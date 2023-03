240 Kč za litr. Vyjednala Fialova vláda. Podvod, zní od aut

Včera evropská rada ministrů schválila zákaz prodeje nových vozů na benzín či naftu od roku 2035. Což vzbudilo poměrně značné pohoršení. I u bývalého automobilového závodníka Filipa Turka, který plány unie zkritizoval na Xaver Live. Včetně výjimky na syntetická paliva. „Ta výjimka je pokrytectví, je to lež, je to podvod, je to dané tím, že oni věří, že lidé jsou pitomci a neuvědomí si to, že jim to nikdo nevysvětlí,“ řekl a vysvětlil, že tuto výjimku si vyjednala automobilka Porsche. A protože Česko poslouchá Německo, tak na ni kývlo. Ale litr syntetického paliva vyjde na 240 KČ za litr.

reklama

Anketa Má vláda zvýšit základní sazbu DPH z 21 % na 23 %? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 3173 lidí

Upozornil také na to, že včera byly schváleny definitivní podmínky pro výrobu aut v roce 2035. A Německo i Česko kývlo na pravidla po vyjednání výjimky pro syntetická paliva. „Syntetická paliva, stejně jako elektromobily, nejsou žádná novinka. Za války se syntetická paliva vyráběla na našem území. U Mostu byla továrna na syntetická paliva, Němci tam vyráběli syntetická paliva z uhlí,“ připomenul v historickém okénku. A dodal, že tradice pokračuje, protože firma Porsche už má v Chile velkou továrnu na syntetická paliva.

„Syntetická paliva jsou trošičku zbytečným nápadem, pokud nejste ve druhé světové a nemůžete se dostat k zásobám paliva, které potřebujte. Je to takový luxus, velmi drahá záležitost. Zabývá se tím čistě automobilka Porsche, vyjednalo to Německo a ČR poslouchá Německo,“ naznačil, odkud vítr vane.

„Aktuální cena litru syntetického paliva vychází na 10 eur, což je 240 korun. Plus spotřební daň, plus nějaká doprava lodí z J. Ameriky, můžeme říct 250–270 korun za litr,“ zmínil Turek a dodal, že EU má představu, že syntetická paliva budou v roce 2035 stát 1,5 euro. „Což je v podstatě blbost, EU povoluje něco, co není technicky dořešené a ještě to nefunguje tak, jak by si běžní lidé představovali,“ dodal. „My na základě toho, že Porsche je spokojeno a Němci jsou spokojeni, jsme kývli na to, co se má stát v roce 2035,“ zhodnotil situaci.

Dodal, že automobilka Mercedes deklarovala, že se na výrobě syntetických paliv podílet nebude, protože i elektromobil je ekologičtější. Kromě toho, Porsche prý plánuje vyrobit 500 milonů až 550 milionů litrů tohoto paliva ročně. Ovšem německá spotřeba jsou desítky miliard litrů benzínu a nafty, tudíž je zde jasný nepoměr.

Fotogalerie: - Hodina pravdy

Zmínil, že zákaz prošel v radě ministrů. „Já nevím, kdo je náš ministr dopravy? Možná je dobrýse zamyslet nad našimi ministry. Kdo to schválil, za co to schválil, proč to schválil, kdo mu za to co dal,“ narážel na Martina Kupku. „Naše ODS je opravdu radikální ultralevicová zelená strana. Je to něco neuvěřitelnýho, jak tohle my všichni můžeme tolerovat těm politikům,“ vyjádřil se. A dodal, že i prounijní europoslanec Niedermayer syntetická paliva označil za neefektivní a drahá.

Jako původ všeho zla označil, že v EU pravidla vymýšlí ideologové, nikoliv lidé znalí problematiky. „Je to centrálně řízená výroba, centrálně řízený průmysl, jako za Sovětského svazu, nemá to nic společného s nějakým trhem,“ řekl a dodal, že co by měli řešit inženýři automobilek, řeší úředník europarlamentu. „Samozřejmě se to odehrálo za těch magorů, kteří zasedali loni v EU,“ připomenul české předsednictví. „Byl to pan Fiala, Kupka a spol. a byli na to velmi hrdí. Díky nim se stala tahle zrůdnost a já si myslím, že bysme měli všichni jednoznačně dát najevo, že tohle je u nás nepřijatelný a byl bych rád, kdybyste všichni měli nějaké základní argumenty proti tomu,“ dodal.

„Rada ministrů se rozhodla, že si z nás bude dělat úplně srandu, protože jak jsem říkal, za rok a půl už si nekoupíte auto do půl milionu. Obyčejné fábie, takováhle auta končí. V roce 2035 už si nekoupíte žádné normální auto. Pokud to bude auto s motorem, tak bude jezdit na syntetická paliva, nebo to bude auto značek Rolls Royce, Lamborghini nebo Ferrari. Ti vyrábějí do 10 000 aut ročně. Porsche vyrábí nad 10 tisíc, tak jim udělali výjimku na jejich super paliva,“ popisoval chmurnou budoucnost.

Připomenul, že ani těžba kobaltu potřebného pro autobaterie není ekologická. To sice není ani těžba ropy, ale rozdíl je, že ta už probíhá. A ani syntetická paliva, která spotřebují ohromné množství elektrické energie na výrobu, ekologická nejsou. Proti samotným syntetickým palivům a jejich vývoji Turek nic nemá, ale konstatuje, že jsou to paliva luxusní. „Je pak úsměvné, když naše vláda, naši politici se budou snažit říkat, že to skvěle domluvili v Evropě. Oni teď takticky mlčí,“ prohodil.

Fotogalerie: - Rusko ven z OSN

Kromě toho, protože všechna auta už od přespříštího roku budou muset splňovat normu Euro 7, tak budou muset být hybridní. „Bez toho, aby to byl hybrid, tak nesplní tu normu Euro 7,“ míní Turek. „Takže ta výjimka je pokrytectví, je to lež, je to podvod, je to dané tím, že oni věří, že lidé jsou pitomci a neuvědomí si to, že jim to nikdo nevysvětlí. Tak já se snažím to tady vysvětlit, abyste se nad tím zamysleli, abyste pochopili, že je to strašný podvod. Ženeme se do háje,“ shrnul. Reformy označil za sociologické pokusy o centrální řízení. „Jsou to pokusy na lidech. Strašná věc,“ doplnil.

Padl i dotaz na čínské automobilky. A Turek dodal, že Evropu ekonomicky kolonizuje Čína, stejně jako USA. „V Ugandě 40 % ekonomiky vlastní Čína. Celou Afriku ekonomicky kolonizuje Čína. Je to mnohem nebezpečnější, než co dělali Britové, Francouzi, Belgičani a ostatní. Čína nás sežere. My tady zničíme to jediné, co umíme, tj. vyrábět drahý luxusní auta, která chtěl celý svět. Jsou z toho pěkný krámy a ještě si je necháváme licenčně vyrábět v Číně a pak se divíme, že za dva roky je vyrábějí sami a dají na ně trošku jinou značku. Je to problém.“

Psali jsme: Na co budou vlastně auta jezdit? Kupka neví Zdražuje se, dejte nám peníze. Víc než 15 tisíc v korunách. Německo stojí Spalovací motory: Fiala se radoval, jenže pak… „Na fabii zapomeňte. Šikana venkovanů.“ EU-plán s auty: Už za 2 roky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.