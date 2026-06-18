DPP: Letní večery, plné skvělých filmů pod širým nebem

18.06.2026 16:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Dopravní podnik hl. m. Prahy zve všechny Pražany i návštěvníky metropole na 19. ročník letního kina Kinobus.

DPP: Letní večery, plné skvělých filmů pod širým nebem
Foto: Hans Štembera
Popisek: Logo Dopravního podniku hlavního města Prahy

Od 22. června do 3. září 2026 nabídne Kinobus celkem 19 filmů během 44 promítání na 11 pražských lokalitách. Diváci se mohou těšit na oblíbené české i zahraniční filmy, komedie, rodinné snímky i novinky posledních let. Promítá se vždy od pondělí do čtvrtka, vstup je zdarma. Vedle filmové zábavy má i letošní ročník standardně charitativní rozměr – výtěžek poputuje Nadačnímu fondu Pink Bubble.

„Kinobus je jediný autobus v Praze, který nikam nejezdí, a přesto za ním lidé rádi přijdou. Kinobus je zkrátka důkazem toho, že za zážitky není vždy nutné někam jezdit, ale že je DPP umí i přivést. Stačí rozložit deku, dát si popcorn a užít si filmový večer. Letos vezeme tolik skvělých filmů, že si vybere určitě každý,“ řekl Josef Voltr, vedoucí odboru Marketing, komunikace a obchod.

První zastávkou letošního ročníku jsou Čakovice, kde se od 22. do 25. června odehrají čtyři večery plné filmů – od rodinných titulů až po komedie. Následovat budou Letňany, Kbely, Prosek, Horní Měcholupy, Libuš, Kunratice, Řepy, Chodovská tvrz, Zličín a závěrečný týden na Hůrce. Každá lokalita nabídne čtyři filmy a promítací časy se postupně posouvají podle západu slunce.

Program Kinobusu 2026 nabízí směsici rodinných filmů, komedií i českých hitů. Mezi největší taháky patří:

Anketa

Který člen vlády by měl odejít? Máte více možností.

0%
1%
0%
0%
1%
1%
13%
53%
0%
0%
1%
0%
6%
0%
0%
0%
24%
hlasovalo: 3028 lidí

  • Dream Team – úspěšná česká komedie, která letos otevírá celý ročník.
  • Pět švestek – divácky oblíbená novinka, která se v programu objevuje hned několikrát.
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel – film podle bestselleru Patrika Hartla.
  • Někdo to rád v Plzni – komediální hit, který si získal široké publikum.
  • Zlouni 2 – rodinný animovaný film, ideální pro děti i rodiče.
  • Cukrkandl a Srdcovka – české novinky, které přitahují pozornost svou lehkostí a letní atmosférou.
  • Mazlíčci v průšvihu – rodinný film, který tradičně láká nejmladší diváky.

Kinobus letos dorazí v novém kabátě, kromě upraveného vizuálu se diváci mohou těšit také na zcela novou promítací plochu a zrenovované lavičky, které zpříjemní večerní posezení. Na místě nebude chybět ani možnost zakoupit si občerstvení, a to včetně popcornu, pizzy, quesadill, točeného piva nebo točených limonád. K dispozici budou tradičně také deky a toalety, aby si návštěvníci mohli užít pohodlný filmový večer.

I v letošním roce se Kinobus zapojí do charitativní podpory. Během každého promítání bude možné přispět na nadační fond Pink Bubble, který pomáhá mladým lidem s onkologickým onemocněním. Na místě bude připravena sbírková kasička a přispět bude možné i prostřednictvím QR platby.

Novinkou letošního ročníku je také partnerství se značkou Mr. Brown. Diváci si mohou po vyplnění krátkého kvízu na místě odnést kávu zdarma. K nalezení správných odpovědí pomůže např. web kampaně Neskákej mi pod kola, která upozorňuje na bezpečnost v dopravě.

Detailní program je dostupný na webu DPP ZDE. Aktuální informace naleznete také na Facebooku KinoBus, kde jsou průběžně zveřejňovány novinky o programu i jednotlivých lokalitách.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Provozuje 3 linky metra, 157 autobusových linek (142 denních, 14 nočních, 1 historickou), 38 tramvajových linek (27 denních, 9 nočních, 2 historické), 2 trolejbusové linky a 2 lanové dráhy. DPP k 1. lednu 2026 vlastnil 1 189 autobusů, z toho 32 elektrobusů, dále 146 vlakových souprav metra, 826 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2026 v evidenčním stavu celkem 11 456 zaměstnanců, z toho 4 580 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.

Psali jsme:

DPP: Stanice Lanové dráhy na Petřín budou bezbariérové
DPP loni přepravil téměř miliardu lidí, vydělal 686 milionů
DPP vysoutěžil zhotovitele tramvajové tratě Olšanská–Habrová
DPP: Soutěž na dodavatele vlaků a systému pro metro C a D

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://dpp.cz

https://www.dpp.cz

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

DPP , film , kraj Praha , kultura , Praha , TZ , Kinobus

MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Dotace

Není problém s přidělováním dotací na straně EU, která je přiděluje? Proč se tady pořád řeší přidělování Babišovi. Jestli je neoprávněné, jak to, že mu je někdo přiděluje? Neměla by si v tom udělat pořádek hlavně EU? Podle mě jsou stejně skoro všechny dotace černá díra. Proč je nezrušit úplně?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Skupina ČEZ pokračuje jako generální partner Jizerské 50

17:56 Skupina ČEZ pokračuje jako generální partner Jizerské 50

Spojení Jizerské 50 a Skupiny ČEZ patří k nejstabilnějším partnerstvím v českém sportu.