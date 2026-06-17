Hájí ČT, protože mu platí filmy. Zaznělo o Hřebejkovi a ten se ozval

Vláda Andreje Babiše (ANO) tento týden schválila návrh, který počítá se zrušením koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Veřejnoprávní média by nově měla být financována přímo ze státního rozpočtu, přičemž podle představeného návrhu by měla obě instituce hospodařit s nižšími příjmy, než jaké nyní získávají z poplatků.
Návrh vyvolal ostré reakce opozice, vedení veřejnoprávních médií i části kulturní scény. Kriticky se k němu postavil také režisér Jan Hřebejk. Na jeho slova upozornila bývalá reportérka České televize Nora Fridrichová, která na síti X sdílela část rozhovoru ze svého podcastu.
Jan Hřebejk v něm varoval před vývojem připomínajícím situaci na Slovensku, kde vláda premiéra Roberta Fica čelí kritice části novinářů, opozice i kulturní obce kvůli změnám ve fungování veřejnoprávních médií a dalších kulturních institucí.
„Já jsem na Slovensku dělal v posledních pěti letech víc práce než doma. Sledoval jsem tam zblízka tu destrukci slovenské televize a rozhlasu a potom i té politiky, Národní galerie. Je to podobný, je to jenom horší, protože Babiš nemá vůbec žádný skrupule a nebude se brzdit nijak. Na Slovensku také vládne Fico s naprostou sběří. Když vidíš pana Blahu... jako jsme už dlouho neslyšeli takový věty,“ uvedl režisér.
„Tady si lidi mysleli, že ho budou brzdit nějaký jeho podnikatelské aktivity jako na Západě, tak teď vidíme, že ne,“ pokračoval režisér a upozornil, že ze Slovenska odešlo mnoho mladých elitních lidí.
Nora Fridrichová následně poznamenala, že podobný vývoj bylo možné podle některých pozorovatelů sledovat také v Maďarsku. Hřebejk na její poznámku navázal dalším varováním. „Ano, ono se to, a bude se to dít tady, protože ten Babiš nás nestojí jenom to, co si nakrade a co tyhle pitomci jako si někde prostě zdestruujou, ale ty lidi to začne štvát a ty chytřejší a schopnější prostě odejdou,“ doplnil.
Režisér Jan Hřebejk: Babiš nás nestojí jen to, co si nakrade. Lidi začne štvát a ti chytřejší odejdou. Dopadneme jako na Slovensku." @JanHrebejk pic.twitter.com/TuWGLUfu5z— Nora Fridrichova (@NoraFridrichova) June 17, 2026
Pod videem se však objevily i kritické reakce. Jeden z uživatelů sociální sítě X upozornil na dlouhodobou spolupráci Jana Hřebejka s Českou televizí a sdílel tabulku vytvořenou pomocí umělé inteligence, která mapovala jeho filmovou tvorbu a uváděla, u kterých snímků figurovala Česká televize jako koproducent.
„Popravdě, já se panu Hřebejkovi nedivím, bo AI o financování jeho filmů říká toto. Taky bych byl naštvaný přijít o jackpot,“ napsal uživatel Jan Tokczaw.
Podle tabulky se Česká televize jako koproducent podílela na většině Hřebejkových známých filmů. Mezi uvedenými tituly byly například Pelíšky, Musíme si pomáhat, Horem pádem, Kráska v nesnázích, Nevinnost, Zakázané uvolnění, Učitelka nebo trilogie Zahradnictví. U některých snímků tabulka uváděla přímou koprodukci České televize, v jednom případě pouze pravděpodobnou účast.
Na zveřejněnou tabulku reagoval i samotný Hřebejk s tím, že některé údaje neodpovídají skutečnosti a zjednodušují způsob financování filmové tvorby. „Kawasakiho růže a Nevinnost neměly s ČT nic společného, Učitelku z 90 % platili Slováci a do ostatních mých filmů ČT investovala a víceméně se jí to vyplatilo, když je stále reprízují. Nemocnice také neplatí lékaře kvůli barvě jejich očí,“ oponoval režisér.
Kawasakiho růže a Nevinnost neměly s ČT nic společného, Učitelku z 90% platili Slováci a do ostatních mých filmů ČT investovala a víceméně se jí to vyplatilo, když je stále reprízují. Nemocnice také neplatí lékaře kvůli barvě jejich očí— Jan Hřebejk (@JanHrebejk) June 17, 2026
Autor původního příspěvku však trval na tom, že jeho argument nesměřoval k umělecké kvalitě filmů, ale k debatě o financování veřejnoprávních médií. „Nevím, co znamená ‚vyplatilo, když je stále reprízují‘; já umím jen říct, že jsou to pěkné filmy. Ale o tom se nebavíme. Bavíme se o ‚(ne)ohrožení demokracie‘ při změně financování. Uznejte, že při tak rozsáhlé spolupráci má Vaše obhajoba ČT pragmatický základ,“ kontroval uživatel Jan Tokczaw.
Hřebejk následně odmítl, že by jeho kritika souvisela s osobním finančním zájmem, a vrátil debatu k plánovaným změnám ve fungování veřejnoprávních médií. „Není to tak, téhle vládě nejde o žádné úspory, ale o pomstu nezávislému médiu. Cílem je ovládnutí a postupná likvidace ČT a ČRo. A bude citelná ztráta. Pro demokracii i pro kulturu. O nic menšího nejde. S financováním mých filmů to vlastně nemá co dělat,“ konstatoval režisér.
Není to tak, téhle vládě nejde o žádné úspory, ale o pomstu nezávislému médiu. Cílem je ovládnutí a postupná likvidace ČT a ČRo. A bude citelná ztráta. Pro demokracii i pro kulturu. O nic menšího nejde. S financováním mých filmů to vlastně nemá co dělat.— Jan Hřebejk (@JanHrebejk) June 17, 2026
Právník Tomáš Tyl Hřebejka i další známé osobnosti s podobnými názory kritizoval, že lidem ukazují jinou tvář, než jakou si u nich dlouhé roky představovali. „Mě osobně mnohem víc než Babiš štvou Hřebejkové a Svěrákové, co nám teď ukazují, že si z nás roky dělali srandu,“ uvedl Tyl.
Podle něj byli tito lidé v minulosti mylně vnímáni jako morální autority, zatímco ve skutečnosti šlo podle jeho slov o „VIP skupinku“, která se snažila veřejnost vychovávat. Tyl k tomu dodal, že když se jim to nedaří, reagují podrážděně a „vztekle hází křídou z rádoby učitelského stupínku“.
Zvlášť kriticky se vyjádřil i k tvorbě Nory Fridrichové, která Hřebejkova slova sdílela. „A do toho všeho Vám Nora učiní neodolatelnou nabídku, že tento odstrašující příklad sebedestrukce sebe i vlastního díla můžete vidět za pouhých pár nižších řádů stokorun,“ napsal Tyl.
V narážce na Hřebejkovy Pelíšky pak doplnil, že on sám tento film už vidět nemusí. „Polívka se prodal ODS, Kodetová křičí, že slova jejího otce patří jí a nikdo je nesmí bez jejího souhlasu říkat a ostatní radši mlčí nebo umřeli,“ podotkl Tyl.
Na závěr svého komentáře pak poznamenal, že „chytří dávno utekli“, a to podle něj mnohem dřív, než Hřebejk „v sobě objevil spasitelský komplex“. Režisérovi pak vzkázal, že mu zbyl už jen „Vetchý a trapárny jako jeho poslední propadák Výjimečný stav“.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku