50 tisíc letenky, 22 tisíc hotel. Vystrčil vzal influencera na Tchaj-wan, platil to stát

Miloš Vystrčil chtěl původně na Tchaj-wan letět vládním letadlem, to mu ovšem česká vláda nepovolila, a předseda Senátu tak musel letět linkovým spojem.
Což označil za podraz a nůž do zad. Plánoval prý, aby s ním na Tchaj-wan letěli i podnikatelé, zástupci univerzit, vědeckovýzkumných pracovišť a kultury.
Je otázka, kolik z nich nakonec s Vystrčilem letělo. Kdo ale dle svých slov letěl určitě, je influencer Sváťa Barek, který předsedovi Senátu děkoval za to, že mohl Tchaj-wan poznat.
Díky @Vystrcil_Milos za možnost poznat tak skvělou zemi, jako je Tchaj-wan ???? #cz2026tw pic.twitter.com/ZczbkBy2Bm— Sváťa Barek ???? (@BarekSvata) June 5, 2026
Vzbudil tím ovšem docela velkou nespokojenost, protože náklady na cestu šly z eráru. A influencer tak byl podezříván, že měl „dovolenou“ placenou ze státního. Což se snažil vyvracet. „Komunikoval jsem tu cestu na sítích, aby lidé lépe chápali, jak taková cesta funguje, popřípadě vyvrátil nějaké blbosti, které se ohledně Tchaj-wanu šířily. Jako třeba že to je dovolená, přitom je tam člověk v zápřahu i 16 hodin za den,“ namítal.
Otázky ovšem neutuchaly. „Za videa jsem zaplaceno nedostal, ty jsem si dělal podle sebe, protože mě štve, kolik dezinformací se ohledně Tchaj-wanu v ČR šíří. Jinak jsem jel na pozváni kanceláře předsedy Senátu a ti mi proplatili cestu, což ovsem neni nic neobvyklého, dělají to tak i jiné instituce. A nejsem zdaleka prvni influencer, co jel na zahraniční cestu s vysokým ústavním činitelem,“ hájil se Barek dál.
Komunikoval jsem tu cestu na sítích, aby lidé lépe chápali, jak taková cesta funguje, popřípadě vyvrátil nějaké blbosti, které se ohledně Tchaj-wanu šířily.— Sváťa Barek ???? (@BarekSvata) June 6, 2026
Jako třeba že to je dovolená, přitom je tam člověk v zápřahu i 16 hodin za den.
Protoze X mi nepřijde pro tento typ video komunikace relevantní ??>? Oproti množství uživatelů jiných sítím je X v ČR prakticky irelevantní.— Sváťa Barek ???? (@BarekSvata) June 8, 2026
Za videa jsem zaplaceno nedostal, ty jsem si delal podle sebe, protoze mě štve, kolik dezinformaci se ohledně Tchaj-wanu v ČR šíří.
Jinak…
Dle dalšího příspěvku takové cesty nejsou pro influencera ničím neobvyklým. „Jel jsem tam na pozvání kanceláře předsedy Senátu, takže mi pokryli náklady za cestu, což ovšem není nic neobvyklého, dělají to tak i jiné instituce. Jel jsem takhle například s Evropským parlamentem a vím, že i jiní influenceři jeli například s prezidentem, i když tam nevím, jak to měli s náklady za ubytování. Ale minimálně cesta šla z ‚eráru‘, protože letěli speciálem,“ uvedl.
Jsem na 6 sítích a chtěl jsem si alespoň o víkendu dat detox, což doporučuji každému.— Sváťa Barek ???? (@BarekSvata) June 8, 2026
Jel jsem tam na pozvání kanceláře předsedy Senátu, takže mi pokryli náklady za cestu, což ovšem není nic neobvyklého, dělají to tak i jiné instituce. Jel jsem takhle například s Evropským…
Ze sociálních sítí pak zaznělo, že pak těžko někdo může vyčítat Motoristům angažmá Adama Šejny, když předseda Senátu bere influencera na Tchaj-wan. „Ještě chce někdo dělat rovnítko mezi mě a Šejnu…“ smál se influencer a holedbal se: „Já mám přes 6 let zkušeností s komunikací na sítích a to nejen na osobních, ale i SMM pro desitky firem. Rád si s Adamem Šejnou někdy dám debatu, kde si porovnáme naše znalosti a kompetence…“
Jeste chce nekdo delat rovnítko mezi mě a Šejnu… ?? Já mam přes 6 let zkušeností s komunikací na sítích a to nejen na osobních, ale i SMM pro desitky firem.— Sváťa Barek ???? (@BarekSvata) June 8, 2026
Rád si s Adamem Šejnou někdy dám debatu, kde si porovnáme naše znalosti a kompetence…
ParlamentníListy.cz se dotázaly kanceláře předsedy Senátu na důvody i náklady spojené s cestou influencera na Tchaj-wan. Podle vedoucí tiskového oddělení Senátu Lady Faldynové se Svatopluk Barek zúčastnil cesty na Tchaj-wan, aby „vysvětlil význam česko-tchajwanských vztahů srozumitelnou formou pro veřejnost“, vzhledem k jeho „expertíze v oblasti komunikace na digitálních platformách“. Za cestu dle Faldynové nevznikl nárok na žádný honorář, nicméně náklady hrazené kanceláří Senátu byly ve výši 49 568 Kč za leteckou přepravu a 22 849 Kč za ubytování. S předsedou Senátu prý cestovaly na vlastní náklady necelé čtyři desítky zástupců byznysu, akademie, vědy a kultury.
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