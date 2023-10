169 korun za výběr z bankomatu? Bezpečnost a energie jsou drahé, vysvětluje spořitelna

reklama

„Tenhle tweet nemyslíte vážně, že ne?? Zatím ještě možná Váš klient,“ objevilo se v pátek odpoledne na síti X.

Česká spořitelna čelí opět po čase hněvu veřejnosti. Tentokrát je to kvůli poplatku za výběr z bankomatu zahraniční kartou. Ten nasadila ve výši 169 korun za jednu transakci.

A internetem koluje účtenka z bankomatu, kde výběr 200 korun skutečně stál 369 korun.

„Poplatek účtujeme proto, že správa bankomatů je velmi nákladná (pronájem lokality, energie, zajištěni bezpečnosti a podobně),“ vysvětluje spořitelna na sociální síti X.

Navíc klient podle nich má i druhou možnost, a to využít službu Dynamického převodu měny (DCC). Ta je ovšem považována za velmi nevýhodnou, peníze se totiž převádějí v kursu, jaký si určí obchodník nebo banka. Není to sice téměř dvojnásobek, ale rozdíl v neprospěch klienta může být i přes deset procent.

Svérázná politika výběru z bankomatů dost překvapila všechny, včetně známého bojovníka proti obchodnickým nešvarům Janka Rubeše.

Jiní se pozastavují nad tím, že banka svým klientům slibuje veškeré platby i výběry zdarma a dokonce slibuje: „Nemusíte se obávat žádných skrytých poplatků.“

Česká spořitelna vysvětlovala, že zákazníci s účtem skutečně mají výběry zdarma.

To mnohé zčásti pobavilo a zčásti naštvalo. Nechápou totiž, v čem se výběr zákazníka liší od výběru jinou kartou z hlediska pronájmu lokality, spotřeby energie či zajištění bezpečnosti.

„Při výběru tuzemskou kartou jede bankomat asi na soláry a hlídá se sám :),“ smál se jeden zákazník a přidal k tomu filmový obrázek „Američanům nenaléváme“.

Při výběru tuzemskou kartou jede bankomat asi na soláry a hlídá se sám. :) pic.twitter.com/mFrei8aZjs — Lukas Macura (@eb42) October 6, 2023

Spořitelna namítla, že když použijete kartu kterékoliv banky ze skupiny ERSTE, pod kterou spadá, tak žádný poplatek neplatíte.

„Že máte zapotřebí lhát a dělat ze sebe blbce... Když už nemáte koule na to přiznat, že škubat cizince je fajn byznys, je možná lepší se nevyjadřovat vůbec,“ poradil další.

Česká spořitelna se do internetových debat dostává v poslední době celkem pravidelně. Například když v dubnu hrozila Vysoké škole ekonomické, že ji přestane sponzorovat, pokud škola neodvolá Miroslava Ševčíka z čela Národohospodářské fakulty.

O pět dní později ale vysvětlovala: „V našem původním vyjádření na Twitteru nepodmiňujeme naši finanční podporu VŠE odchodem či naopak setrváním děkana Ševčíka, jednoznačně však vyjadřujeme podporu postoji, který v kauze okolo děkana Ševčíka zastává vedení VŠE v čele s rektorem Petrem Dvořákem.“

Česká spořitelna, člen skupiny Erste, také aktivně vystupuje k řadě společenských témat. V roce 2016 byla první z finančních institucí, která avizovala, že stahuje reklamu z „dezinformačních webů“.

Psali jsme: Zrušte rodinu, dotuje to ministr kultury. Za vším milionová neziskovka. A peníze z rakouské spořitelny

O tom, proč právě bankovní sektor je v komunikaci progresivistických témat tak zapálený, se vede řada debat. Mnozí se podivovali například nad vánoční reklamní kampaní Komerční banky, nabádající místo kapra ke štědrovečerní večeři s menší uhlíkovou stopou.

Hana Kovářová, ředitelka Komerční banky pro komunikaci, se tehdy ve snaze obhájit počínání banky před klienty rozpovídala, že na banky je hleděno regulátory a mnohými strukturami Evropské unie, že jako jediné dokážou udělat velké celospolečenské změny, jelikož na ně mají finance.

Psali jsme: „My vás budeme financovat.“ Kauza kapr: Přitvrdilo. Banky prý změní společnost

To, co banky činí, je podle ní přání evropských regulátorů. „Banky v tomto pokrytecké nejsou, tranzicí totiž budeme muset projít – klimaticky neutrální Evropa do roku 2050. To je fakt. Česká republika se k tomu přihlásila,“ uvedla a upozornila, že banky jsou nuceny při každé půjče již letos vyplňovat dotazník ESG hodnotící, jaké investice jsou podle regulátorů udržitelné. Řekla, že klientům se snaží pomáhat, aby dostali dobré environmentálně udržitelné sociální skóre, jinak by pro ně nízký stav tohoto kreditového systému nebyl dobrý.

Ve světě se v rámci této „společenské odpovědnosti bank“ dějí ještě zajímavější věci. Například v Británii zrušili účet politikovi a odpůrci brexitu Nigelu Faragovi. Banka tvrdila, že důvodem bylo neplnění finančních limitů, ale z interní dokumentace vyplynulo, že banka si vyhodnocovala i klientovy politické názory. Proti tomu protestoval i britský premiér Rishi Sunak.

Psali jsme: Další rušení účtu za politiku? Majitel z USA si myslel své o covidu Špatné názory – zrušený účet? V Británii přituhlo, ani premiér nemlčí A takovým lidem svěřujete své peníze. Zkrachovalá americká banka a její pokroková manažerka. Brzy i u nás? Ve skleněných kancelářích daleko od vás někdo rozhodl... Skopeček vystoupil. Jak na energetickou krizi?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama