„To není opozice, to je škodná.“ Kvůli sjezdu sudetských Němců to bouchlo

V úterý odpoledne se v Poslanecké sněmovně konala „tisková konference představitelů opozice k postupu během mimořádné schůze ke sjezdu Sudetoněmecké krajanské organizace“.
Tři předsedové, jeden místopředseda a jedna šéfka klubu společně ohlásili, že se nebudou účastnit čtvrteční schůze Poslanecké sněmovny, kde má být projednáváno „Stanovisko vládní koalice ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně“.
O mnohém vypovídá už odlišné pojmenování akce, kterou Sudetoněmecké krajanské sdružení pořádá každý rok o Letnicích. Letos poprvé na území, které vysídlenci v roce 1945 museli opustit.
Kritické názory, vycházející zejména ze složité a kruté historie protektorátního Brna, tlumočila na parlamentním fóru především jihomoravská poslankyně SPD Lucie Šafránková. „Dotýká se to mnoha lidí v této zemi. Vybavují se jim ty hrůzy, když přišli o své rodiče nebo prarodiče. Já ta vyprávění slyšela, není to nic příjemného,“ řekla k tomu pro ParlamentníListy.cz.
Bc. Lucie Šafránková
SPD téma přinesla na parlamentní půdu, ovšem v minulém týdnu byla debata přerušena po několika dramatických výstupech z obou stran za bušení do lavic. Opozice přišla s názorem, že se o tématu v Poslanecké sněmovně vůbec nemělo mluvit.
V tomto týdnu se má návrhem usnesení, které předložil předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, zabývat sněmovna na mimořádné schůzi. „Podle mého názoru je konání této akce neúctou k obětem nacistické okupace, k obětem těch zvěrstev, které tady páchali Němci za druhé světové války,“ vysvětlil předseda Okamura.
Tomio Okamura
Opozice na společné tiskové konferenci uvedla, že se jednání nebude účastnit.
Havel: Bude mi ctí být v Brně osobně. Udělám radost Rajchlovi
„Rozhodli jsme se jako opoziční strany, že se nebudeme podílet na nahnědlém divadle současné vládní většiny,“ oznámil předseda ODS.
Už název schůze podle něj mluví o stanovisku vládní většiny, takže není důvod, aby se této schůze účastnila opozice.
„Nechme tyto nahnědlé věci záležitostem Tomia Okamury a SPD,“ myslí si Kupka. Proč se k tomu přidávají ANO a Motoristé, nechápe. Předseda ODS je ale přesvědčen, že jej občané jako poslance neplatí proto, aby rozněcoval ve společnosti nenávist, ale proto, aby „spíše spojoval“.
„Na téhle ostudě se podílet ve čtvrtek nebudeme,“ ujistil.
Spojení „nahnědlé divadlo“ zopakoval i Zdeněk Hřib, který dodal, že vláda chce tímto divadlem vytvořit kouřovou clonu před jinými důležitými problémy.
Mluvil o pokrytectví SPD, která „se snaží vytlouct ty úplně nejnižší politické body, které vůbec lze posbírat“, a přitom se kamarádí s AfD a rakouskou FPÖ, které chtějí Benešovy dekrety rušit.
Předseda Pirátů to doplnil výkladem, že rakouské Svobodné zakládali „nefalšovaní esesáci“.
O „nahnědlém divadle“, s inovací o „trapné“, mluvil i Matěj Ondřej Havel, předseda TOP 09. „Nahnědlý, trapný kabaret s kódovým označením SPD si zas potřebuje odehrát svoji pravidelnou dávku nenávisti,“ uvedl od pultíku sněmovního tiskového centra. Cílem této „dávky nenávisti“ nyní výjimečně nejsou Ukrajinci, ale sudetští Němci, což je dle Havla „zoufalé, ostudné, diplomaticky škodlivé“.
Předseda TOP 09 oznámil, že se sjezdu Landsmannschaftu v Brně hodlá účastnit osobně, a bude mu ctí. S posměšným smajlíkem dodal, že tím možná udělá radost poslanci Jindřichu Rajchlovi.
Ujistil se prý, že sraz, na který Bernd Posselt avizoval jedenáct autobusů plných účastníků, bude skutečně „v duchu smíření“. Nemá podle něj smysl si lízat staré historické rány, jako to dělá „nahnědlá SPD“.
„80 let staré tragédie a křivdy nepřekonáme tím, že si budeme vysílat nenávistné vzkazy od pultíku ve Sněmovně,“ vzkázal.
A zdůraznil, že „ta zvěrstva se děla jak na straně nacistů, tak na straně Čechů potom po válce“.
Do Brna jede i František Talíř, místopředseda lidovců. Právě jejich zástupci Daniel Herman a Pavel Bělobrádek byli prvními českými zástupci vlády, kteří na každoroční Sudetoněmecké dny zavítali.
„Jako noví lidovci odmítáme politiku nenávisti,“ objasnil. To podle Talíře dělají skuteční vlastenci, kteří hledají místo nenávisti pravdu.
„Odmítáme politiku nenávisti a hledáme cesty smíření. I z toho důvodu jsem pozvání na sjezd sudetských Němců do Brna přijal,“ sdělil.
Podle Michaely Šebelové Andrej Babiš nedokáže řešit problémy lidí, tak si vymýšlí problémy vlastní. „Rozdmýchávání vášní kolem sudetských Němců vrací naši společnost někam do devadesátek,“ vzpomněla časů německé politiky Václava Havla. K tehdejším debatám se už nechce vracet.
„Naše země potřebuje lídry, kteří mají odvahu řešit přítomnost a budoucnost, ne politiky, kteří si berou historii jako rukojmí své vlastní neschopnosti. U toho vám asistovat nebudeme,“ vzkazuje šéfka poslanců STAN.
Plná ústa smíření, a přitom jsou tak nesmiřitelní...
Osmnáctá schůze Poslanecké sněmovny, kde má být tento bod projednáván, začíná ve čtvrtek ve 13.30. Již v úterý odpoledne bylo do rozpravy podáno 27 přihlášek. Všechny od opozičních poslanců, včetně na tiskovce zúčastněného lidovce Talíře.
Kromě něj si přihlášku podalo šest dalších lidovců, sedm Pirátů, sedm poslanců ODS, pět poslanců STAN a dva zákonodárci TOP 09.
Jaký bude osud těchto diskusních příspěvků, když opozice avizovala, že se schůze nebude účastnit, zatím není zřejmé.
„Kdyby mi tohle někdo vyprávěl ještě před pár lety, myslela bych si, že se zbláznil. Z nahnědlosti nás obviňují ti, kteří se proti zájmům vlastní země a zájmům vlastních občanů spřáhli s pohrobky nacistických zločinců,“ nechápe poslankyně Zuzana Majerová.
Opozičníci podle ní mají plná ústa smíření, ale zjevně jenom ústa. „Jsou tak nesmiřitelní, že už předem avizují, že nepřijdou do práce, až se o jejich sudetoněmeckých kamarádech, a obávám se, že v některých případech i sponzorech, bude ve Sněmovně jednat,“ poznamenává pro ParlamentníListy.cz.
Neříká to prý ráda, ale musí: „Tohle není opozice, to je škodná“.
Ještě příkřejší byl Jindřich Rajchl, kterého zdravil předseda Havel. „Opozice se tímto definitivně odkopala a ukázala, za čí zájmy bojuje. My zde prosazujeme zájmy přeživších a pozůstalých občanů České republiky, oni se do krve perou za Sudetoněmecký landsmanšaft,“ poznamenal poslanec.
Takové jednání je podle Rajchla urážkou našich předků. „Čistá forma kolaborace s organizací, která otevřeně bojuje proti českým národním zájmům,“ dodal pro ParlamentníListy.cz.
Tím směšnější je, když celá opozice opakuje heslo o nahnědlém divadle. „Pokud někdo nahnědnul, tak to nejsme my, nýbrž ti, kteří ze všech sil kopou za nástupnickou organizaci nacistické Sudetoněmecké strany Konrada Henleina,“ uzavřel Rajchl.
S nadhledem bere opoziční demonstrativní absenci ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka: „Držím opozici palce, aby jim móda absentování ve Sněmovně vydržela co nejdéle,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku