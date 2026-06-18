Fiala (ODS): Premiér se do Strakovky prolhal

18.06.2026 21:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nákupům ukrajinského obilí Agrofertem

Fiala (ODS): Premiér se do Strakovky prolhal
Foto: Zdroj: Petr Fiala, FB
Popisek: Petr Fiala

Pozoruhodný úkaz: ukrajinské obilí je podle Andreje Babiše kontaminované přesně do chvíle, než ho koupí Agrofert. Pak se z něj zřejmě stane úplně normální obchodní komodita.

Je to další důkaz, že se premiér do Strakovky prolhal. Na náměstích Ukrajině nadával a přitom s ní potají obchodoval. Kdy to začne docházet jeho voličům?

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

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Článek obsahuje štítky

Fiala , ODS , Ukrajina , Agrofert

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Ukrajina (válka na Ukrajině)

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nákupům ukrajinského obilí Agrofertem