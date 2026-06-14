„Tato vláda není tak idi*tská.“ Ševčík odpověděl mladému lidovci

Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
„K narozeninám pevné zdraví Donaldu Trumpovi přejte a vy, Donalde, Hormuz už proboha nepodělejte!“ volal před kamerami Ševčík, který touto cestou přál všechno nejlepší k 80. narozeninám stávajícího nájemníka Bílého domu.
Moderátorka Terezie Tománková poté obrátila pozornost ke střetu zájmů.
„Vidíte, jak je zcestná politika Evropské unie, protože se ceny nevytvářejí na základě nabídky a poptávky, protože ten trh je przněn dotacemi. Kdyby toho nebylo, tak bychom nemuseli řešit žádný lex Babiš nebo lex protibabiš,“ rozjel se Ševčík, podle jehož názoru je politika EU naprosto zcestná.
Jedním dechem dodal, že Babiš svůj střet zájmů už vyřešil.
Který národ více ublížil českému národu?
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Který národ více ublížil českému národu?
„Zavřít oči?“ smála se v tu chvíli Svobodová s tím, že se mají zavřít oči před tím, co dělá Andrej Babiš.
„My jsme všichni viděli to jeho smuteční video, kde se naoko oko loučil s Agrofertem,“ pokračovala pirátka. Ale realita je podle Svobodové taková, že se Babiš k Agrofertu může vrátit, minimálně s pomocí svých dětí.
„Mně vadí, že tady je prostě zlatá kráva Agrofert, kolem které se tancuje. To mi vadí. Tady je třeba narovnat podmínky úplně všem,“ poznamenal na to konto František Talíř. Současná koalice chce podle něj zákon o střetu zájmů upravit tak, aby maximálně vyšla vstříc Andreji Babišovi. „Kouká to z toho jako sláma z bot,“ poznamenal Talíř.
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
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Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku ke změně zákona o financování České televize a Českého rozhlasu.
„Můžete mi říct, proč obsluha na dojírně, ženské, které dojí krávy, mají platit poplatek České televizi a Českému rozhlasu?“ ptal se Pražák ve vysílání.
„Já tady za nové lidovce a za opozici říkám rovnou – my vám ta média zestátnit nenecháme!“ zvolal Talíř.
Trval na tom, že koalice ANO, SPD a Motoristů si chce média veřejné služby podrobit.
„Všichni vědí, že cílem této koalice, a především SPD, je snaha zakroutit veřejnoprávním médiím krkem a ANO a Motoristé jim k tomu pomáhají,“ poznamenal Talíř s tím, že vládním politikům se nelíbí různé reportáže a až se bude schvalovat rozpočet pro ČT, tak se budou vládní politici ptát, zda zařídili to, že se redaktoři budou k vládě chovat lépe. A pokud se nebudou redaktoři chovat lépe, ČT a ČRo dostanou méně peněz. Tak to vidí František Talíř.
Pražák a Ševčík svorně oponovali, že ČT má být kontrolována. „Je třeba tu veřejnoprávnost zabezpečit. Já už jsem tady mockrát říkal, že vy tady na CNN hájíte tu veřejnoprávnost líp než Česká televize,“ nechal se slyšet Ševčík.
Pražák zdůraznil, že současná vláda jen plní sliby, které už před volbami dala voličům. A navíc z Pražákova pohledu ještě pomáhá ČT, protože připravovaný zákon bude počítat i s nárůstem financování s ohledem na inflaci, což dosud neplatí.
Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
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Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
„Jediný útok na nezávislost těchto médií došel za minulé koalice. Jednak zvýšením poplatků a jednak zvýšením počtu členů mediálních rad, abyste si tam mohli dosadit, koho jste chtěli. To je ten útok,“ ozval se Ševčík.
Nechal se také slyšet, že „tato vláda není tak idiotská“ jako byla ta předchozí a bude se k rozpočtu chovat lépe.
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