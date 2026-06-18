Britský papiňák vybuchl. Evropa nezvládla migraci, zaznělo

V posledním vydání diskusního pořadu kanálu V.O.X. NEWS rezonovalo téma eskalace násilí v západní Evropě. Moderátor Petr Kubelík v úvodu debaty poukázal na záběry zachycující dva brutální útoky, které se ve Velké Británii odehrály v rozmezí několika měsíců. Prvním zmiňovaným incidentem byl prosincový útok na Henryho Nowaka. Před několika dny se útočník v severoirském Belfastu pokusil oběti „uřezat hlavu přímo na ulici“. Dalším případem bylo pobodání sedmnáctileté dívky, která byla po napadení hospitalizována v těžkém stavu. Tyto události vyvolaly v britské společnosti masivní vlnu protestů a střetů.
Hosté pořadu se shodli, že útoky jsou přímým důsledkem dlouhodobě nezvládnuté migrační politiky. Senátor a bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta upozornil na zásadní selhání tamních úřadů. Podle jeho slov se jeden z napadených mladíků dožadoval u policie ošetření a pomoci, avšak útočník tvrdil, že byl rovněž zraněn, načež policisté adekvátní pomoc neposkytli. Šlachta zdůraznil, že britská veřejnost bezpečnostním složkám vyčítá selektivní přístup a dvojí metr, kdy je s lidmi s migračním pozadím zacházeno jinak než s majoritním obyvatelstvem. „Musíme přistupovat naprosto ke všem stejně,“ uvedl senátor s tím, že pokud stát rezignuje na rovnost před zákonem, nelze se divit radikalizaci společnosti.
Komentátor Jan Palička situaci v Británii popsal ještě ostřeji a označil ji za logické vyústění dlouhodobého vytváření paralelních společenských struktur a ghet. Britská média i politické elity podle něj záměrně uplatňují cenzuru a politickou korektnost podle etnického klíče. „Jakmile osoba s migračním pozadím napadne rodilého bílého Brita, tak se to snažíme nějak jako zašumlovat a tváříme se, jako že se to nestalo,“ kritizoval Palička mediální obraz incidentů. Dodal, že pokud se situace obrátí, média okamžitě mluví o tom, že „nacista zaútočil na nebohé tmavé Brity“. Tento zkreslený přístup k informování a uplatňování práva podle něj způsobil, že pověstný britský „papiňák“ nakonec vybuchl.
Vážnost situace podtrhují také oficiální data britského statistického úřadu ONS, která v diskusi zazněla. Podle těchto statistik dochází ve Velké Británii v průměru ke 149 případům pobodání a 203 případům znásilnění každý den. Účastníci debaty upozornili, že k dramatickému zlomu a nárůstu křivky násilné kriminality došlo po roce 2014, což dává jasný signál o hloubce celoevropského bezpečnostního problému.
Migrační pakt neřeší návraty
Diskuse se následně přesunula k legislativní rovině problému a nově schválenému migračnímu paktu Evropské unie. Robert Šlachta neskrýval své hluboké zklamání z faktu, že evropským státům trvalo od počátku krize v letech 2015 a 2016 téměř dekádu, než se shodly na společném řešení. Samotný pakt navíc označil za naprosto bezzubý, protože podle něj vůbec neřeší to nejzásadnější, čímž je návratová politika.
Poukázal na realitu, se kterou se policisté a úředníci azylové politiky denně potýkají, když zadrží nelegální běžence: „My je neumíme vrátit. Evropa, ta stará dáma, je na kolenou.“
Jako příklad uvedl nefunkčnost deportací do zemí jako Afghánistán či Pákistán, kde často selhává i základní možnost ztotožnit zadrženého člověka, protože uprchlíci u sebe nemají doklady, otisky prstů ani vzorky DNA. Šlachta na paktu ocenil pouze dílčí zpřísnění a zkrácení lhůt azylového řízení, které v Senátu podpořil, jedním dechem však dodal, že nikdo netuší, jak se s novými pravidly v praxi popasují soudy.
Italský starosta vypnul internet a uprchlíci odešli
Publicista Palička s kritikou paktu souhlasil a dodal, že takové opatření mělo přijít nejpozději v roce 2017. Současný postoj české vlády k celé věci označil s nadsázkou za zvláštní model, kdy kabinet na tiskových konferencích tvrdí, že pakt odmítá, ale zároveň vyzdvihuje jeho užitečné části, kterými se hodlá řídit. Podle Paličky má však Česká republika v tuto chvíli obrovskou výhodu, protože uprchlická vlna z Ukrajiny zemi fakticky vyvazuje z povinnosti přijímat migranty z jiných třetích zemí.
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„Ukrajinci, když nic jiného, tak mluví jazykem, který je nám rámcově srozumitelný, vypadají plus mínus jako my a jsou nám kulturně bližší,“ podotkl Palička s tím, že na integraci těchto lidí je Česko zvyklé již od rozpadu Sovětského svazu.
Zkušenosti z praxe vnější schengenské hranice popsal Šlachta na základě své osobní návštěvy řeckého ostrova Lesbos a Itálie. Italská města si podle jeho zjištění s náporem uprchlíků neumějí poradit, přičemž řešením situace není ani finanční plnění či technická pomoc. Zmínil příklad jednoho z italských starostů, který migrantům mladším patnácti let poskytl na radnici pouze spacák a jídlo, ale záměrně jim odepřel televizi a internet, načež tito lidé do dvou dnů sami odešli dál na sever. Celý systém nelegální migrace je podle senátora poháněn vidinou sociálních dávek, které jsou například v Německu či Švédsku trojnásobné oproti Itálii, a také propracovaným kšeftem s lidmi.
„Oni měli lístek, na jaké číslo mají zavolat, kde mají stát, kdo si je vyzvedne. To je tak organizované, že je to kšeft s lidmi,“ popsal Šlachta své pozorování z italského nádraží a uzavřel, že dokud Evropa v přístupu k sociálním dávkám a bezpečnosti nezačne jednat jednotně a tvrdě, problém s neřízenou migrací se vyřešit nepodaří.
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