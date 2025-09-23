38 miliard dolarů chci do roku 2027, řekl Zelenskyj. Temná odpověď

Mezinárodní měnový fond prý Zelenského přesvědčoval, aby řekl otevřeně, kolik peněz bude Ukrajina potřebovat doopravdy a prezident země nakonec šel s pravdou ven. Půjde o 65 miliard dolarů. Přitom současný program Mezinárodního měnového fondu dojednaný s Ukrajinou počítá jen s 15,5 miliardy dolarů do roku 2027.
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Anketa
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Kyjev vynakládá přibližně 60 % svého rozpočtu na válečné úsilí proti Rusku a silně se spoléhá na finanční podporu od svých západních spojenců, aby pokryl náklady na důchody, mzdy ve veřejném sektoru a humanitární výdaje.
Minulý týden ukrajinský ministr financí Serhij Marčenko uvedl, že země usiluje o nový čtyřletý úvěrový program od MMF, aby mohla dál vzdorovat ruské agresi. Ministra citovala agentura Reuters, která doplnila, že MMF se k situaci zatím nevyjádřil.
Není přitom bez zajímavosti, že ve svém posledním projevu k národu prezident Volodmyr Zelenskyj finanční situaci země nevykreslil. Místo toho promluvil o chystaných jednáních na půdě OSN v USA.
„Můžeme toho hodně dokázat, pokud nás naši partneři vyslyší a podpoří návrhy, které skutečně přiblíží konec války. Bude to týden jednání Valného shromáždění OSN – s různými akcemi a setkáními. … Tento týden také plánujeme setkání s prezidentem Spojených států. Bude se konat důležitá událost týkající se návratu ukrajinských dětí unesených Ruskem – skutečně globální summit k této otázce. Je nezbytné tento týden posílit odhodlání světa k rázným krokům – bez síly mír nezvítězí,“ zdůraznil ukrajinský prezident.
Zdůraznil, že vedle zvýšení tlaku na Rusko, aby ukončilo válku, bude potřeba posílit i ukrajinskou armádu, aby vydržela bránit zemi, dokud Rusové skutečně nepřestanou útočit.
„Chci poděkovat všem našim bojovníkům, chci poděkovat každé jednotce za jejich výsledky a za skutečně silnou obranu našeho státu a naší nezávislosti. Příští týden musíme dále posílit jak naše diplomatické pozice, tak naši armádu – to je nezbytné,“ zdůraznil Zelenskyj.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
„Rusko vlastní největší jaderný arzenál na světě. Podle odhadů Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) z roku 2024 měly Spojené státy 3 708 jaderných hlavic, zatímco Rusko jich mělo 4 380, nepočítaje v to vyřazené zbraně. Satelitní snímky zveřejněné začátkem tohoto roku ukázaly, že Rusko v posledních letech rozšířilo a modernizovalo nejméně pět jaderných zařízení poblíž evropských hranic,“ napsal k tomu server Kyiv Independent.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.