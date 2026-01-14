A co se stane s těmi lidmi? Stanislav Křeček má otázku

Před týdnem v pořadu ČT Reportéři byla odvysílána reportáž o bydlení ve vyloučených lokalitách s příznačným názvem „Drahá chudoba“. Uživatelé bytů si stěžovali na podmínky, ve kterých musejí bydlet, starostové pak na ruiny, které hyzdí obec. Na sociálních sítích si stěžují nadšení, ale málo poučení aktivisté na to, že vláda chce odložit účinnost zákona o dostupném bydlení, který prý napomůže odstranění nedostatků bytů u nás. A konečně v návrhu nově předkládaného stavebního zákona je počítáno s velkými právními a faktickými zvýhodněními pro velké bytové stavby nad deset tisíc bytů. Tedy jako by šlo o tři velké symptomy naší bytové krize…
Všichni představitelé obcí v pořadu vystupovali s plány na zlepšení stavu těchto zchátralých domů, na přestavbu zdejších bytů, případně jejich úplné zbourání ve prospěch účelnějších staveb. Stížnosti obou stran byly oprávněné. Jenom se představitelé obcí nikdy nezmínili o tom, co se po těchto přestavbách stane s lidmi, tedy dosavadními uživateli těchto prostor. A uživatelé, žehrající na tisícové částky, které musejí platit, jaksi zapomněli na podíl, kterým ke stavu domů a bytů přispívají svým vlastním chováním, ale zejména zapomněli sdělit, že je platí ze sociálních dávek, které jim velkoryse poskytuje stát, a velmi tak přispívá k tomuto „obchodu s chudobou“. O žádný takový obchod ve skutečnosti nejde. Jen někteří vlastníci domů a bytů poskytují bydlení lidem, kterým by je nikdo jiný neposkytl. Uvědomuje si to vůbec někdo?
Samozřejmě nikdo vážně nemůže počítat s tím, že ti, kteří se museli ze svých původních bytů vystěhovat, protože neplatili nájemné, vytvářeli v domech nepřijatelné prostředí a devastovali byty a domy a skončili ve vyloučených lokalitách, by se mohli vrátit do nově rekonstruovaných bytů. Musejí tedy bezpochyby, k úlevě obyvatelů obcí, odejít. Ale kam? Zajímá to někoho?
Aktivisté si stěžují na sociálních sítích na záměr vlády odložit platnost nového „pirátského“ zákona o dostupném bydlení. Prý to poškodí postupy, které by přispěly k odstranění bytové nouze u nás. Tak tomu ovšem v žádném případě není, zákon ničemu nenapomáhá. Slouží za pomoci zbytečně vytvořených „kontaktních míst“ jen k evidenci lidí, kteří se přihlásí k „bytové nouzi“, ale k vytvoření moderních forem opatření bytu pro běžné občany nijak nepřispívá. Čím dříve bude novelizován, tím lépe. Při jeho novele by podle mě mělo být počítáno i s novelou občanského zákoník zejména pokud jde o odstranění řetězení nájemních smluv a extrémní růst nájemného, který v Evropě nemá obdoby. A samozřejmě i s efektivní ochranou pronajímatelů před nájemci, kteří mají soudem uloženou povinnost se z bytu vystěhovat, ale nečiní tak. Nezbytnou sociální ohleduplnost v této věci (staří nebo nemocní lidé, početné rodiny) si musí vzít na starost stát a nemůže být ponechána na pronajímatelích. V bydlení potřebujeme prosadit neagresivní formu vlastnictví.
A spolu s ním by bylo zapotřebí „novelizovat“ postavení i některých tzv. neziskovek, které dostávají peníze ze státního rozpočtu a proti narůstající bytové krizi dělají málo. Na prvním místě je ovšem Agentura pro sociální začleňování, která každoročně vyhlašuje své záměry, aby získala vysoké částky ze státního rozpočtu (letos „Dobrá adresa“), ale pod jejímž vedením se počet vyloučených lokalit, a tedy nezačleněných občanů, několikrát znásobil.
Výstavba velkých bytových celků, kterým, jak jsem se již zmínil, poskytuje nový stavební zákon značnou podporu, je jistě vedena snahou zvýšit počet bytů, které by měly být občanům k dispozici. To se ovšem dít nebude. Naopak se to děje za situace, kdy největší pražská developerská společnost Penta zastavuje výstavbu dalších bytů, protože jich je již v nabídce dost a výstavba dalších by mohla snížit jejich cenu. Ale snížit cenu, a tak dostupnost těch stávajících, zřejmě nikdo nehodlá… Je tedy zřejmé, že developerská výstavba, která u nás stále dostává přednost před jinými formami občanské účasti na nové výstavbě, k vyřešení bytové nouze, tedy k dostupnosti bytů, u nás nepovede…
