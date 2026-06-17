České dráhy: Z Prahy do Hamburku nyní jen za šest hodin

18.06.2026 10:17 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

O víkendu má DB InfraGO obnovit provoz na přímé trati z Berlína do Hamburku. Od neděle 14. června vstoupí v platnost plánované jízdní řády.

České dráhy: Z Prahy do Hamburku nyní jen za šest hodin
Foto: red
Popisek: ČD - logo

Česká republika znovu získá přímé a rychlé spojení s Hamburkem a Kielem a v plném plánovaném rozsahu bude nabídnuté spojení do Kodaně. Cesta z Prahy do Hamburku bude trvat nově pouze 6 hodin, je to zhruba o 40 minut méně oproti období před výlukou.

Vedle kratší cestovní doby je novinkou větší počet přímých vlaků do Hamburku. Ty budou jezdit od půl sedmé ráno do půl páté odpoledne každé dvě hodiny. V letní sezóně navíc pojede noční vlak s odjezdem z Prahy po půlnoci a příjezdem do Hamburku v 7 hodin ráno. Pozdě odpoledne a večer je doplňují vlaky do Berlína, Lipska (s přímými vozy do Curychu) a do Drážďan.

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Obnoveno bude také přímé spojení z Prahy do Kielu. Zajistí ho přímý vlak Hungaria, který nabízí přímé vlakové spojení bez přestupu také z Brna a Pardubic do Drážďan, Berlína, Hamburku a cílového Kielu. Z Brna a Pardubic jezdí ještě jeden přímý pár vlaků Vindobona do Drážďan a Berlína. Cesta z Brna do Berlína trvá zhruba 7 hodin a do Hamburku bude trvat zhruba 8,5 hodiny.

Jízdní řád nabídne i plánovaný počet vlaků z Prahy do Kodaně. V sezónně půjde až o tři spoje každým směrem. Z Prahy do Odense dovezou cestující za 10 a čtvrt hodiny a do Kodaně za 11 a tři čtvrtě hodiny. Vedle cestujících z Česka budou spojení do Dánska využívat zákazníci z Německa, hlavně z Berlína a z Hamburku. S ohledem na plánované výluky např. v údolí Labe a v severním Německu doporučujeme vyhledat a ověřit aktuální nabídku spojení pro plánovaný den cesty.

Ve vlacích platí různé slevy, např. síťová jízdenka Interrail. Pro opakované cesty mezi Prahou a Berlínem lze využít nabídku ČD – Berlin 10× pro deset různých cest mezi Prahu a Berlínem a pro jednorázové cesty lze využít Včasnou jízdenku Evropa. U ní platí, čím dříve cestující jízdenku koupí, tím větší slevu získá. Cena jízdenek je z Prahy do Berlína od 422 Kč, do Hamburku od 645 Kč a do Kodaně od 1 488 Kč. Cena Včasné jízdenky Evropa z Brna do Berlína začíná na 967 Kč a do Hamburku na 1 215 Kč.

Vlaky Berliner jsou zajišťovány moderními jednotkami ComfortJet a jedou ve vlakové kategorii railjet. Klimatizovaný vlak je vybaven restauračním vozem, palubním informačně-zábavním portálem, palubní Wi-Fi sítí a možností dobíjet cestovní elektroniku. Vlaky jsou vybaveny pro komfortní cestování osob na vozíku a mají vyhrazená místa pro cestující s dětmi a dětské kino. Ve vlacích je možné přepravit jízdní kola.

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České dráhy , doprava , Hamburk , Německo , železnice , TZ

Zuzana Majerová byl položen dotaz

zadluženost

Vím, že nechcete Euro a jako jeden z důvodů uvádíte, že se nechcete podílet na placení dluhů států eurozóny, které jsou zadluženy až na půdu. Cožpak ale my nejsme zadlužení až po uši? Já taky teď nejsem pro euro, ani pro zadlužování. Myslíte, že my lidé bysme si mohli dovolit se zadlužovat jako stát...

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