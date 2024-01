A já to Fialovi řeknu... Rakušan v „okresním přeboru“. Video ze šatny baví národ a prudí koalici

reklama

„Už žádné politické taktizování. Je čas přestat se zbytečnými kompromisy a začít dělat to, co je prostě správný. Přijďte za mnou na debaty a Bez cenzury mi řekněte, co si myslíte. Přijmu jakoukoli kritiku,“ uvádí vicepremiér a šéf Starostů na Facebooku.

Krátké video, kterým chce Rakušan na debaty Bez cenzury nalákat, je zasazené do sportovního prostředí. Rakušan zde jako fotbalový hráč poukazuje na klesající důvěru lidí. „Pánové, tohle nebylo dobrý. Lidi na nás koukají a vůbec nerozumí, co děláme. Zbytečně taktizujeme. Hrajeme při zdi. Důvěru mnohých jsme zklamali, jen abychom zůstali ve hře. Přistupovali jsme na kompromisy,“ promlouvá Rakušan ke svým spoluhráčům v kabině.

„Je nejvyšší čas to změnit a vrátit se k tomu, proč jsme to vůbec začali dělat,“ pokračuje. Další hráč se jej ptá, zda o tom řekl i Fialovi. „Řeknu mu to. Musíme naši politiku přitvrdit a důrazně dělat jen to, co je správné,“ pokračuje Rakušan.

„A vy mi to přijďte říct na diskuse. Přijmu jakoukoli kritiku. A samozřejmě bez cenzury,“ vzkazuje občanům Rakušan.

„I já si uvědomuji, že s vládou a výsledky její práce je spousta lidí nespokojená. Jedním z důvodů je určitě i špatná komunikace všech zákonů a úsporných opatření, jež jsou pro tuhle zemi nezbytné a prospěšné, ale často jsme si nedali tu práci je lidem dobře vysvětlit. Ale není to rozhodně jen o komunikaci. Řada věcí, které jsme slibovali a chtěli, zůstala napůl cesty nebo jsme s nimi ani nezačali. Vzkazujete nám to, píšete nám to. Rádi si to ale poslechneme přímo od vás, na to jsme jako starostové zvyklí,“ vysvětluje Vít Rakušan na svých stránkách.

Právě Rakušanova slova, že diskuse bude probíhat bez cenzury, mnohé diskutéry pobavila. Jak naznačují, právě ta mu podle nich není cizí.

„Bez cenzury? A co svoboda slova po vznesení dotazu? Za jiné názory tady totiž popotahujete lidi,“ vzkázala ministru Markéta Svobodová.

„Cože??? Bez cenzury? Cokoliv napíšu do diskuse na Seznamu a nehodí se to do krámu dvojkoalice, cenzor mně to smaže! To je Rakušanův cenzor!!!! A teď bude mít kydy?“ rozčílil se Jiří Machen.

„Jo jo, a pak vás navštíví Policie ČR, že Vítku,“ varovala Alena Dohnalová ty, kteří by chtěli říct Rakušanovi pravdu do očí.

Jíni ocenili, že má Rakušan odvahu vydat se za obyčejnými lidmi a vyslechnout si, co je trápí.

Šňůra debat začíná 22. ledna v Karviné. Následují města Sokolov, Most, Česká Lípa, Vyškov, Přerov, Ústí nad Labem a Havířov. „Zcela záměrně se chystám jet do měst, kde to od lidí schytáváme nejvíc. Přijďte na debaty Bez cenzury a společně se pobavme o tom, co je pro vás podstatné,“ dodal předseda hnutí STAN.

Podle posledního průzkumu CVVM důvěra ve vládu klesá, kabinetu Petra Fialy (ODS) věří šestina Čechů, z ústavních institucí dopadla nejhůře.

Video „ze šatny“ tak trochu zbouralo český internet. Vedle poznámek, že předseda STAN nemá dno a zvídavých dotazů, padaly i dotazy, zda si troufl slibovaná slova Fialovi říci do očí před publikováním videa. V tomto udělala jasno europoslankyně ODS Veronika Vrecionová, která lapidárně odtweetovala: „Škoda, že 1. místopředseda vlády dřív nemluvil s premiérem, než začal dělat protivládní videa“.

Škoda, že 1. místopředseda vlády dřív nemluvil s premiérem, než začal dělat protivládní videa. https://t.co/Fhg87ZSeF3 — Veronika Vrecionová (@vrecionova) January 15, 2024

Mnohé diváky ale zaujala především scéna tatíků ve sportovní šatně.

Některým nad elitou Starostů a nezávislých naskakovala klasická hláška filmová hláška „jste dřeváci, na žádnej ťukes nemáte, proto taky hrajete okres“, kterou pronese trenér Hnátek krátce předtím, než jej skolí inkfart.

Komentátor MF DNES Petr Kolář téma okresního přeboru ještě více rozvedl: „Jak tady pan Rakušan správně říká, zatím jsou to takoví přizdihráči. Cením i čísla vepředu a klasický fotbalový džínový šortky. Okresní přebor jak vyšitej, chybí tam už jen roteiro“.

JIné zaujala výzva Víta Rakušana, ať mu lidé přijdou vše říci bez cenzury. „Fascinující. Pan ministr napřed udělá za desítky milionů kampaň, v níž fakticky vyhrožuje občanům, že jejich názor může být trestným činem a teď zve k diskuzi,“ poznamenal právník Tomáš Tyl. Pokud ministr vnitra hovoří o cenzuře, je si podle něj vědom, že tu cenzura skutečně existuje.

Psali jsme: Rakušan „sejmul“ Babiše, pak Trumpa. A veřejnost zasáhla: K největší hyeně Jurečkovi nic?! Největší hrozba pro svobodu slova? „Rakušan,“ udeřil Zeman. Přidali se Klaus, Duka... „Autocenzura! Dávám si hezky postaru pozor na pusu.“ Drtivá anketa. Šéfkuchař Polhreich a další osobnosti „Hrozba nové totality.“ Klaus i Zeman ukázali, odkud přichází

