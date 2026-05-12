Koluje vyjádření Petra Koláře, které bortí vše kolem Pavla

Vztahy mezi vládou a prezidentem nejsou nejlepší, mírně řečeno. Prezident odmítl jmenovat bývalého europoslance Motoristů Filipa Turka ministrem, ministr zahraničí Petr Macinka pak prezidentovi poslal vzkaz skrz SMS zprávy poslané diplomatu Petru Kolářovi. V současné době se řeší, zda prezident má jet na plánovaný summit NATO v Ankaře, přičemž vláda má za to, že prezident v turecké metropoli Česko reprezentovat nemá.
Jeho příznivci ho naopak na summitu NATO chtějí. Prezident o tématu jednal s premiérem, ale k dohodě nedospěli, naopak z toho vznikla další třenice ohledně Babišova pozdního příchodu. Prezident pohrozil, že by kvůli své neúčasti na summitu podal i kompetenční žalobu.
Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
Diplomat a nynější poradce prezidenta Petra Pavla také podotkl, že ačkoliv volil SPOLU, mezi Starosty a nezávislými má řadu přátel. „U těch Pirátů se zatím moc nevyznám, tam je to na mě moc divočina, takže tam jsem byl opatrný, skeptický. Ale s velkou mírou sympatie jsem sledoval, jak se k některým zahraničněpolitickým a bezpečnostním otázkám stavěl Jan Lipavský, který možná bude ministrem, pokud zrovna pan prezident nemyslel, že se vzepře zrovna v jeho případě,“ sdělil Kolář. Narážel na to, že Miloš Zeman se zdráhal jmenovat Jana Lipavského ministrem. Kolář naznačil, že by Zeman mohl mít ještě problém s Mikulášem Bekem, který se následně stal ministrem pro evropské záležitosti a posléze ministrem školství, mládeže a tělovýchovy.
„Každopádně, já doufám, že tato vláda s tímto premiérem připomene panu prezidentovi, že se poměry změnily. A že pan prezident tady nemá premiéra, který potřebuje prezidenta, respektive potřebuje prezidentem ovládanou komunistickou stranu a Vojtu Filipa, aby mohl vládnout. Teď jsou prostě jiné poměry,“ prohlašoval tehdy Kolář.
„Pan prezident žije v jiné zemi, politicky tedy. A jestli mu Petr Fiala a tato vláda dovolí uplatňovat nadále prezidentský systém, který on si tady sám pro sebe stvořil, díky tomu, že tady byla slabá vláda a že měl na své straně komunisty a i Okamuru, tak potom tedy začínám pochybovat, že jsem volil správně,“ pokračoval diplomat a budoucí „přítel po boku“ prezidenta.
„Já myslím, že se to nestane. Je tady stále možnost, to není výhrůžka ani vydírání, ale je tady stále možnost uplatnit článek 66,“ hovořil Kolář o článku, kterým se pravomoci prezidenta dají při souhlasu Parlamentu a Senátu převést na jiné ústavní činitele, například pokud je prezident neschopen jejich výkonu ze zdravotních důvodů.
„Pokud by si pan prezident myslel, že tady může stále uplatňovat prezidentský systém. My jsme parlamentní demokracie. Vláda je od toho, aby vytvářela koncepci a naplňovala politiku. Parlament ji má kontrolovat a prezident v jistých momentech je součástí exekutivy, třeba článek 63 Ústavy, zastupuje stát navenek, jistě, takže by se s ním samozřejmě mělo počítat. Ale není to on, kdo to má určovat,“ prohlašoval Kolář.
Jako projev fungování prezidentovy funkce zastupování státu navenek zmínil například podpis pověřovacích listin pro velvyslance. „Ale znovu připomínám, my jsme parlamentní systém, ne prezidentský. Není to pan prezident, kdo si má vybírat velvyslance. Není to pan prezident, kdo si má vybírat ministry. Pan prezident má respektovat Ústavu a je to tady na premiérovi. Toho, ano, jmenuje prezident. Ale premiér si určuje, které lidi chce ve vládě. A prezident to má přijmout,“ říkal Petr Kolář v roce 2021.
Pro ParlamentníListy.cz osobu Petra Koláře komentovala právě Kateřina Dostálová, která video s ním nalezla. Osobu diplomata a bývalého velvyslance sleduje dlouhodobě s podezřením. „Dnes se opět rozhoduje o našem postavení v rámci EU a opět u toho stojí Petr Kolář. Nemá Havla, ale vyrobil si Pavla. Samozřejmě není sám, ale je nejvíc vidět,“ uvedla ke Kolářovi.
Politolog Lukáš Valeš pro ParlamentníListy.cz hovoří o flexibilitě a názorových veletočích Petra Koláře a dalších lidí navázaných na Petra Pavla a Pražský hrad, ale zároveň kritizuje současnou vládu, že dosud nezačala budovat vlastní komunikační kanály, instituty a hledat soupeře Petra Pavla v příštích prezidentských volbách.
“Když se podíváme na výroky Pavla Rychetského z téže doby a z dnešní doby, je to přesně ten samý Pavel a Šavel. Je smutné, že se názory hbitě přizpůsobují realitě a musíme bohužel konstatovat, že zatímco prezident Zeman těmto lidem vadil, tak současný prezident těmto lidem konvenuje. Možná proto, že mají na jeho vládnutí svůj významný podíl a podle toho se velmi flexibilně přizpůsobili i názorově,” říká politolog.
Proč na tyto rozpory více neupozorňují ostatní média, jak ostatně činí v případě současných vládních politiků? “Většina českého mediálního mainstreamu stojí za Petrem Pavlem, proto jsou ty věci takové, jaké jsou. Spíš mě udivuje, že současná vládní koalice si nebuduje svoje informační kanály a svoje instituty. Když se podíváme na bývalého premiéra, ten je samý institut, ale dělá to dobře, protože má z jedné části svoje média a také dokázal jeho tábor mobilizovat svoje intelektuální příslušníky a využít neziskový sektor. Překvapuje mě, že současným vládním stranám tohle zatím naprosto schází a není ani vidět, že by se snažily o nápravu. Politici dnešní vlády úplně rezignovali na budování vlastního pozitivního image mimo svoje standardní voliče,” míní docent Valeš.
Podle jeho slov to souvisí s další věcí. “Od pana Koláře jsou výroky zřejmé a jejich logika je jasná, ale současná vládní koalice zatím ani nehledá protivníka Petru Pavlovi do voleb, přestože to pan Babiš před asi dvěma měsíci zdůrazňoval, když se mluvilo o nové fázi předvolební kampaně Petra Pavla. Možná jsou zahlceni každodenní agendou, ale to je neomlouvá. Právě kvůli tomu, že se vládní koalice netěší přízni mediálního mainstreamu, by měla být mnohem aktivnější, což není,” dodal Lukáš Valeš pro ParlamentníListy.cz.
