Macinka se vysmál ČT. Fiala s tím měl problém

14.06.2026 16:34 | Monitoring
autor: Miloš Polák

V Nedělní debatě ČT se ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) ostře pustil do prezidenta Petra Pavla. „Pokud by se opoziční lídr byl schopen domluvit s vládou, bylo by to lepší,“ pravil Macinka. Také se smál České televizi. Expremiér Petr Fiala (ODS) ihned nabídl odlišný pohled na celou věc. „Je to ostuda a my vyvážíme do světa tuto ostudu,“ kritizoval expremiér současnou koalici za to, jak se hádá s prezidentem. Vít Rakušan se smál Macinkovu „egíčku“.

Macinka se vysmál ČT. Fiala s tím měl problém
Foto: Screen ČT
Popisek: Hosté Nedělní debaty ČT druhou červnovou neděli

Anketa

Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?

16%
17%
62%
5%
hlasovalo: 9890 lidí
Hosty první hodiny Nedělní debaty České televize byli bývalý premiér Petr Fiala (ODS), stávající ministryně financí Alena Schillerová (ANO), ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka a v neposlední řadě i exministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan. Diskusi, která se odehrála druhou červnovou neděli, moderovala Jana Peroutková. A ta hned na úvod představila průzkum agentury Kantar, která pro Českou televizi položila lidem otázku, jak vnímají spory prezidenta Petra Pavla a koaliční vlády ANO, SPD a Motoristů.

Anketa

Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?

14%
75%
6%
2%
3%
hlasovalo: 17598 lidí
Tento průzkum ukázal, že 8 z 10 lidí vnímá spory mezi prezidentem a vládou. Jako výrazný problém to vnímají především voliči s maturitou nebo vyšším vzděláním. Celkově tento spor považuje za kámen úrazu 50 procent oslovených. Dalších 32 procent voličů se domnívá, že je to sice problém, ale ne tak závažný, a jen 10 procent voličů se domnívá, že o žádný problém nejde. Ostatní voliči si nejsou hodnocením sporu jisti.

Nejkritičtější jsou voliči dnešních opozičních stran. Zmíněných 32 procent, které spor vnímá jako problém, ale ne tak velký problém, patří k voličům vládních stran. Totéž platí i o poslední skupině 10 procent.

„Dodávám, že víc než polovina obyvatel si myslí, že to, jestli se prezident účastní mezinárodních akcí, by mělo být výsledkem společného rozhodnutí jak prezidenta, tak vlády. Čtvrtina veřejnosti se domnívá, že rozhodující slovo by měla mít vláda, a necelá pětina se přiklání k tomu, aby se prezident rozhodoval jen podle vlastního uvážení,“ doplnila Peroutková.

„Pane ministře Macínko, tak jste to slyšel. Lidé chtějí, aby vláda a prezident táhli za jeden provaz a nehráli si na přetahovanou,“ pokračovala po chvíli Peroutková.

A Macinka spustil.

„Já jsem teď slyšel, že to chtějí spíše lidé, kteří tíhnou k opozici. Voliči koaličních stran to tak úplně nevidí. Já myslím, že by bylo dobré, kdybychom se mohli domluvit, ale on je to takový klasický opozičně-vládní spor vlády a opozice. … Pokud by se opoziční lídr byl schopen domluvit s vládou, bylo by to lepší, ale prezident Pavel má zřejmě problém se domluvit. My jsme s tím nezačali,“ vyložil svůj pohled na věc Macinka.

Schillerová dala najevo, že by byla ráda, aby se prezident a vláda domluvili. Jedním dechem dodala, že prezidentovi nikdo nebrání, aby jezdil, kam chce jezdit. Ale konkrétně v případě summitu NATO je to očima Schillerové tak, že by měl v Ankaře jednat někdo, kdo nese reálnou vládní odpovědnost a ví také, co dovoluje rozpočet a tak podobně.

Expremiér Petr Fiala se netajil tím, že vnímá celou situaci zcela jinak.

„Je to ostuda a my vyvážíme do světa tuto ostudu, protože debatujeme o tom, kdo za nás bude sedět u stolu, místo toho, abychom diskutovali o tom, jak můžeme přispět k obraně Evropy,“ nechal se slyšet Fiala. Vládě vynadal i za to, že seškrtala rozpočet obrany o 21 miliard, což je čin, který lze v současné bezpečnostně nejisté situaci vysvětlit jen těžko. „Ta hloupost s tím, že je Petr Pavel šéfem opozice, to je úplný nesmysl. Je to vaše ješitnost za to, že vám nejmenoval Filipa Turka,“ konstatoval Petr Fiala.

Macinka oponoval, že předchozí prezidenti, např. Václav Havel, Václav Klaus a Miloš Zeman, se chovali jinak, než se dnes chová prezident Pavel.

Anketa

Který národ více ublížil českému národu?

2%
97%
1%
hlasovalo: 24807 lidí
V tu chvíli se ozval Vít Rakušan. „To je důsledek všeho uraženého egíčka,“ smál se Vít Rakušan. „Netvrďte, že se prezident dostal do situace, do které se nedostali pánové Havel, Klaus a Zeman. To je důsledek toho, že neměli takové ministry zahraničí,“ pokračoval Rakušan.

Vyjádřil přesvědčení, že jako prezident republiky by Petr Pavel i na summitu NATO v Ankaře hájil Českou republiku. Ve shodě s vládou. A jedním dechem dodal, že by prezident mohl třeba i něco důležitého vyjednat.

A tady se Macinka ohradil.

„Prezident nic vyjednat nemůže. Vyjednávat může premiér,“ ozval se Macinka s tím, že 22. června bude oznámeno, jak se vláda rozhodla. Macinka si v této souvislosti rýpl do České televize.

„Doufám, že bude tisková konference po jednání vlády jindy než mezi 12. a 13. hodinou. Protože pak by se výsledky ČT z důvodu stávky nedozvěděla,“ uštědřil slovní štulec veřejnoprávní televizi Macinka.

„To se nebojte, my rozhodně neporušíme zákon,“ ujistila člena vlády moderátorka.

Expremiér Petr Fiala požádal Macinku o jednu věc. Zdůrazňoval, že jak prezident, tak premiér mají možnost se sejít s řadou politických lídrů a mluvit s nimi.

„Já totiž nemůžu nechat ministra, aby nám vykládal takové nesmysly. Nedělejte se hloupějším, než jste,“ požádal Fiala Macinku.

Schillerová se ozvala a řekla, že Donald Trump dostane informaci, jak na tom Česko ekonomicky je. „Oni nás dostali do pasti, lsti nebo nekompetentnosti,“ poznamenala Schillerová s tím, že řadu zakázek, které se řešily přes zálohové faktury, dnes prověřuje policie.

„A 22. 6. bude jednat naše vláda. Do té doby jsou tyto přestřelky zbytečné. Delegaci rozhodně povede premiér Babiš. … Já tady nechci rozebírat vaše spory s prezidentem Zemanem. Už je to pryč. Lidi to nezajímá. Ty pokusy o jeho odvolání,“ poznamenala Schillerová.

Macinka připomínal, že na summitu NATO se budou řešit výdaje na obranu u předchozí vlády, která své závazky neplnila.

Fiala okamžitě oponoval, že jeho vláda závazky plnila, ale na rok 2026 je jiná metodika a Alena Schillerová sama řekla, že závazky Česko plnit nebude, protože sama Schillerová nechala obraně seškrtat 21 miliard.

„Je tu trucovitá fraškovitost jednoho vicepremiéra, který nechce nikam pustit pana prezidenta,“ kroutil hlavou nad Macinkou Rakušan s tím, že Macinka znovu a znovu hlásí do světa, že prezidenta nikam nepustí. Podle Rakušana je to ale tak, že prezident se má rozhodovat sám a ministr Macinka ho v této věci nemá blokovat.

Jedním dechem dodal, že přirozené bývalo, že vláda spolupracuje s prezidentem.

„To je zbytečná ostuda, kterou jste způsobili vy kvůli malosti a malichernosti,“ pravil Petr Fiala s tím, že česká ústava v prvé řadě předpokládá, že se politici dohodnou, ale tato vláda dává kvůli nejmenování Filipa Turka najevo, že se domluvit nechce.“

Když znovu dostala slovo Alena Schillerová, oznámila divákům, že vláda ANO, SPD a Motoristů dělá všechno pro to, aby Česko bylo co nejlepším místem pro život. „Směřujeme v souladu s programovým prohlášením vlády,“ zdůraznila.

Když moderátorka požádala Rakušana, aby vládu za něco pochválil, vypadal trochu překvapeně.

„Ježkovy oči, to jste mě zaskočila,“ začal Rakušan. A posléze kabinet ANO, SPD a Motoristů pochválil za to, že nezrušil muniční iniciativu, že neruší Green Deal, že neruší důchodovou reformu. Zkrátka pochválil vládu za to, že neplní některé své předvolební sliby. „Věcně pan ministr pokračuje v tom, co jsme měli naplánováno,“ řekl např. ve vztahu k ukrajinským uprchlíkům v Česku.

Macinka na to konto poděkoval Rakušanovi za „chodící reklamu na Green Deal“. Jedním dechem dodal, že stávající koalice dala Vojenské policii pravomoc zkontrolovat i muniční iniciativu.

Schillerová přislíbila, že brzy představí lepší podmínky pro hypotéky, tedy z pohledu občanů. Vedle toho potvrdila, že vláda chce zjednodušit stavební řízení a co nejrychleji začít stavět.

Došlo i na zákon o střetu zájmů, který chce vládní koalice upravit. Podle Schillerové je třeba ho upravit, protože byl zaměřen proti Andreji Babišovi, a z pohledu Schillerové je třeba tento zákon narovnat do souladu s ostatními podobnými zákony v EU.

Rakušan chtěl na to konto položit otázku, na což dostal prostor.

Anketa

Kdo může za zhrubnutí české společnosti?

1%
97%
0%
2%
hlasovalo: 14533 lidí
„Ptá se tady paní moderátorka, a ne vy,“ ozvala se Schillerová.

„Ona mi umožnila dotaz,“ uvedl Rakušan.

„Nová doba!“ volala před kamerami Schillerová.

„Můžete mi říct, čeho se bojíte?“ ptal se na to konto Rakušan, podle kterého měl zákon o střetu zájmů projít standardním legislativním kolečkem.

Fiala trval na tom, že kvůli počínání této vlády hrozí českým občanům újma, protože se teprve ukáže, jak moc je Babiš ve střetu zájmů z pohledu EU.

Moderátorka Peroutková poté debatu přehodila k poplatkům v ČT.

Schillerová upozornila, že se bude debatovat o výši platby z rozpočtu pro ČT.

„Šetřit se musí a nepochybuju, že ČT a ČRo, kdyby chtěly, tak dokážou ušetřit opravdu hodně,“ pravil Macinka s tím, že na straně obou veřejnoprávních institucí vidí rozmařilost.

Rakušan konstatoval, že vláda v souvislosti s veřejnoprávními médii předvádí zmatek za zmatkem. „A dává veřejnoprávní média na své rozpočtové vodítko,“ pravil Rakušan.

„Já s tím mám problém principiální a budu ho mít,“ přidal se Fiala s tím, že je třeba chránit posluchače a diváky, aby vláda nedržela média pod krkem. „Ten princip je špatný a nepřistupujme na to,“ žádal Fiala.

„Odmítám, co tady říká bezduchá opozice!“ ozval se Macinka.

„Pořád nás nenálepkujte, pane ministře,“ žádal Fiala.

„On to jinak neumí,“ pravil na konto Macinky Rakušan.

„Já jsem slyšel v minulosti i od ODS, že by se měly koncesionářské poplatky zrušit, ale najednou je tady obrana médií,“ kroutil hlavou nad Fialou Macinka.

„My jsme se zavázali, že ty poplatky zrušíme, a drtivě jsme vyhráli volby,“ ozvala se Schillerová s tím, že podobným způsobem to má nastaveno mnoho zemí v EU. „Tak s čím vy to strašíte?“ ptala se zástupců opozice Schillerová.

Macinka doplnil, že bývalá vláda „superstupidně stupidně sáhla do poplatků“, když je vztáhla např. i na tablety.

Fiala to odmítl.

Psali jsme:

Stávka u Strakovky: Už se směje i Kalousek
Kdo je tu fracek? Macinka nebo Pavel? Hádka ve studiu
623 milionů, rozdaných na bonusech. A lidem Fialova vláda vykládala, jak musí šetřit
Upřímně jimi pohrdám. Macinka seknul Pavla a opoziční hvězdy

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.ceskatelevize.cz

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

bezpečnost , ČT , NATO , ODS , opozice , rozpočet , STAN , stávka , Ukrajina , vláda , Rakušan , uprchlíci , ANO , Petr Fiala , Petr Pavel , motoristé , Macinka , Schillerová , Green Deal , Prezident Pavel , Neděšlní debata

Váš názor? (Hlasovalo 6 čtenářů)

Vidíte situaci stejně jako Petr Macinka?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Ing. Robert Plaga, Ph.D. byl položen dotaz

Jazyky

Proč chcete rušit výuku angličtiny od první třídy? A je taky pravda, že chcete zrušit volbu druhého jazyka na druhém stupni? Není obojí krok zpátky?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Diskuse obsahuje 10 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Macinka se vysmál ČT. Fiala s tím měl problém

16:34 Macinka se vysmál ČT. Fiala s tím měl problém

V Nedělní debatě ČT se ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) ostře pustil do prezidenta Petra P…