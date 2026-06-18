Fiala (ODS): Premiér se do Strakovky prolhal

Pozoruhodný úkaz: ukrajinské obilí je podle Andreje Babiše kontaminované přesně do chvíle, než ho koupí Agrofert. Pak se z něj zřejmě stane úplně normální obchodní komodita.
Je to další důkaz, že se premiér do Strakovky prolhal. Na náměstích Ukrajině nadával a přitom s ní potají obchodoval. Kdy to začne docházet jeho voličům?
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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