Mraveniště, kam bylo načůráno. V ODS teď prý každý bojuje sám za sebe

„V Truhlářské ulici to teď vypadá jako v mraveništi, do kterého bylo načůráno,“ dozvěděli jsme se (různými slovy) od několika straníků, které jsme oslovili ohledně současné situace ODS.
Petr Fiala oznámil, že už nebude kandidovat na předsedu a v týdnu byl kompromitován úniky esemesek naznačujících, jak se ODS domáhala příspěvku do stranické kasy z nemocnic. Ministr Válek se svému příteli v SMS svěřil lapidárně: Zakleknul na mě Fiala.
Mnohem zásadnější je ale podle straníků zmizení Zbyňka Stanjury. První místopředseda byl nejen volebním manažerem, ale současně nejvlivnějším zákulisním hráčem a tím, kdo reálně rozhodoval o volebních kandidátkách.
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Anketa
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Po volbách, ve kterých jako lídr kandidátky v jednom z největších krajů vůbec nebyl zvolen, jeho vliv zmizel prakticky ze dne na den. A zmizela i řada lidí se Stanjurou spojovaných, třeba poslanec z Libereckého kraje Petr Beitl, spojka ODS na miliardáře Dalibora Dědka, jeho iniciativu Dárek pro Putina a celý byznys, co se za poslední tři roky utvořil kolem příspěvků Ukrajině.
V Libereckém kraji ho díky kroužkování přeskočila pětadvacetiletá studentka a funkcionářka stranické mládeže Lucie Bartošová. Beitl uvedl, že chystá ústavní stížnost, že o mandát jej totiž, podle jeho slov, připravila nespravedlnost volebního systému.
V hlavní kanceláři ODS ale po Stanjurově konci podle insiderů zavládl chaos. „Každý tu hraje sám za sebe, v podstatě o své přežití,“ dozvěděli jsme se.
Situace prý velmi připomíná dřívější momenty, kdy se nečekaně uvolnil trůn. V roce 2010 po rezignaci Mirka Topolánka, nebo o tři roky později, když musel ze dne na den skončit Petr Nečas. Pamětníkům devadesátých let ale Stanjurův konec připomíná ještě jinou situaci: Nečekaný konec Petra Čermáka na kongresu v roce 1994.
Čermák byl také prvním místopředsedou a při vytížení Václava Klause řízením vlády reálně nejmocnějším straníkem. Jenže během podzimu 1994 na něj vyplulo hned několik afér, zejména kvůli jeho kontaktům s pochybnými podnikateli.
Sjezd v Karlových Varech jej při pokusu o obhajobu funkce nezvolil a v následném zmatku byl zcela nečekaně vytažen doposud neznámý poslanec ze Studénky Libor Novák. Nezkušený mladý právník si poté nejprve nechal pod rukama rozkrást předvolební kampaň 1996 a jeho pokus sehnat na provoz strany neoficiální cestou 15 milionů skončil průšvihem, dodnes slavným pod jmény Lájos Bács a Radjiv Sinha.
I dnes prý v hlavní kanceláři ODS mají mnozí obavy o budoucnost. Zejména proto, že strana nemá moc na výběr, co se týče kandidátů na předsedu.
Médii favorizovaný Martin Kuba podle spolustraníků stále váhá, zda má opouštět jistotu v Jihočeském kraji a pouštět se do dobrodružství v Praze, zejména po své ne moc hezké zkušenosti „záchranáře“, když jako první místopředseda musel řídit stranu po pádu Petra Nečase.
Druhé nejčastěji zmiňované jméno, končící ministr dopravy Martin Kupka, je tradičně populární, ale mnohým přijde jako „Fiala junior“, navíc mu nepomáhá aktuální kauza chybějících peněz v resortu dopravy. A někteří připomínají, že i Kupka figuroval ve „Fialově kampeličce“, dokonce jejím prominentům dával jako starosta Líbeznice veřejné zakázky.
Třetí nejčastěji probírané jméno prý někteří preferují jako sympatičtější pokračování Fialova kursu, ale mezi částí straníků také vyvolává největší obavy. Eva Decroix je některými považována za volbu, která by mohla ODS dorazit.
Zaznamenali jsme informace, že někteří straníci se začínají obracet k „Bruselu“ a prosit o návrat a kandidaturu do čela Alexandra Vondru. Ten na přímý dotaz ParlamentníchListů.cz po několik dní nereagoval.
A i podle jiných budou tyto prosby beznadějné, europoslanec aktuálně vnímá jako svou nejdůležitější misi boj za racionalizaci Green Dealu, na kterou má v Bruselu vybudované kontakty a rozehranou strategii.
Navíc straníci poznamenávají, že 64letý matador už zřejmě nemá ani chuť pouštět se do delšího mandátu v Praze. Jeden z nich nám připomněl, že Saša Vondra už před šesti lety (v lednu 2010 na kongresu ve Vysočanech) v podstatě umožnil stranickou hegemonii Zbyňka Stanjury, když odmítl prosby Petra Fialy, aby po neúspěchu Alexandry Udženije kandidoval na prvního místopředsedu. Příležitosti se pohotově chopil Stanjura a zkušený zákulisní praktik stranu velmi rychle v podstatě ovládl.
Je tedy klidně možné, že během tří měsíců, zbývajících do volebního sjezdu, se objeví zcela neočekávaný kandidát. I když to nejspíš nebude Jan Lipavský – přes jeho kroužkovací úspěch v Praze je jeho případná účast na vedení ODS vnímána jako čistá recese.
Změny v ODS se navíc dají očekávat nejen na celostátní úrovni, ale i v regionech. Za rok se mají konat komunální volby, které jsou pro ODS tradičně velmi důležité. A například v Praze se prý mnohem vášnivější debaty než o nástupci Petra Fialy vedou o tom, kdo nahradí Bohuslava Svobodu.
Celostátní trůn tak je podle všeho volný. A druhý předseda ODS Mirek Topolánek na síti s provokativním pomrkáváním uvedl: „Člověk, který by byl výhrou, to nevezme a jmenuje se Tomáš Pojar. Lidé typu Decroix, Vystrčil i Kupka jsou součástí problému. Kuba si počká. Skopečka nezvolí,“ zaprovokoval.
Bombardujete mě s tipem na předsedu ODS. ODS, ne Spolu! NEMUSÍ to být poslanec. Nemusí to být nikdo z vedení. Člověk, který by byl výhrou to nevezme a jmenuje se Tomáš Pojar??— Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) October 8, 2025
Lidé typu Decroix, Vystrčil i Kupka jsou součástí problému. Kuba si počká. Skopečka nezvolí. Tož tak ??
Jméno ekonomického experta a místopředsedy končící sněmovny Jana Skopečka, žáka Václava Klause a naděje pravicového křídla, podle našich zdrojů skutečně nezaznívá vůbec.
Mirek Topolánek ale věří, že někde v ODS nový lídr je. „Mne taky nikdo neznal a byl jsem bezvýznamným senátorem odněkud z Chacharstánu. Typologie, uvěřitelnost, drajv a odvaha je teď důležitější než známost. Rozdíl mezi osobností a známou osobou je nebetyčný,“ sdílel zkušenost.
Václav Klaus, Mirek Topolánek, Petr Nečas, Petr Fiala. K pětatřicetinám Občanská demokratická strana dostane svého teprve pátého předsedu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Vosáhlo
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.