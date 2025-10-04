ANO vítězem voleb. Okamura vystoupil s nabídkou

SPD měla svůj volební štáb v pražském hotelu Don Giovanni. Jeho dispozice dávala novinářům možnost, aby politiky přicházející atriem měli skutečně jako na dlani. Politici měli ale k dispozici i soukromé prostory.
Do novinářské sekce se v úvodu pokoušel dostat i redaktor webu Aktuálně.cz, kterému SPD neudělila akreditaci. Po krátkém rozhovoru s tiskovou mluvčí redaktoři hotel opustili.
Jinak byli na místě zástupci desítek médií včetně zahraničních. Při příchodu s nimi hovořili Radim Fiala, Jindřich Rajchl a další zástupci strany.
Redaktoři České televize v prvním vstupu před patnáctou hodinou hovořili o nebezpečí rozpadu volebního spojenectví, což dokládali citacemi z programu Svobodných.
První dlouhý vstup odbavila i CNN Prima NEWS.
Podle prvních odhadů se hnutí pohybovalo kolem deseti procent. Potěšeni byli zástupci koalice z výsledků v některých krajích, hlavně na Moravě. Postupně se volební výsledek ustálil kolem osmi procent.
Podle preferenčních hlasů kralují Jindřich Rajchl v kraji Moravskoslezském a Jaroslav Foldyna v Ústeckém.
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Anketa
"Andrej Babiš samozřejmě převzal náš program, i naše billboardy, a to, za co jsme deset let byli nazýváni jako extrémisti," dodal k úspěchu hnutí ANO. To se v tu chvíli blížilo čtyřiceti procentům a před 17. hodinou už bylo jasné, že o vítězi voleb je jasno.
Tomio Okamura do štábu dorazil v půl páté a v prvním komentáři uvedl, že hnutí ANO zjevně v posledních dnech přetáhlo tři až čtyři procenta voličů od SPD.
Ta je podle předsedy připravena podílet se na sestavování příští vlády, a to i podporou menšinové vlády hnutí ANO. Bude však podle Okamury záležet na tom, jaké budou konečné výsledky. V okamžiku rozhovoru měli ANO a SPD dohromady 101 mandátů a dalo se očekávat, že po sečtení Prahy tato čísla ještě mohou klesnout.
Další variantou je potom nějaká forma podpory od SPD a Motoristů.
Tomio Okamura
