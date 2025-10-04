ANO vítězem voleb. Okamura vystoupil s nabídkou

04.10.2025 17:05 | Zprávy

Hnutí ANO podle předběžných výsledků vyhrálo letošní volby do Poslanecké sněmovny. SPD, které sleduje výsledky ve volebním štábu z pražského hotelu Don Giovanni, se pohybuje kolem osmi procent. Předseda Tomio Okamura uvedl, že hnutí ANO v posledních dnech přetáhlo část voličů SPD, přesto je připraven podílet se na sestavování vlády, případně podpořit menšinový kabinet hnutí ANO.

ANO vítězem voleb. Okamura vystoupil s nabídkou
Foto: Jakub Vosáhlo
Popisek: Tomio Okamura komentuje volební výsledky

SPD měla svůj volební štáb v pražském hotelu Don Giovanni. Jeho dispozice dávala novinářům možnost, aby politiky přicházející atriem měli skutečně jako na dlani. Politici měli ale k dispozici i soukromé prostory.

Do novinářské sekce se v úvodu pokoušel dostat i redaktor webu Aktuálně.cz, kterému SPD neudělila akreditaci. Po krátkém rozhovoru s tiskovou mluvčí redaktoři hotel opustili.

Jinak byli na místě zástupci desítek médií včetně zahraničních. Při příchodu s nimi hovořili Radim Fiala, Jindřich Rajchl a další zástupci strany.

Redaktoři České televize v prvním vstupu před patnáctou hodinou hovořili o nebezpečí rozpadu volebního spojenectví, což dokládali citacemi z programu Svobodných.

První dlouhý vstup odbavila i CNN Prima NEWS.

Podle prvních odhadů se hnutí pohybovalo kolem deseti procent. Potěšeni byli zástupci koalice z výsledků v některých krajích, hlavně na Moravě. Postupně se volební výsledek ustálil kolem osmi procent.

Podle preferenčních hlasů kralují Jindřich Rajchl v kraji Moravskoslezském a Jaroslav Foldyna v Ústeckém.

Po půl čtvrté, když se výsledky SPD stále pohybovaly pod deseti procenty, uvedl místopředseda Radim Fiala, že výsledek si představovali lepší, ale klíčový je konec vlády Petra Fialy. 

"Andrej Babiš samozřejmě převzal náš program, i naše billboardy, a to, za co jsme deset let byli nazýváni jako extrémisti," dodal k úspěchu hnutí ANO. To se v tu chvíli blížilo čtyřiceti procentům a před 17. hodinou už bylo jasné, že o vítězi voleb je jasno.

Tomio Okamura do štábu dorazil v půl páté a v prvním komentáři uvedl, že hnutí ANO zjevně v posledních dnech přetáhlo tři až čtyři procenta voličů od SPD.

Ta je podle předsedy připravena podílet se na sestavování příští vlády, a to i podporou menšinové vlády hnutí ANO. Bude však podle Okamury záležet na tom, jaké budou konečné výsledky. V okamžiku rozhovoru měli ANO a SPD dohromady 101 mandátů a dalo se očekávat, že po sečtení Prahy tato čísla ještě mohou klesnout.

Další variantou je potom nějaká forma podpory od SPD a Motoristů.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • poslanec
Článek obsahuje štítky

Okamura , SPD , volby 2025

autor: Jakub Vosáhlo

