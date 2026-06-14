Macinka se vysmál ČT. Fiala s tím měl problém

Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
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Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
Nejkritičtější jsou voliči dnešních opozičních stran. Zmíněných 32 procent, které spor vnímá jako problém, ale ne tak velký problém, patří k voličům vládních stran. Totéž platí i o poslední skupině 10 procent.
„Dodávám, že víc než polovina obyvatel si myslí, že to, jestli se prezident účastní mezinárodních akcí, by mělo být výsledkem společného rozhodnutí jak prezidenta, tak vlády. Čtvrtina veřejnosti se domnívá, že rozhodující slovo by měla mít vláda, a necelá pětina se přiklání k tomu, aby se prezident rozhodoval jen podle vlastního uvážení,“ doplnila Peroutková.
„Pane ministře Macínko, tak jste to slyšel. Lidé chtějí, aby vláda a prezident táhli za jeden provaz a nehráli si na přetahovanou,“ pokračovala po chvíli Peroutková.
A Macinka spustil.
„Já jsem teď slyšel, že to chtějí spíše lidé, kteří tíhnou k opozici. Voliči koaličních stran to tak úplně nevidí. Já myslím, že by bylo dobré, kdybychom se mohli domluvit, ale on je to takový klasický opozičně-vládní spor vlády a opozice. … Pokud by se opoziční lídr byl schopen domluvit s vládou, bylo by to lepší, ale prezident Pavel má zřejmě problém se domluvit. My jsme s tím nezačali,“ vyložil svůj pohled na věc Macinka.
Schillerová dala najevo, že by byla ráda, aby se prezident a vláda domluvili. Jedním dechem dodala, že prezidentovi nikdo nebrání, aby jezdil, kam chce jezdit. Ale konkrétně v případě summitu NATO je to očima Schillerové tak, že by měl v Ankaře jednat někdo, kdo nese reálnou vládní odpovědnost a ví také, co dovoluje rozpočet a tak podobně.
Expremiér Petr Fiala se netajil tím, že vnímá celou situaci zcela jinak.
„Je to ostuda a my vyvážíme do světa tuto ostudu, protože debatujeme o tom, kdo za nás bude sedět u stolu, místo toho, abychom diskutovali o tom, jak můžeme přispět k obraně Evropy,“ nechal se slyšet Fiala. Vládě vynadal i za to, že seškrtala rozpočet obrany o 21 miliard, což je čin, který lze v současné bezpečnostně nejisté situaci vysvětlit jen těžko. „Ta hloupost s tím, že je Petr Pavel šéfem opozice, to je úplný nesmysl. Je to vaše ješitnost za to, že vám nejmenoval Filipa Turka,“ konstatoval Petr Fiala.
Macinka oponoval, že předchozí prezidenti, např. Václav Havel, Václav Klaus a Miloš Zeman, se chovali jinak, než se dnes chová prezident Pavel.
Který národ více ublížil českému národu?
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Který národ více ublížil českému národu?
Vyjádřil přesvědčení, že jako prezident republiky by Petr Pavel i na summitu NATO v Ankaře hájil Českou republiku. Ve shodě s vládou. A jedním dechem dodal, že by prezident mohl třeba i něco důležitého vyjednat.
A tady se Macinka ohradil.
„Prezident nic vyjednat nemůže. Vyjednávat může premiér,“ ozval se Macinka s tím, že 22. června bude oznámeno, jak se vláda rozhodla. Macinka si v této souvislosti rýpl do České televize.
„Doufám, že bude tisková konference po jednání vlády jindy než mezi 12. a 13. hodinou. Protože pak by se výsledky ČT z důvodu stávky nedozvěděla,“ uštědřil slovní štulec veřejnoprávní televizi Macinka.
„To se nebojte, my rozhodně neporušíme zákon,“ ujistila člena vlády moderátorka.
Expremiér Petr Fiala požádal Macinku o jednu věc. Zdůrazňoval, že jak prezident, tak premiér mají možnost se sejít s řadou politických lídrů a mluvit s nimi.
„Já totiž nemůžu nechat ministra, aby nám vykládal takové nesmysly. Nedělejte se hloupějším, než jste,“ požádal Fiala Macinku.
Schillerová se ozvala a řekla, že Donald Trump dostane informaci, jak na tom Česko ekonomicky je. „Oni nás dostali do pasti, lsti nebo nekompetentnosti,“ poznamenala Schillerová s tím, že řadu zakázek, které se řešily přes zálohové faktury, dnes prověřuje policie.
„A 22. 6. bude jednat naše vláda. Do té doby jsou tyto přestřelky zbytečné. Delegaci rozhodně povede premiér Babiš. … Já tady nechci rozebírat vaše spory s prezidentem Zemanem. Už je to pryč. Lidi to nezajímá. Ty pokusy o jeho odvolání,“ poznamenala Schillerová.
Macinka připomínal, že na summitu NATO se budou řešit výdaje na obranu u předchozí vlády, která své závazky neplnila.
Fiala okamžitě oponoval, že jeho vláda závazky plnila, ale na rok 2026 je jiná metodika a Alena Schillerová sama řekla, že závazky Česko plnit nebude, protože sama Schillerová nechala obraně seškrtat 21 miliard.
„Je tu trucovitá fraškovitost jednoho vicepremiéra, který nechce nikam pustit pana prezidenta,“ kroutil hlavou nad Macinkou Rakušan s tím, že Macinka znovu a znovu hlásí do světa, že prezidenta nikam nepustí. Podle Rakušana je to ale tak, že prezident se má rozhodovat sám a ministr Macinka ho v této věci nemá blokovat.
Jedním dechem dodal, že přirozené bývalo, že vláda spolupracuje s prezidentem.
„To je zbytečná ostuda, kterou jste způsobili vy kvůli malosti a malichernosti,“ pravil Petr Fiala s tím, že česká ústava v prvé řadě předpokládá, že se politici dohodnou, ale tato vláda dává kvůli nejmenování Filipa Turka najevo, že se domluvit nechce.“
Když znovu dostala slovo Alena Schillerová, oznámila divákům, že vláda ANO, SPD a Motoristů dělá všechno pro to, aby Česko bylo co nejlepším místem pro život. „Směřujeme v souladu s programovým prohlášením vlády,“ zdůraznila.
Když moderátorka požádala Rakušana, aby vládu za něco pochválil, vypadal trochu překvapeně.
„Ježkovy oči, to jste mě zaskočila,“ začal Rakušan. A posléze kabinet ANO, SPD a Motoristů pochválil za to, že nezrušil muniční iniciativu, že neruší Green Deal, že neruší důchodovou reformu. Zkrátka pochválil vládu za to, že neplní některé své předvolební sliby. „Věcně pan ministr pokračuje v tom, co jsme měli naplánováno,“ řekl např. ve vztahu k ukrajinským uprchlíkům v Česku.
Macinka na to konto poděkoval Rakušanovi za „chodící reklamu na Green Deal“. Jedním dechem dodal, že stávající koalice dala Vojenské policii pravomoc zkontrolovat i muniční iniciativu.
Schillerová přislíbila, že brzy představí lepší podmínky pro hypotéky, tedy z pohledu občanů. Vedle toho potvrdila, že vláda chce zjednodušit stavební řízení a co nejrychleji začít stavět.
Došlo i na zákon o střetu zájmů, který chce vládní koalice upravit. Podle Schillerové je třeba ho upravit, protože byl zaměřen proti Andreji Babišovi, a z pohledu Schillerové je třeba tento zákon narovnat do souladu s ostatními podobnými zákony v EU.
Rakušan chtěl na to konto položit otázku, na což dostal prostor.
Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
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Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
„Ona mi umožnila dotaz,“ uvedl Rakušan.
„Nová doba!“ volala před kamerami Schillerová.
„Můžete mi říct, čeho se bojíte?“ ptal se na to konto Rakušan, podle kterého měl zákon o střetu zájmů projít standardním legislativním kolečkem.
Fiala trval na tom, že kvůli počínání této vlády hrozí českým občanům újma, protože se teprve ukáže, jak moc je Babiš ve střetu zájmů z pohledu EU.
Moderátorka Peroutková poté debatu přehodila k poplatkům v ČT.
Schillerová upozornila, že se bude debatovat o výši platby z rozpočtu pro ČT.
„Šetřit se musí a nepochybuju, že ČT a ČRo, kdyby chtěly, tak dokážou ušetřit opravdu hodně,“ pravil Macinka s tím, že na straně obou veřejnoprávních institucí vidí rozmařilost.
Rakušan konstatoval, že vláda v souvislosti s veřejnoprávními médii předvádí zmatek za zmatkem. „A dává veřejnoprávní média na své rozpočtové vodítko,“ pravil Rakušan.
„Já s tím mám problém principiální a budu ho mít,“ přidal se Fiala s tím, že je třeba chránit posluchače a diváky, aby vláda nedržela média pod krkem. „Ten princip je špatný a nepřistupujme na to,“ žádal Fiala.
„Odmítám, co tady říká bezduchá opozice!“ ozval se Macinka.
„Pořád nás nenálepkujte, pane ministře,“ žádal Fiala.
„On to jinak neumí,“ pravil na konto Macinky Rakušan.
„Já jsem slyšel v minulosti i od ODS, že by se měly koncesionářské poplatky zrušit, ale najednou je tady obrana médií,“ kroutil hlavou nad Fialou Macinka.
„My jsme se zavázali, že ty poplatky zrušíme, a drtivě jsme vyhráli volby,“ ozvala se Schillerová s tím, že podobným způsobem to má nastaveno mnoho zemí v EU. „Tak s čím vy to strašíte?“ ptala se zástupců opozice Schillerová.
Macinka doplnil, že bývalá vláda „superstupidně stupidně sáhla do poplatků“, když je vztáhla např. i na tablety.
Fiala to odmítl.
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