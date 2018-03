A vítězem se stává... Alternativa pro Německo. Výsledky v tomto městě by Merkelová asi nerozdýchala

Poslední volby se v Braniborsku konaly v září 2014 a Alternativa pro Německo (AfD) v nich rok a půl po svém založení dosáhla na svůj tehdejší největší volební zisk. Získala 12,5 % a coby čtvrtá nejsilnější strana historicky poprvé pronikla do tamního parlamentu. Od té doby se jí v dalších spolkových zemích podařilo hranici dvanácti procent překonat mnohokrát. A jak ukazuje průzkum v Chotěbuzi, pomýšlet může na ještě mnohem lepší výsledek.

Podle průzkumu rbb, který probíhal mezi 21. až 28. únorem na vzorku 1000 voličů, by konkrétně v Chotěbuzi AfD dokonce zvítězila se ziskem 29 %. To by bylo téměř třikrát více než při posledních volbách, kdy v tomto městě dosáhla na 10,7 %. Na druhém místě by v Chotěbuzi skončila CDU s 24 % a pohoršila by si tak ve srovnání s předchozími volbami o téměř pět procent. Ještě mnohem hůře by se vedlo SPD, která by klesla z 31,9 % na pouhých 15 %.

Vzestup AfD v Chotěbuzi se projevil již v loňských volbách do Bundestagu, když se zde stala Alternativa pro Německo druhou nejsilnější stranou. Velmi dobrý volební výsledek má své opodstatnění. Od začátku migrační krize přišlo do stotisícového města několik tisíc muslimských migrantů a jejich soužití s domácím obyvatelstvem neprobíhá příliš úspěšně. Za poslední měsíc došlo k mnoha násilným střetům především se syrskými migranty.

Lidé se ve městě cítí míně bezpečně a stěžují si na nepřístojné chování nově příchozích migrantů. Federální vláda už dokonce rozhodla o tom, že do města žádní další migranti v dohledné době nepřijdou. Před několika dny se v Chotěbuzi konala demonstrace, které se zúčastnilo několik tisíc místních obyvatel. Účastníci demonstrace velmi hlasitě vyjadřovali nespokojenost s přistěhovaleckou politikou města.

Jejich nespokojenost se jasně projevila v dalších otázkách zmiňovaného průzkumu. Dvě třetiny z oslovených respondentů se domnívají, že jejich město již není schopno zajistit úspěšnou integraci migrantů. Opačný názor potom zastává jen asi jedna pětina účastníků průzkumu. Celkem je potom s přistěhovaleckou politikou federální vlády nespokojeno přes sedmdesát procent obyvatel města.

Dvě třetiny z oslovených respondentů se domnívají, že jejich město již není schopno zajistit úspěšnou integraci migrantů. Opačný názor potom zastává jen asi jedna pětina účastníků průzkumu. Celkem je potom s přistěhovaleckou politikou federální vlády nespokojeno přes sedmdesát procent obyvatel města.



