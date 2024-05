2005. Magda Vášáryová zažila trapas. Prostě nevěděla

reklama

„Včera jsem byla celý den na cestě na Oravu do Námestova a zpět. Dovolte tedy pár úvah z cesty po Slovensku,“ začala svůj příspěvek na sociální síti Magda Vášáryová.

„Všichni píšeme o velkém otřesu pro Slovenskou republiku – všichni lidé, s nimiž jsem se setkala, a byly jich stovky, byli klidní, nikdo nevzpomněl tragédii. Na Oravské přehradě se lidé bavili, děti tancovaly, ženy v kroji zpívaly, ochotně s námi lidé klidně diskutovali. Můj současný závěr – jako by se nic nestalo,“ poznamenala.

„Zajímavé je konstatovat, že naše politická scéna jde opačným směrem a není připravena na jakékoliv otřesy. Vláda utíká k lůžku těžce zraněného pacienta a žádá jej o pokyny. Aspoň větu, slůvko, co dělat. Bez šéfa se neodvážíme udělat ani krok. Moje otázka – svět okolo nás se připravuje na těžkou, geopoliticky nepředvídatelnou konfrontaci, a my nevíme, zda má ministr vnitra odstoupit, nebo dostat metál za to, že jeho podřízení psychicky zvládli nechat střílet na předsedu vlády?“ nakladla otázku Vášáryová.

„Jako bychom se spoléhali na výhody krátké paměti, ba přednosti usilovného zapomínání na to, kdo lže, kdo je nevychovaný, kdo je škůdcem. (Mimochodem. Při včerejší diskusi všichni rezignovaně souhlasili, že roky vysvětlují mezi lidmi a ve školách, co je to parlament a jeho evropská verze, a za pár týdnů si i tak skoro nikdo nic nepamatuje. Krátká paměť funguje.),“ napsala.

„Moje otázka: Proč je to tak? Je to jen u nás? Je to výhoda? Přednost naší společnosti v těchto časech, kdy se rozhoduje, jakou Slovenskou republiku budeme mít? Vrátíme se tedy do Kocourkova spolu s Ťapákovci, abychom se vrátili do 19. století, které začíná vládnout v našem orgánu pro kulturu? Ale to bude bez těch klidných a normálně se chovajících lidí, laskavých vůči svým dětem, milých vůči svým spoluobčanům, těšících se ze slunečné pohody, které jsem včera pozorovala u Oravské přehrady,“ dodala.

V souvislosti s atentátem hovořila Vášáryová také pro web sme.sk, kdy odpovídala na otázku, co můžeme nyní udělat, abychom uklidnili současnou situaci a znovu se k sobě přiblížili.

„V první řadě by se koalice měla dohodnout, jak bude vystupovat. Já vidím, jak za sebe koalice nechává vystupovat radikální lidi, kteří necítí žádnou zodpovědnost za stát. Musíme na ně tlačit, aby si v koalici udělali pořádek a aby měli jeden hlas. Na druhé straně musíme my, nevládní sektor, spojit síly a mluvit s lidmi. Jen se obávám, že zejména u voličů Směru a SNS je nenávist vítaným způsobem chování. A když to už trvá minimálně deset let, nemůžeme to zvládnout za jeden nebo dva dny. Musíme si udělat pořádek i doma. Nemůžeme se na veřejnosti, ale ani doma vyjadřovat jazykem čtvrté cenové skupiny v hospodě. Paní prezidentka už roky varuje, že takovýto jazyk nemůžeme používat,“ sdělila.

O Vášáryové se teď hodně mluví v souvislosti s moderátorem Lubošem Xaverem Veselým. Ten totiž připomněl její výrok z loňského podzimu.

Lepší lidé, ať už u nás nebo na Slovensku, nemají nejmenší problém vyjádřit své nejhlubší opovržení vůči spoluobčanům, kteří nemají správné názory nebo nevolí tak, jak by si společenská smetánka přála. Opakovaně to potvrzuje Magda Vášáryová, slovenská herečka a porevoluční velvyslankyně Československa v Rakousku. Bezprostředně po vítězství Směru-SD v loňských podzimních parlamentních volbách pronesla v interview pro Novinky: „To, že pan Robert Fico a jeho družina, což jsou vyčpělí lidé, kteří tam jsou třicet let, už víme, že od nich nemůžeme čekat nic pozitivního pro moderní Slovensko. Tak uvidíme, nakolik se ztotožnili s hledáním mezi těmi nesystémovými voliči, anebo dokonce vysloveně spodinou.“

Po atentátu na premiéra Roberta Fica si v pátečním streamu na její nenávistnou rétoriku vzpomněl moderátor YouTube projektu XTV Luboš Xaver Veselý. „Spodina, říká paní Vášáryová,“ konstatoval Xaver a dodal, že dotyčné pošle vzkaz, a protože chce být „velmi upřímný“, tak by ho neměly poslouchat děti. „Milá zlatá Vášáryová. Ty spodino. Já ti ze srdce přeju, aby ti mráz roztrhnul p*del. Tak,“ vzkázal krátce herečce. „Vyjádření paní Vášáryové jsem viděl někde na sociálních sítích a už mě to v tu chvíli přestalo bavit. Myslím si totiž, že je to přesně to podhoubí, které potom končí střelbou na politiky,“ vysvětluje pro ParlamentníListy.cz Luboš Xaver Veselý, proč si vzal na paškál právě Vášáryovou, a ne Ficova poraženého protivníka Šimečku, který ustavičně prohlašoval, že udělá vše pro to, aby Robert Fico nevládl.

Xaverova výroku se chytili bývalý šéf TOP 09 Miroslav Kalousek a senátorka Hana Marvanová a vyzvali k jeho odvolání z Rady ČT. „Nemyslím si, že je k odvolání důvod. Kdyby se to náhodou stalo, tak mně to rozváže ruce i jazyk, protože jsem se do této chvíle velmi držel,“ říká pro ParlamentníListy.cz Xaver.

Dnes se pak Vášáryová setkala s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem. „Dnes jsem se v ?Senátu? setkal s ženou, které si opravdu vážím,“ napsal Vystrčil na svůj profil.

Dnes jsem se v ?@SenatCZ? setkal s ženou, které si opravdu vážím. pic.twitter.com/pBcv7JP2Z3 — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) May 22, 2024

Vášáryová byla v minulosti mimo jiné státní tajemnicí ministerstva zahraničí. V roce 2005 se dopustila faux pas, o němž psal deník Sme.sk, kdy v diskusi s tehdejším ministrem vnitra nevěděla, že s Tureckem, o němž byla řeč, sousedí i Írán. Tehdejší ministr vnitra Palko varoval, že přijetí Turecka do EU, o kterém se uvažovalo, by znamenalo, že EU bude mít hranici s Íránem, Irákem a Sýrií. „S Íránem ne,“ projevila se tehdy Vášáryová. Mluvčí ministerstva zahraničí se tehdy snažil faux pas zakamuflovat, že se mluvilo o Turecku v unii, ne o hranicích. Nicméně tehdejší šéf parlamentního výboru pro evropské záležitosti Tibor Mikuš to komentoval, že ten, kdo problémy sleduje, by měl vědět, s kým Turecko sousedí.

