„Pokud bude hořet Ukrajina, bude hořet i Moskva.“ Zelenskyj zasáhl Rusko

18.06.2026 15:47 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Útok bezprecedentního rozsahu ve čtvrtek zasáhl ruskou metropoli. Ukrajina v noci vyslala na Rusko stovky dronů, přičemž některým z nich se podařilo proniknout až k důležité infrastruktuře v okolí hlavního města. Kyjev označil útok za odvetu za nedávné ruské údery na Ukrajinu a prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že pokud bude Rusko pokračovat v útocích, „shoří i Moskva.“ Ukrajinci mezitím na sítích oslavují nad obrázky hořící Moskvy, což kritizuje ukrajinská novinářka Marta Havrysho.

„Pokud bude hořet Ukrajina, bude hořet i Moskva.“ Zelenskyj zasáhl Rusko
Foto: Repro X
Popisek: Moskva po ukrajinském dronovém útkou

Podle ruských úřadů šlo o jeden z největších ukrajinských útoků na ruské území od začátku války. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že během jediného dne protivzdušná obrana zachytila nebo zničila téměř tisíc bezpilotních letounů a několik řízených střel. Významná část útoku směřovala právě na Moskevskou oblast. 

Guvernér Moskevské oblasti Andrej Vorobjov oznámil, že při útocích bylo zraněno nejméně sedmnáct lidí. Další škody byly hlášeny z několika regionů Ruska. V Rostovské oblasti na jihu země zasáhl útok ropný sklad a jedna osoba přišla o život.

Největší pozornost však vzbudily události v okolí Moskvy. Terčem se opět stala rafinerie Kapotňa na jihovýchodním okraji města. Podle dostupných informací šlo již o třetí zásah tohoto zařízení během posledních týdnů a druhý během několika dnů. Nad průmyslovou oblastí se zvedaly mohutné sloupy černého kouře, které byly viditelné z velké části metropole.

Na sociálních sítích se objevila videa zachycující exploze v areálu rafinérie. Některé záběry ukazují i masivní víko skladovací nádrže, které mělo být výbuchem vymrštěno desítky metrů do vzduchu.

 

 

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 Vedle rafinérie začalo hořet také nákupní centrum. Podle předběžných informací mohly budovu zasáhnout trosky sestřeleného dronu. Úřady rovněž přistoupily k evakuaci několika obytných výškových budov. Důsledky útoku pocítila také letecká doprava. Čtyři moskevská letiště musela dočasně přerušit provoz a stovky letů byly zrušeny nebo výrazně zpožděny.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil rozsáhlou operaci za reakci na předchozí ruské útoky proti Ukrajině. Připomněl zejména nedávné ostřelování Kyjeva, při němž byla poškozena významná historická a náboženská památka.

„Tuto válku nechceme a nikdy jsme ji nechtěli,“ uvedl Zelenskyj. Současně však dodal, že pokud bude Rusko pokračovat v útocích na ukrajinská města, pocítí následky i obyvatelé ruské metropole. „Pokud bude hořet Ukrajina, bude hořet i vaše Moskva,“ prohlásil podle informací BBC.

Ukrajinský prezident zároveň uvedl, že Kyjev znovu použil takzvané „sankce s dlouhým dosahem“, což je označení, které ukrajinské vedení používá pro údery hluboko na ruském území.

Podobně se vyjádřil také ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. Ten na sociální síti uvedl, že obyvatelé Moskvy nyní sami zažívají část reality, kterou Ukrajina prožívá již několik let. „Vaše země zahájila proti nám agresivní válku. Už roky zabíjí naše lidi,“ napsal Sybiha a vyzval Rusy, aby se ptali prezidenta Vladimira Putina, kdy hodlá konflikt ukončit.

Ne všichni ale sdílejí stejné nadšení z útoku na Moskvu, ukrajinská novinářka Marta Havryshko se totiž ptá, k čemu vlastně takové útoky jsou, když průběh války otočit jistě nemohou. „Hořící Moskva ovládla ukrajinský internet. Veřejnost je v oslavné náladě, víra ve vítězství se vrátila a Zelenského popularita zaznamenává výrazný nárůst. Nic nespojuje národ tak jako pohled na drahé věci, které vybuchují v samém srdci ´Říše zla,“ komentuje Havryshko, že obrázky hořící Moskvy mohou krátkodobě zvednout upadající popularitu Zelenského a celé války.

„Skutečnou otázkou však je, zda útoky na Moskvu mohou skutečně zvrátit průběh války – nebo zda slouží především jako program na posílení morálky s působivými vizuálními efekty. Co si o tom myslíte?“ ptá se novinářka, zda takové akce neslouží jen k připoutání světové pozornosti.

 

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https://www.bbc.com

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Moskva , Rusko , Ukrajina , drony , Zelenskyj , Havryshko

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