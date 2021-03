700 tisíc jste dostal. Pavel Šporcl se sbírá ze sprchy v ČT. Nejen on

Když se v Událostech, komentářích střetli houslista Pavel Šporcl a ministr Lubomír Zaorálek, čekalo houslistu nepěkné překvapení. Ministr totiž odhalil, kolik šlo z ministerstva právě jemu. 700 tisíc korun. A houslistovi už někteří začali nadávat. „Pane Šporcle, nestydíte se žadonit o více peněz? Nadřazujete se nad obyčejné lidi tím, že jste umělec. Ale kdyby ten obyčejnej člověk, nad kterého se povyšujete, nezasadil třeba brambory do země, tak budete křoupat ty vaše housle,“ napsal mu jeden kritik. Ale i ministr Zaorálek to schytal, jeho projev prý připomínal slova Miloše Jakeše o Zagorové.

Houslista Pavel Šporcl napsal otevřený dopis premiéru Babišovi, ve kterém varuje, že čeští umělci jsou kvůli covidu v ohrožení a že česká kultura úplně přestala existovat „V posledních měsících se vůbec nehovoří o kultuře, ani v médiích, ani s ohledem na Ministerstvo kultury. Ministra Lubomíra Zaorálka jsem neviděl ani nepamatuju, a když, tak orodoval za nouzový stav. A když už se o kultuře mluví, tak jen jako že jsme nic a póvl a máme si poradit sami,“ psal.

Anketa Je smrt Petra Kellnera ztrátou pro Českou republiku? Ano 79% Ne 10% Nevím / Je mi to jedno 11% hlasovalo: 3117 lidí se hudebník střetl ve vysílání ČT v Událostech, komentářích. Šporcl se sešel s Andrejem Babišem, a to bez účasti ministra Zaorálka. Ten řekl, že sice asi při jednání chyběly detaily ohledně kultury, které jsou známé jen jeho ministerstvu, ale je prý už zvyklý, že premiér řídí vakcinaci, maturity, tak teď řídí kulturu. Ale pokud to pomůže jeho požadavkům ohledně kultury, bude prý rád.

Některé své námitky tlumočil Zaorálkovi ve vysílání, např. že nejsou dostatečně morálně oceňováni. „Pan prezident o nás mluví jako o póvlu a vláda o kultuře v posledních měsících hodně mlčí,“ řekl a dodal, že programy fungují, ale špatně. Mínil, že on i další jsou nedostatečně oceňováni za to, jak reprezentovali Česko.

„Kdybych to vzal jenom finančně, tak zhruba vychází 10 000 Kč na jeden měsíc, a to si vezměte, že my jsme oblast, která dává do HDP dvě procenta,“ srovnával kulturu s textilním a potravinářským průmyslem a dodal, že s přidruženými profesemi v ní pracuje 200 tisíc lidí. „Obrat na živé kultuře je dvacet miliard,“ uvedl. „My nejsme žádní vyžírkové, kteří by čekali. A samozřejmě platíme daně a do této chvíle ten soukromý sektor nic po státu nechtěl,“ pokračoval houslista a dodal, že teď by od státu potřebovali podporu, když už ne finanční, tak alespoň morální, kterou si prý za reprezentaci zaslouží.

Zaorálek tvrdil, že minulý rok získal 2,2 miliardy na pomoc v kultuře a pouze polovina šla na příspěvkové organizace, druhá šla na tzv. ziskové podnikatele. „To jsou konkrétní projekty, za nimi jsou konkrétní lidé. S těmi jste i vy, pane Šporcl, my jsme vám vyplatili 700 000 Kč v tom loňském roce, půl milionu na streamování, 126 000 Kč bylo na váš podnik, 60 000 Kč byl příspěvek osobní,“ odhalil ministr. Dodal, že na akci Národ sobě, které se Šporcl zúčastnil, dávalo ministerstvo 300 000 Kč k honorářům.

Poděkoval ČT, že přenášela koncert České filharmonie, u něhož šel výtěžek na psychologickou pomoc zdravotníkům. „Nezlobte se na mě, vy si stěžujete, že kultura není priorita, já bojuju za to, aby byla segment, kterému se pomůže, protože je zkoušená, ale priorita stále v těchto dnech jsou ti lidé v těch nemocnicích, priorita je, že chceme dostat děti do škol, ale není to tak, jak píšete v tom dopise, že by byla kultura opomíjena. Já jsem přesvědčen, že to tak není,“ pokračoval Zaorálek a dodal, že by byl nerad, kdyby se v pořadu jen hádali.

Šporcl nebyl z uvedení přesných čísel nadšený. „Já si myslím, pane ministře, že není úplně férové tady vytahovat nějaká čísla, které já, potažmo moje agentura jsme dostali za svou velkou práci v době jarního mimořádného stavu, protože já jsem odstreamoval 17 koncertů z mého obývacího pokoje. Moji umělci agenturní odstreamovali hodiny a hodiny práce. Tady prosím neříkejte, kolik já nebo my jsme získali ze státního rozpočtu nebo z digitalizace jako takové, protože jsme se řádně přihlásili do řádného řízení,“ stěžoval si a ministr podotkl, že ministerstvo řádně poskytlo prostředky.

Dodal, že kultura je podhodnocená, protože je v ní průměrná mzda 30 tisíc korun, zatímco průměrná mzda je 35 tisíc a umělci prý nemají velký prostor si dělat úspory a od března zůstávají bez prostředků, kromě velice malé státní podpory v hodnotě cca 10 tisíc Kč. „Jak můžete vyžít s deseti tisíci korunami v tak unikátním oboru, jako je hudba? Někteří kolegové museli začít prodávat hudební nástroje, vím o jednom orchestru, jehož členové začali rozvážet potraviny, někteří kolegové jsou u kasy v supermarketu atd. To si nemyslím, že je správný postoj státu jako takového. Aby se postaral, o ty, kdo mu platí daně a kdo reprezentují tady ten stát i v zahraničí,“ mínil Šporcl. Nicméně Zaorálek trval na tom, že Ministerstvo kultury podporuje umělce dostatečně.

V dnešním rozhovoru pro Forum24 si Šporcl také postěžoval, že „vedli ne úplně korektní diskusi“, a dodal, že další ho čeká ve středu na Primě. Kromě toho si Šporcl zřídil také petici pro ty, kdo s jeho otevřeným dopisem souhlasí, nicméně zatím ji podepsalo pouze 372 občanů. Když ji však sdílel, stal se terčem hněvu. „Pane Šporcle, nestydíte se žadonit o více peněz???!!! 760 000 vám je málo???!!!“ osopil se Josef Hamáček na Facebooku a dodal: „Povím vám, že je mi z vás na blití!!! Nadřazujete se nad obyčejné lidi tím, že jste umělec. Ale kdyby ten obyčejnej člověk, nad kterého se povyšujete, nezasadil třeba brambory do země, tak budete křoupat ty vaše housle, ať už stojí i několik milionů!!! Styďte se!!!“

Za zveřejnění sum, které Šporcl inkasoval, byl kritizován také ministr Zaorálek. Poslanec Martin Baxa z ODS prohlásil, že si při sledování pořadu vzpomněl na Miloše Jakeše a jeho: „No tak řekněme paní Zagorová, je to milá holka, všechno… ale ona už tři roky po sobě bere šest set tisíc každý rok.“ A Zaorálek argumentoval: „Když někdo říká, že programy pomoci ze strany Ministerstva kultury nefungují, jak lépe dokázat, že to není pravda, než ukázat na příkladu toho, kdo mi to říká, že vyplácíme a že to není jen 10 000 korun měsíčně?“

Když někdo říká, že programy pomoci ze strany @MinKultury nefungují, jak lépe dokázat, že to není pravda než ukázat na příkladu toho, kdo mi to říká, že vyplácíme, a že to není jen 10 000 korun měsíčně? — Lubomír Zaorálek (@ZaoralekL) March 25, 2021

Kromě toho se do ministra kultury pustil též David Soukup z TOP 09: „To, co právě předvedl Lubomír Zaorálek, bylo lidsky odporné a připomíná to projev Jakeše z Červeného Hrádku ‚kůl v plotě‘. Snažit se dehonestovat umělce Pavla Šporcla za to, kolik že dostala jeho agentura. ‚On ten Pavel je hodný kluk, ale minulý rok dostal 700 tisíc...‘ Strašný!“ Zaorálek reagoval stejně jako u Baxy.

Bohužel to vytrháváte z kontextu. Když někdo říká, že programy pomoci ze strany @MinKultury nefungují, jak lépe dokázat, že to není pravda než ukázat na příkladu toho, kdo mi to říká, že vyplácíme, a že to není jen 10 000 korun měsíčně? — Lubomír Zaorálek (@ZaoralekL) March 25, 2021

Na závěr dodejme, že Šporcl záznam koncertů ve svém obýváku prodává. Za celkem 11 koncertů si účtuje 2 500 Kč. A to je zlevněná cena. Normálně by prý tento balíček stál 4 000 korun.

