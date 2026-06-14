V ČT prý bral méně než zubař. Moravec zveřejnil plat

Moderátor Václav Moravec zveřejnil výši svého příjmu před odchodem z České televize. „Opakovaně jsem řekl, kolik byl můj plat v ČT – v hrubém se pohyboval okolo devadesáti tisíc. To zubaři na okresním městě mají víc,“ sdělil novinář.
Komentátor Petr Holec zareagoval: „Zubaři zuby léčí, když trefí ten správný. Moravec nám kazil všechny zuby.“
“Opakovaně jsem řekl, kolik byl můj plat v ČT – v hrubém se pohyboval okolo devadesáti tisíc. To zubaři na okresním městě mají víc,” řekl @vaclavmoravec!?— PetrHolec (@PetrHolec) June 13, 2026
Zubaři zuby léčí, když trefí ten správný. Moravec nám kazil všechny zuby??
Aktuálně je průměrná hrubá měsíční mzda v České republice podle ČSÚ za 1. čtvrtletí přibližně 50 282 Kč. Jedná se o nominální průměr na přepočtené počty zaměstnanců, který meziročně vzrostl o 8,1 %.
Na průměrnou mzdu v Česku nedosáhnou přibližně dvě třetiny zaměstnanců, což odpovídá zhruba 65 až 67 % všech pracujících. Tento zdánlivý paradox je dán tím, jak se průměrná mzda počítá. Jde o prostý aritmetický průměr, který směrem nahoru výrazně zkreslují sice málopočetné, ale extrémně vysoké výdělky manažerů, specialistů např. v IT či bankovnictví, a také specifická situace v Praze, která jako jediný region republikový průměr pravidelně překračuje. Rozdíl mezi průměrem a mediánem se v Česku dlouhodobě pohybuje kolem 9 000 až 9 500 Kč.
Zubní lékaři patří k lépe placeným profesím a jejich příjmy se výrazně liší podle toho, zda pracují v zaměstnaneckém poměru, mají vlastní praxi nebo soukromou ordinaci. Plat většiny zubařů se pohybuje v hrubém od zhruba 49 000 Kč do 142 000 Kč měsíčně, přičemž horní část spektra u zkušených privátních zubařů často přesahuje 150 000 Kč. Průměrný příjem lékařů včetně zubařů ve zdravotnictví se v posledních letech pohyboval kolem 100–130 tisíc Kč hrubého měsíčně v závislosti na zkušenostech, přesčasech a formě provozu. Celkově berou zubaři v průměru výrazně nad celorepublikovým průměrem zejména díky možnosti provozování soukromé praxe.
Hodlá vybudovat audiovizuální publicistickou a dokumentární platformu
Václav Moravec odešel z České televize po více než 21 letech moderování vlastního publicistického pořadu. V neděli 8. března oznámil v závěru živého vysílání, že končí, protože za současných podmínek už nemůže garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí podle kodexu veřejnoprávní televize. Zmínil tlaky Rady ČT, slabé vedení a posun k pseudovyváženosti.
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Odchodu předcházely dlouhodobé spory s vedením ČT, včetně kritiky politických zásahů a sesazení dramaturgyně Hany Andělové. Moravec ukončil spolupráci dohodou, spolu s ním odešla i část týmu. Vedení ČT jeho způsob odchodu kritizovalo. Po odchodu spustil vlastní projekt moravec.cz s diskusními pořady jako Poledne s Moravcem, který přímo konkuruje nedělní debatě ČT.
„Dopracoval jsem se ale k tomu, že ve svých jedenapadesáti skočím svůj druhý bungee jumping v životě a pokusím se o něco, co mi tady novinářsky a audiovizuálně chybělo,“ sdělil moderátor.
Ke svým záměrům dále uvedl: „Nejde nám hned o to, abychom zbohatli, jde nám o něco jiného, být běžci na dlouhou trať a slušně se uživit, ne zbohatnout. Většinu zisku plánujeme rozpouštět do nových formátů.“
Hodlá prý vybudovat kvalitní audiovizuální publicistickou a dokumentární platformu. „Mým snem jsou dokumentární minisérie. A pokud nám porostou platby za předplatné podobně jako během několika prvních týdnů, což považuju za zázrak, tak do toho půjdeme. A to nejen kvůli tomu, že byla skoro všude aktuální publicistika postupně omezena, nebo se smrskla jen na rozhovory. Považuju za důležité posilovat analytickou audiovizi,“ řekl Moravec.
Pavel Moravec
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