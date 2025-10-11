Deník N vytáhl „Turkův archiv“, je tam prý i Hitler. Pokus o přepsání voleb, říká Macinka

Čestný prezident Motoristů a čerstvě zvolený poslanec Filip Turek se ostře ohradil proti informacím Deníku N. Ten napsal, že se v minulosti Turek vyjadřoval na sociálních sítích rasisticky. Např. v souvislosti s případem žhářů z Vítkova a s popálenou romskou holčičkou Natálkou. Turek důrazně odmítá, že by se k této kauze vyjadřoval rasisticky. A hodlá se bránit právní cestou.
„Možný budoucí ministr zahraničí Filip Turek na Facebooku opakovaně zveřejňoval otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na Hitlera a Mussoliniho. Deník N má k dispozici archiv jeho později smazaných příspěvků a komentářů,“ začíná text Zdislavy Pokorné a Michaela Švece.
Kupříkladu bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu měl Turek v „archivu“ označit za „negra, který může maximálně prodávat hašiš na nádraží“. Norsko označil za „levicový parastát“ a „předvoj degenerace elit“, kterému by „vyhlásil válku“.
Údajně se vyjádřil i k případu žhářů z Vítkova na Opavsku. Jde o hrůzný případ, kdy čtyři radikálové zapálil dům, v němž žila romská rodina. Nejvážnější popáleniny tehdy utrpěla teprve tříletá Natálka, která utrpěla život ohrožující popáleniny třetího a čtvrtého stupně na více než 77 % těla.
Turek měl údajně k útoku napsat, že „zapalovat někomu něco je blbost, ale to, že se popálilo cikáně, by když už, tak mělo být bráno jako polehčující okolnost, je to přesně naopak“.
„Tohle už překračuje všechny meze. Jen proto, že někdo není schopen se srovnat s tím, jak dopadly volby, tak využíval neštěstí malé holčičky k tomu, aby někoho dehonestoval. Já absolutně odmítám, že bych kdykoli něco takového vytvořil, napsal nebo měl takovou myšlenku,“ reagoval Turek obratem.
Lidé, kteří jej sledují, podle něj musí vidět, že toto není styl jeho vyjadřování. „Jdeme právní cestou, tohle už prostě překročilo všechny hranice,“ ohlásil.
Text na Deníku N vyšel v pátek večer, poté, co několik zdrojů potvrdilo, že Filip Turek má být v nové vládě Andreje Babiše ministrem zahraničních věcí.
„Ty informace jsou závažné a určitě to budu řešit. Požádal jsem pana (předsedu Motoristů) Petra Macinku a pana Turka o společnou schůzku hned na pondělí. Tam musíme celou věc probrat a zvážit i další kroky,“ uvedl Andrej Babiš.
Během soboty se údajný „Turkův archiv“ se zvláštním zaměřením na komentář ke žhářství ve Vítkově začal šířit sociálními sítěmi.
„Znepokojuje mě, jak velká se vede snaha, aby u nás nevnikla vláda, kterou si veřejnost zvolila. Pokusy o přepisování výsledku proběhlých voleb, aby to vyhovovalo některým zájmovým skupinám, rezolutně odmítám. Filip Turek získal od voličů velmi silný mandát a Motoristé jsou připraveni prosazovat program, s nímž do voleb šli. Aféra s objeveným ‚smazaným‘ archivem údajných příspěvků na sociálních sítích je velmi podivná a Filip Turek má moji důvěru,“ sdělil během dopoledne Petr Macinka, předseda Motoristů sobě.
Mimo jiné připomněl, že Filip Turek se dlouhodobě angažuje v asociaci romských podnikatelů a snaha dělat z něj dnes rasistu vypadá velmi účelově.
Bude chtít Babiš další problém?
Podle bezpečnostního experta Andora Šándora je zjevné, že tuto věc měl na Filipa Turka někdo připravenu dlouho a jen čekal na moment, kdy se objeví informace, že bude ministrem. „Samozřejmě jde o to, aby to byl problém nejen pro Filipa Turka, ale také pro Andreje Babiše,“ říká pro ParlamentníListy.cz.
Zdůrazňuje ale, že pokud by příspěvky byly autentické, bylo by to něco naprosto odporného. „Když opomenu ty rasistické komentáře, tak naprosto odporný je ten výsměch popálené holčičce. To si říkám, že duševně zralý člověk napsat nemůže a v mých očích to diskvalifikuje pro jakoukoliv veřejnou funkci,“ říká Šándor.
Ukazuje se podle něj také, že v dnešním světě skutečně nelze nic „smazat“ a že člověka mohou jeho příspěvky dohnat i po několika desetiletích. Konkrétně útok na romskou rodinu s popálením tříleté Natálky, která několik týdnů bojovala o život, se odehrál v roce 2009, tedy před patnácti lety. Filipu Turkovi tehdy bylo 24 let. Podle Deníku N měl příspěvky smazat až po svém vstupu do politiky.
Mnozí si ale na sociálních sítích kladou otázku, jak se k nim novináři mohli dostat.
Spoluautorkou textu byla Zdislava Pokorná, o jejíchž vazbách a zdrojích se mluvilo už několikrát, když její texty obsahovaly informace, které působily dojmem záměrného úniku od tajných služeb. Zejména ale po „kauze“ německého europoslance Petra Bystroně a jeho údajných vazeb na Rusko. Tehdy informace BIS citoval premiér Fiala na tiskové konferenci a Pokorná je následně vydala ve svém článku necelé dvě minuty poté, co je premiér na tiskovce vyslovil; bylo tedy zřejmé, že je musela mít dříve.
Turkovou jedinou šancí podle Šándora je prokázat, že tato slova nenapsal. Je ale otázkou, zda je to vůbec možné. „I kdyby šel na detektor lži a tam uspěl, tak mu to opozice bude předhazovat, taková je dnešní politická kultura,“ obává se Šándor.
Citovaná slova jsou totiž skutečně vážná. „Je něco jiného, když na sítě napíšete, že každý, kdo nejezdí benzíňákem, je ekoterorista, nebo něco takového. To se dá pochopit, obzvlášť když jste mladý člověk. Ale schvalování rasově motivovaného zločinu, to je skutečně pro většinu společnosti těžko akceptovatelné,“ zmínil Šándor.
Andrej Babiš podle něj bude čelit rozhodování, zda si k mnoha dalším problémům, které jej ve vládě čekají, přidat ještě tento závažný reputační problém s ministrem zahraničí.
Deník N, ve kterém informace vyšla, je od svého vzniku znám aktivními vstupy do politického dění, obvykle ve prospěch subjektů, které podporují podnikatelé, stojící za jeho vznikem. Jde zejména o prezidenta Petra Pavla. Ten již dříve v týdnu vyjádřil o obsazení ministerstva zahraničí Filipem Turkem pochybnosti.
Ze čtyř ministrů, kteří mají být jmenováni za Motoristy sobě, čelí tlaku na nejmenování také Petr Macinka. Předseda strany má být ministrem životního prostředí a od čtvrtka je mezi vědci podepisována petice, adresovaná potenciálnímu premiéru Babišovi i prezidentu Pavlovi.
„Coby vědci a vědkyně na Vás osobně apelujeme, abyste při sestavování vlády nastavil jasné zadání, priority a mantinely, které zajistí pokračování úkolů, jež Vy i Vaši voliči chtějí posunout dopředu: tedy k ochraně české přírody, snižování skládkování nebo pomoci domácnostem při zavádění čistých a levných zdrojů. Také reformy Green Deal mají být prováděné natolik profesionálně, aby neohrozily příjem financí plynoucích z Evropské unie. Jsme přesvědčeni, že každé případné obsazení resortu koaličními partnery by to mělo respektovat,“ stojí v otevřeném dopise vědců.
autor: Jakub Vosáhlo
