18 milionů pro Bolka Polívku. Za co? „Těžko se mi komentuje…“

„Koukám, jak za třicet let ztratila kulturní branže prestiž tím, jak se mnozí zaprodávají s politiky a vydávají různá prohlášení,“ pronesl v rozhovoru s moderátorkou Janou Bobošíkovou muzikálový producent a spolumajitel Divadla Broadway Oldřich Lichtenberg a ukazoval na ty, kteří „žijí z dotací“, s povzdechnutím, že lidé již házejí každého z kultury „do jednoho pytle“. „Vždycky kumštýři objížděli hrady a hráli pro ty hradní pány,“ zaznělo v rozhovoru poté, co Bobošíková nadnesla téma osmnáctimilionové dotace pro Divadlo Bolka Polívky.

Ministerstvo financí plánuje přesun ze současné desetiprocentní sazby DPH do 21procentní sazby u ubytovacích služeb, vodného a stočného, tepla, opravy obuvi, kožených výrobků a kol a také u sportovních a kulturních akcí. Zvýšit DPH z deseti na čtrnáct procent pak chce ministerstvo například u léků, veřejné dopravy, stravovacích služeb, knih, novin a časopisů a bezlepkových výrobků.



Lichtenberg v pořadu „Aby bylo jasno“ potvrdil, že se v kulturní sféře Stanjurovy návrhy nesetkaly s vřelým přijetím a sám je posléze taktéž kritizoval. „Ono není nejhorší to DPH, to nejhorší je, že se opět rozevírají nůžky mezi veřejně podporovaným sektorem a soukromým sektorem,“ pronesl s tím, že mnohých kulturních institucí včetně například městských divadel se změna DPH netýká, jelikož DPH neodvádějí, kdežto soukromé kulturní instituce zvýšení DPH u vstupenek do kin, divadel a na koncerty ze současných deseti na 21 procent pocítí.



„My nejsme konkurenceschopní. Nemůžeme celé náklady přenést na diváka, to prostě v žádném případě nejde. Abychom v tuto chvíli zdražili o jedenáct procent,“ vadí mu. Nechápe také, proč dosud mají veřejné kulturní instituce odlišné parametry.

Lidé prý všem z kulturní branže v diskusích často „dávají facky“, ty by podle něj však měly směřovat jen k určité části lidí z kultury. „Ty facky nepatří nám, ty patří tomu systému a veřejným institucím – ty hospodaří, říkávalo se, ‚tureckým hospodářstvím‘, s obrovskými rozpočty a žijí z dotací,“ vadí mu.



Případné zavedení změn DPH by prý mohlo být pro jeho divadlo až likvidační a mělo by i mnohem širší dopady. „To o DPH není rozhodnutí ekonomické. To je rozhodnutí politické. Tady si musí naše vedení říct, zdali chce, abychom se vzdělávali ve školství a kultuře, anebo abychom krněli a pili lahvový pivo doma,“ nešetřil vládu, která podle jeho mínění tíhne k „populistickým a nekompetentním“ rozhodnutím, za něž mají nyní platit umělci a lidé působící v kultuře. Sám by prý preferoval, aby se zvýšila spíše daň z příjmů, a nikoliv nepřímé daně, jejichž růst povede i k dalšímu zvýšení současné inflace.



Bobošíková následně vytáhla i téma osmnáctimilionové dotace pro Divadlo Bolka Polívky, která podle kritiků mohla mít souvislost s hercovou předvolební podporu ODS, kdy si naklonil přízeň brněnské primátorky Markéty Vaňkové. Bobošíková v té souvislosti jmenovala i podporu Polívky vyjádřenou prezidentu Petru Pavlovi.

„Mně se to těžko komentuje, protože jsme s Bolkem kamarádi, a upřímně mu jenom závidím osmnáct milionů, které jeho divadlo dostalo. Ale co bych vám řekl… Vždycky kumštýři objížděli hrady a hráli pro ty hradní pány. Když hráli dobře, tak dostali štědře zaplaceno, a když hráli blbě, tak byli vybičováni a vyhnáni z toho hradu,“ vyjádřil se k věci Lichtenberg a vrátil se ke svým slovům o tom, kam se jeho branže dostala za třicet let „kupčení s mocnými“. Vše se prý akorát umělcům následně vrací nepřízní u lidí.



