38 miliard dolarů chci do roku 2027, řekl Zelenskyj. Temná odpověď

23.09.2025 8:05 | Zprávy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj donedávna tvrdil, že Ukrajina bude potřebovat do roku 2027 dalších 38 miliard dolarů, aby udržela v chodu stát jako takový a na udržení obrany země proti ruské agresi. Jenže podle agentury Bloomberg je realita zcela jiná. Ukrajina se do konce roku 2027 dostane do mnohem hlubších finančních problémů.

38 miliard dolarů chci do roku 2027, řekl Zelenskyj. Temná odpověď
Foto: Repro YouTube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Mezinárodní měnový fond prý Zelenského přesvědčoval, aby řekl otevřeně, kolik peněz bude Ukrajina potřebovat doopravdy a prezident země nakonec šel s pravdou ven. Půjde o 65 miliard dolarů. Přitom současný program Mezinárodního měnového fondu dojednaný s Ukrajinou počítá jen s 15,5 miliardy dolarů do roku 2027.

Zdroje obeznámené s finanční situací Ukrajiny a s jednáními s Mezinárodním měnovým fondem požádaly agenturu Bloomberg o zachování anonymity, neboť neměly právo o situaci veřejně mluvit.

Kyjev vynakládá přibližně 60 % svého rozpočtu na válečné úsilí proti Rusku a silně se spoléhá na finanční podporu od svých západních spojenců, aby pokryl náklady na důchody, mzdy ve veřejném sektoru a humanitární výdaje.

Minulý týden ukrajinský ministr financí Serhij Marčenko uvedl, že země usiluje o nový čtyřletý úvěrový program od MMF, aby mohla dál vzdorovat ruské agresi. Ministra citovala agentura Reuters, která doplnila, že MMF se k situaci zatím nevyjádřil.

Není přitom bez zajímavosti, že ve svém posledním projevu k národu prezident Volodmyr Zelenskyj finanční situaci země nevykreslil. Místo toho promluvil o chystaných jednáních na půdě OSN v USA.

„Můžeme toho hodně dokázat, pokud nás naši partneři vyslyší a podpoří návrhy, které skutečně přiblíží konec války. Bude to týden jednání Valného shromáždění OSN – s různými akcemi a setkáními. … Tento týden také plánujeme setkání s prezidentem Spojených států. Bude se konat důležitá událost týkající se návratu ukrajinských dětí unesených Ruskem – skutečně globální summit k této otázce. Je nezbytné tento týden posílit odhodlání světa k rázným krokům – bez síly mír nezvítězí,“ zdůraznil ukrajinský prezident.

Zdůraznil, že vedle zvýšení tlaku na Rusko, aby ukončilo válku, bude potřeba posílit i ukrajinskou armádu, aby vydržela bránit zemi, dokud Rusové skutečně nepřestanou útočit.

„Chci poděkovat všem našim bojovníkům, chci poděkovat každé jednotce za jejich výsledky a za skutečně silnou obranu našeho státu a naší nezávislosti. Příští týden musíme dále posílit jak naše diplomatické pozice, tak naši armádu – to je nezbytné,“ zdůraznil Zelenskyj.

K veřejnosti promluvil také ruský prezident Vladimir Putin. Ten připomínal, že vyprší dohoda START o omezení jaderných zbraní podepsaná v roce 2010 v Praze. Ruský prezident vyjádřil ochotu k jednáním o dohodě omezující jaderné zbrojení, ale jedním dechem dodal, že nepřipustí, aby Západ získal převahu v oblasti jaderných zbraní.

„Rusko vlastní největší jaderný arzenál na světě. Podle odhadů Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) z roku 2024 měly Spojené státy 3 708 jaderných hlavic, zatímco Rusko jich mělo 4 380, nepočítaje v to vyřazené zbraně. Satelitní snímky zveřejněné začátkem tohoto roku ukázaly, že Rusko v posledních letech rozšířilo a modernizovalo nejméně pět jaderných zařízení poblíž evropských hranic,“ napsal k tomu server Kyiv Independent.

Zdroje:

https://kyivindependent.com/putin-vows-to-respond-to-any-strategic-threats-as-us-russia-nuclear-arms-pact-nears-end/

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-22/ukraine-accepts-imf-forecast-of-bigger-65-billion-financing-gap

https://www.reuters.com/world/ukraine-accepts-imf-forecast-bigger-65-billion-financing-gap-bloomberg-news-2025-09-22/

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

autor: Miloš Polák

