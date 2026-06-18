ČSSD: První desítka kandidátů pro komunální volby v Karviné

18.06.2026 20:07 | Monitoring
autor: PV

ČSSD vstupuje do komunálních voleb s cílem vrátit do komunální politiky zdravý rozum, sociální citlivost a praktická řešení každodenních problémů.

ČSSD: První desítka kandidátů pro komunální volby v Karviné
Foto: ČSSD
Popisek: Česká suverenita sociální demokracie - logo

ČSSD vytvořila kandidátku společně s nezávislými odborníky a zkušenými osobnostmi z různých profesních oblastí. Do komunálních voleb tak vstupuje tým lidí se zkušenostmi ze sociálních služeb, školství, veřejné správy, dopravy, ekonomiky, podnikání i komunální politiky.

Do čela kandidátky navrhuje ČSSD Davida Jelínka, který více než dvacet let působí v sociálních službách. Jako ředitel neziskové organizace UnikaCentrum, z.ú., a sociálních podniků se dlouhodobě věnuje podpoře seniorů, rodin a osob se zdravotním postižením. Je autorem odborných publikací pro osoby se zrakovým postižením a organizátorem řady veřejně prospěšných projektů. Zkušenosti má také z komunální politiky, když ve dvou volebních obdobích působil jako zastupitel města Karviné, předseda sociální komise a člen poradního orgánu Rady Moravskoslezského kraje pro oblast sociálních služeb.

Anketa

Který člen vlády by měl odejít? Máte více možností.

0%
0%
0%
0%
1%
1%
14%
53%
0%
0%
1%
0%
0%
6%
0%
0%
24%
hlasovalo: 3358 lidí

„Za námi nejsou politické sliby, ale konkrétní práce a výsledky. Chceme nabídnout zkušenosti z praxe a řešení, která mohou zlepšit každodenní život obyvatel Karviné,“ uvedl David Jelínek.

První desítku kandidátů tvoří:

1. Ing. Bc. David Jelínek (47 let) – bývalý zastupitel města Karviné, ředitel neziskové organizace a sociálních podniků, který více než dvacet let pomáhá seniorům a osobám se zdravotním postižením.

2. Ing. Jiřina Zdražilová (58 let) – ředitelka příspěvkové organizace a odbornice s dlouholetými zkušenostmi v oblasti sociálních služeb a péče o seniory.

3. Mgr. Ivona Buryová, Ph.D. (66 let) – vysokoškolská pedagožka s dlouholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání, profesního rozvoje a práce s lidmi.

4. Ing. Ondřej Brdíčko (59 let) – bývalý náměstek primátora Karviné, odborník na dopravu a infrastrukturu.

5. Lubomír Kuznik (70 let) – bývalý starosta a primátor Karviné.

6. Doc. Ing. Eva Sikorová, CSc. (62 let) – vysokoškolská pedagožka, specialistka na účetnictví a finance.

7. Ing. Lydie Klímová (69 let) – podnikatelka s dlouholetými zkušenostmi v oblasti služeb.

8. Ing. Miloš Jendryščík, Ph.D. (47 let) – středoškolský pedagog v oboru energetiky a automatizace.

9. Bc. Roman Szablatura (46 let) – pedagog základní školy s dlouholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání a práce s dětmi a mládeží.

10. Ing. Alica Medková (59 let) – tajemnice obecního úřadu s dlouholetými zkušenostmi ve veřejné správě.

Kandidátka spojuje zkušené komunální politiky, odborníky z praxe a nezávislé osobnosti, které chtějí nabídnout konkrétní řešení pro budoucnost Karviné.

Podrobný volební program představí ČSSD v následujících měsících. Již nyní však kandidáti deklarují, že se zaměří především na bezpečnost, bydlení, podporu rodin, dětí a seniorů, kvalitní veřejné služby, dostupnost informací, rozvoj sportu a volnočasových aktivit, odpovědné hospodaření a další témata, která mají přímý vliv na každodenní život obyvatel Karviné.

Program bude vycházet ze zkušeností kandidátů i z podnětů občanů, se kterými se budou během kampaně setkávat.

ČSSD chce být hlasem občanů, kteří očekávají věcnou komunální politiku, odpovědné hospodaření a konkrétní práci pro rozvoj Karviné.

Nejsme politici z povolání. Jsme lidé z praxe, kteří chtějí své zkušenosti využít ve prospěch Karviné a jejích občanů.

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

  • ČSSD
  • Hájíme zájmy ČR cssdlidem.cz
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

ČSSD: Položíme květiny k soše Edvarda Beneše
ČSSD: Čtyři nové místní organizace v Moravskoslezském kraji
„ČSSD přestala hájit pracujícího člověka.“ Zimola jde do voleb se Šlachtou
ČSSD: Útok na Babiše je obyčejný fašismus

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

ČSSD , Karviná , kraj Moravskoslezský , volby

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Má ČSSD šanci uspět v komunálních volbách?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Zuzana Majerová byl položen dotaz

ČT

Zpravodajství ČT moc nesleduji, i když jiné jejich pořady mám ráda. Nevím tak, co se přesně stalo, že tvrdíte, že způsob, jakým o změně financování informují Česká televize a Český rozhlas je selhání médií veřejné služby. V čem? To tvrdíte nějaké lži?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nenápadné signály podlé nevěryNenápadné signály podlé nevěry Nad kuřecím masem se stahují opravdu černá mračnaNad kuřecím masem se stahují opravdu černá mračna

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Fiala (ODS): Premiér se do Strakovky prolhal

21:03 Fiala (ODS): Premiér se do Strakovky prolhal

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nákupům ukrajinského obilí Agrofertem