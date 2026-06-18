ČSSD: První desítka kandidátů pro komunální volby v Karviné

ČSSD vytvořila kandidátku společně s nezávislými odborníky a zkušenými osobnostmi z různých profesních oblastí. Do komunálních voleb tak vstupuje tým lidí se zkušenostmi ze sociálních služeb, školství, veřejné správy, dopravy, ekonomiky, podnikání i komunální politiky.
Do čela kandidátky navrhuje ČSSD Davida Jelínka, který více než dvacet let působí v sociálních službách. Jako ředitel neziskové organizace UnikaCentrum, z.ú., a sociálních podniků se dlouhodobě věnuje podpoře seniorů, rodin a osob se zdravotním postižením. Je autorem odborných publikací pro osoby se zrakovým postižením a organizátorem řady veřejně prospěšných projektů. Zkušenosti má také z komunální politiky, když ve dvou volebních obdobích působil jako zastupitel města Karviné, předseda sociální komise a člen poradního orgánu Rady Moravskoslezského kraje pro oblast sociálních služeb.
„Za námi nejsou politické sliby, ale konkrétní práce a výsledky. Chceme nabídnout zkušenosti z praxe a řešení, která mohou zlepšit každodenní život obyvatel Karviné,“ uvedl David Jelínek.
První desítku kandidátů tvoří:
1. Ing. Bc. David Jelínek (47 let) – bývalý zastupitel města Karviné, ředitel neziskové organizace a sociálních podniků, který více než dvacet let pomáhá seniorům a osobám se zdravotním postižením.
2. Ing. Jiřina Zdražilová (58 let) – ředitelka příspěvkové organizace a odbornice s dlouholetými zkušenostmi v oblasti sociálních služeb a péče o seniory.
3. Mgr. Ivona Buryová, Ph.D. (66 let) – vysokoškolská pedagožka s dlouholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání, profesního rozvoje a práce s lidmi.
4. Ing. Ondřej Brdíčko (59 let) – bývalý náměstek primátora Karviné, odborník na dopravu a infrastrukturu.
5. Lubomír Kuznik (70 let) – bývalý starosta a primátor Karviné.
6. Doc. Ing. Eva Sikorová, CSc. (62 let) – vysokoškolská pedagožka, specialistka na účetnictví a finance.
7. Ing. Lydie Klímová (69 let) – podnikatelka s dlouholetými zkušenostmi v oblasti služeb.
8. Ing. Miloš Jendryščík, Ph.D. (47 let) – středoškolský pedagog v oboru energetiky a automatizace.
9. Bc. Roman Szablatura (46 let) – pedagog základní školy s dlouholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání a práce s dětmi a mládeží.
10. Ing. Alica Medková (59 let) – tajemnice obecního úřadu s dlouholetými zkušenostmi ve veřejné správě.
Kandidátka spojuje zkušené komunální politiky, odborníky z praxe a nezávislé osobnosti, které chtějí nabídnout konkrétní řešení pro budoucnost Karviné.
Podrobný volební program představí ČSSD v následujících měsících. Již nyní však kandidáti deklarují, že se zaměří především na bezpečnost, bydlení, podporu rodin, dětí a seniorů, kvalitní veřejné služby, dostupnost informací, rozvoj sportu a volnočasových aktivit, odpovědné hospodaření a další témata, která mají přímý vliv na každodenní život obyvatel Karviné.
Program bude vycházet ze zkušeností kandidátů i z podnětů občanů, se kterými se budou během kampaně setkávat.
ČSSD chce být hlasem občanů, kteří očekávají věcnou komunální politiku, odpovědné hospodaření a konkrétní práci pro rozvoj Karviné.
Nejsme politici z povolání. Jsme lidé z praxe, kteří chtějí své zkušenosti využít ve prospěch Karviné a jejích občanů.
ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie
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