím za covidové pandemie.
Trio jejích reprezentantů Roman Máca, Antonín Pášma a Petr Ludwig se dalo dohromady v červenci a projekt nazvali jako „protijed bezmoci“.
Hlavním cílem byla před volbami Kateřina Konečná a hnutí Stačilo, jehož neúspěch si spolek připisuje jako své dílo. Po volbách avizovali, že teď se zaměří na Filipa Turka a Motoristy sobě, a zveřejnili 42 stránek jeho závadných příspěvků na sociálních sítích, který jim prý kdosi poslal.
Nyní se Štít zaměřuje na SPD. A protestuje nejen proti těmto nominacím, ale také proti tomu, aby se Tomio Okamura stal předsedou Poslanecké sněmovny. Někdejší místopředseda dolní komory je podle nich „radikální, proruský a celé roky nenávist šířící“.
„Opravdu chceme, aby Okamura, který o Ukrajincích mluví jako o "fašistech", hájí Rusko, jak jen může a navrhuje z Česka vyhánět válečné uprchlíky, vítal ukrajinskou delegaci? Nebo aby tento člověk, chtějící vystupovat z NATO/EU a vstupovat do ruského BRICS, rozmlouval při setkání parlamentních šéfů Severoatlantické aliance s politiky dalších zemí? Aby Dolní komoru našeho Parlamentu ve světě reprezentoval člověk, který si na svůj volební billboard dal zakrváceného černocha s nožem?“ ptá se svolavatel.
Účast na akci už avizoval i Hayato Okamura, bratr předsedy SPD a lidovecký poslanec, který v optice Štítu demokracie představuje zástupce světlé strany síly v rodině.
„Přítomnost extremistů, kteří po mnoho let svými postoji a kroky nahrávali Kremlu, na ministerstvu obrany nebo ve vedení Sněmovny by byla přímým ohrožením mezinárodní bezpečnosti naší země,“ varuje.
Tomio Okamura už v minulosti byl místopředsedou Poslanecké sněmovny, v letech 2017-2021 byl jeho kolegou ve vedení i Petr Fiala. Proto mnozí nechápou, proč by člověk se zkušeností s řízením Poslanecké sněmovny měl být takovým problémem.
Herec Michal Gulyáš smysl akce nechápe „O co jde těm lidem? Oni žádají, aby ve vládě nebyla strana, která se stala koaličním partnerem vítěze voleb?
Kromě světel by každopádně doporučil ještě další rekvizity. „Budou tam kolotoče, aby se účastníkům sladce zatočily mozečky? Bude strašidelný zámek s ruskými strašidly a vystoupí varietní umělci s písněmi obsahujícími demokratické myšlenky z lepšolidního zpěvníku? Budou stánky a občerstvení s Neurolem a Rispenem 1?“ ptá se.
Pokud jde o proklamované světlo, tak to by účastníkům popřál hlavně v hlavách. „Protože zatím to vypadá pouze na pořádný průvan,“ obává se.
Hudebník Pavel Černocký naopak není překvapen. „Liberálové sice volby prohráli, ale rádi by i nadále mluvili do sestavování vlády. Absolutní drzost,“ poznamenal.
„Je v pořádku, že lidé chtějí vyjádřit názor na politickou situaci. Škoda jenom, že v naší liberální demokracii tuto možnost nemají všichni,“ říká pro ParlamentníListy.cz poslanec SPD Jaroslav Foldyna. Věří ale, že budoucí vláda právě tuto situaci změní.
Od „strany světla“ to ale nejspíš není poslední akce. Jak ujistili při sdílení promluvy Otakara Foltýna na karu za Danu Drábovou, „teď rozhodně držet hubu a krok nebudeme“.
autor: Jakub Vosáhlo