„Pokud bude hořet Ukrajina, bude hořet i Moskva.“ Zelenskyj zasáhl Rusko

Podle ruských úřadů šlo o jeden z největších ukrajinských útoků na ruské území od začátku války. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že během jediného dne protivzdušná obrana zachytila nebo zničila téměř tisíc bezpilotních letounů a několik řízených střel. Významná část útoku směřovala právě na Moskevskou oblast.
Guvernér Moskevské oblasti Andrej Vorobjov oznámil, že při útocích bylo zraněno nejméně sedmnáct lidí. Další škody byly hlášeny z několika regionů Ruska. V Rostovské oblasti na jihu země zasáhl útok ropný sklad a jedna osoba přišla o život.
Největší pozornost však vzbudily události v okolí Moskvy. Terčem se opět stala rafinerie Kapotňa na jihovýchodním okraji města. Podle dostupných informací šlo již o třetí zásah tohoto zařízení během posledních týdnů a druhý během několika dnů. Nad průmyslovou oblastí se zvedaly mohutné sloupy černého kouře, které byly viditelné z velké části metropole.
Na sociálních sítích se objevila videa zachycující exploze v areálu rafinérie. Některé záběry ukazují i masivní víko skladovací nádrže, které mělo být výbuchem vymrštěno desítky metrů do vzduchu.
June 18: In a significant escalation, Ukrainian attack drones struck Russia's Moscow oil refinery in the early hours of the morning, igniting a major fire at the site. pic.twitter.com/fDNbcRavnO— Millat Times English (@Millat_English) June 18, 2026
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil rozsáhlou operaci za reakci na předchozí ruské útoky proti Ukrajině. Připomněl zejména nedávné ostřelování Kyjeva, při němž byla poškozena významná historická a náboženská památka.
„Tuto válku nechceme a nikdy jsme ji nechtěli,“ uvedl Zelenskyj. Současně však dodal, že pokud bude Rusko pokračovat v útocích na ukrajinská města, pocítí následky i obyvatelé ruské metropole. „Pokud bude hořet Ukrajina, bude hořet i vaše Moskva,“ prohlásil podle informací BBC.
Ukrajinský prezident zároveň uvedl, že Kyjev znovu použil takzvané „sankce s dlouhým dosahem“, což je označení, které ukrajinské vedení používá pro údery hluboko na ruském území.
Podobně se vyjádřil také ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. Ten na sociální síti uvedl, že obyvatelé Moskvy nyní sami zažívají část reality, kterou Ukrajina prožívá již několik let. „Vaše země zahájila proti nám agresivní válku. Už roky zabíjí naše lidi,“ napsal Sybiha a vyzval Rusy, aby se ptali prezidenta Vladimira Putina, kdy hodlá konflikt ukončit.
Ne všichni ale sdílejí stejné nadšení z útoku na Moskvu, ukrajinská novinářka Marta Havryshko se totiž ptá, k čemu vlastně takové útoky jsou, když průběh války otočit jistě nemohou. „Hořící Moskva ovládla ukrajinský internet. Veřejnost je v oslavné náladě, víra ve vítězství se vrátila a Zelenského popularita zaznamenává výrazný nárůst. Nic nespojuje národ tak jako pohled na drahé věci, které vybuchují v samém srdci ´Říše zla,“ komentuje Havryshko, že obrázky hořící Moskvy mohou krátkodobě zvednout upadající popularitu Zelenského a celé války.
„Skutečnou otázkou však je, zda útoky na Moskvu mohou skutečně zvrátit průběh války – nebo zda slouží především jako program na posílení morálky s působivými vizuálními efekty. Co si o tom myslíte?“ ptá se novinářka, zda takové akce neslouží jen k připoutání světové pozornosti.
"Moscow Burning Porn" has taken over the Ukrainian internet. The public is in a celebratory mood, faith in victory is back, and Zelensky's ratings are enjoying a healthy boost.— Marta Havryshko (@HavryshkoMarta) June 18, 2026
Nothing unites a nation quite like watching expensive things explode in the heart of "The Evil… pic.twitter.com/AtzQRrFfGT
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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