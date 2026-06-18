Putin nesleví. Klam o výhře Ukrajiny ožívá. Šándor bije na poplach

Jak vnímáte vývoj války na Ukrajině? Dávno už nejde o téma, které by dominovalo titulkům médií. Ukrajinci dlouhodobě nemají vojáky, fronta se prakticky nehýbe, ale Ukrajincům se daří pomocí dronů útočit i na Moskvu, zasáhnout rafinerie apod. Jak se to může dál vyvíjet?
Když jste řekl, že Ukrajina už není takové mediální téma, zmínil bych následující věc. Propagandistická část války, především ze strany Ukrajiny, opět narůstá a dneska to vypadá, že veřejné mínění má pocit, že se to celé obrátilo a Ukrajina je na počátku dosažení obrovského vítězství. Považuji to za jedno z dalších zbožných přání, které zaměňujeme za realitu.
Drony a útoky na území Ruské federace, o kterých jste mluvil, vytvářejí velmi nebezpečnou eskalační spirálu. Vidíme, že Rusové vždy po ukrajinském nějakém útoku na jejich energetickou soustavu přitlačí a způsobí obrovské škody na ukrajinské energetice, výrobních prostředcích dronů a zabíjejí i Ukrajince. Tohle je dnes rozhodující fáze konfliktu. Podpora zázemí od Ukrajinců to všechno snášet, se drolí. Nebezpečně ta podpora uvadá a může to mít negativní vliv na konflikt, protože ukrajinská armáda se na frontě brání relativně dobře, relativně úspěšně a statečně, ale Rusové přece jenom postupují, byť to není žádný veliký výkon.
Co ta eskalační spirála může způsobit?
Je tu její velké nebezpečí. Lidé jako Sergej Karaganov, se kterým jsem nedávno slyšel rozhovor, Dugin a další, zkrátka lidé, co od začátku konfliktu byli radikální a neměli zpočátku velkého sluchu. Volali po vyřčení nepřekročitelné hranice a vyzývali k tomu, aby Rusko obnovilo svou odstrašovací roli a provedlo nějaký úder na západní cíl, nejprve konvenčně a pokud to nebude stačit, tak taktický jaderný úder. Nejprve je nikdo nebral vážně, ale dnes je tento názor poměrně široce respektován a zastáván. Toto považuji za velice nebezpečný trend. Rusové jsou přesvědčeni a nepochybně v tom mají pravdu, že bez západní podpory v podobě výroby dronů i dodávání zpravodajských informací by ukrajinské útoky zdaleka nebyly tak úspěšné.
Putin podle mého názoru stále stojí za svým a nechce slevit. Do jaké míry je přesně informován o stavu na frontě, nevím, ale rozhodující je, jaká je ruská základna pro pokračování konfliktu a Putin je dosud přesvědčen, že vojenskou silou může získat to, co mu Ukrajinci nechtějí dát sami od sebe, tedy zbytek Donbasu.
Pokud jde o mediální obraz, tak celá řada médií a “expertů” prezentuje nynější situaci tak, že Rusko je na prahu své porážky, zažívá obrovskou krizi, Ukrajinci mají díky dronům převahu, likvidují Rusům víc živé síly, než je schopno na frontu dodat, a když Západ vydrží ve své podpoře Ukrajiny, může být Rusko poraženo. Nebo že pokud Rusové použijí taktickou jadernou bombu, povede to k jeho zničení. Tolik ve zkratce, co jsem poslední dny zaznamenal…
Břetislav Tureček označil lidi, kteří toto říkají, za bezpečnostní influencery. Jde o lidi, kteří uvěřili narativu, který jste popsal. Co se stane, když Rusko taktický jaderný útok použije? Vzdušný, do pěti kilotun, někde na nad nějakou částí Pobaltí… Co se stane? Kdo to ví? Nemáme to odzkoušené, to zaprvé. A za druhé, chce snad někdo říct, že Američané rozpoutají raketovou jadernou válku s Ruskem? No nerozpoutají. Chce mi někdo říct, že Francie či Británie odpoví nějakým leteckým úderem? Neodpoví.
Kdyby to skutečně bylo, jak se říká, tak se ptám, proč chtějí Ukrajinci vyjednávat, když tu válku mohou vyhrát? Proč nebudou pokračovat tak, aby podlomili zázemí a týl Ruské federace, včetně doplňování mužů na frontu, což by z logiky těch bezpečnostních influencerů znamenalo, že by se zhroutila ruská fronta. Jenže ta se asi nezhroutí, že ano. Jsem pro to, aby se už konečně jednalo, protože to je jediný způsob, jak přimět Rusko k nějakému kompromisu.
Do věci se po několika měsících opět vkládají Američané a prezident Trump. Může být tentokrát jeho pokus o ukončení války úspěšný?
Rusové si podle mého názoru žádné naděje s Donaldem Trumpem nespojují. Vyjednávací tým Witkoff a Kushner, který jezdí do Moskvy na jednání bez tlumočníka a pochybuji, že ti dva umí rusky, není podle mého názoru za současného stavu schopen přijít s něčím, co by Rusy povzbudilo, aby šli jednat. Podle mě to vyžaduje komplexní přístup. Není prostě možné, aby Kushner s Witkoffem něco dojednali a Zelenskyj s Evropou jim do toho hodili vidle. Takhle se to nikam nemůže pohnout.
Co s tím tedy?
Bylo by asi dobře, aby tomu Evropa šla naproti s racionálními přístupy a stala se součástí vyjednávání. Máme snad brát vážně rozhodnutí G7 o tom, že Rusko prohrává? O tom může rozhodnout jenom nějaké systémové opatření, které by změnilo situaci na frontě.
Pojďme si ještě říct, co znamená prohra a výhra. Ukrajina určitě neprohraje v tom duchu, že by přišla o celé území. To se nestane. Ukrajina neprohraje v tom duchu, že by došlo ke zničení ukrajinského národa. To se nestane. Ukrajina neprohraje v tom, že by přišla o svoji vlast. To se určitě nestane. Ukrajina přijde o část svého území. Je to porážka? Ukrajina má rozbitou velkou část energetického sektoru a zbrojního průmyslu. Je to porážka. Ukrajinský národ, který se statečně brání, je na tom velmi špatně a to je spíš porážka než nějaké vítězství. Je otázkou, jak bude probíhat mírová obnova Ukrajiny. Jestliže měla Ukrajina po rozpadu Sovětského svazu 52 milionů obyvatel a dneska má 28 milionů s tím, že do konce století jich má být asi 15 milionů, tomu já neříkám výhra ukrajinského národa.
A Rusové? Ti ani nechtěli dobýt celou Ukrajinu. Co by koneckonců dělali na nepřátelském území. To si spíš mohou do Kyjeva dosadit vládu, která jim půjde na ruku. Ale Ukrajinci, kteří Rusy bytostně nenávidí a já se jim nedivím, ti by Rusům každou noc působili jakékoli problémy. Ukrajinci na západě země jsou v guerillovém a partyzánském boji velmi dobří. Možná Rusko nedobude všechno, co původně chtělo, je realita. Pokud se jim povedlo dobýt Oděsu, což určitě není otázka příštího měsíce, stane se z Ukrajiny suchozemský stát a to je pro Ukrajinu velká porážka.
Když mluvíme o porážce a vítězství, je důležité si definovat, co tím vlastně myslíme. Obě strany v zásadě prohrají a obě strany vyhrají. Taková bude realita. Pokud by došlo k zamrzlému konfliktu, prohráli jsme celá Evropa. Přijde-li nějaká mírová dohoda, kterou budou Ukrajinci ochotni akceptovat se všemi věcmi kolem a začne se konečně v Evropě uvažovat realisticky, pak jsme vyhráli. Jsme toho schopni? Nevím. Obávám se, že současný přístup v Evropě nám úplně neukazuje, že by současná politická garnitura byla schopna takto komplexně přemýšlet.
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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