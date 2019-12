Advokát Hrádela o Čapím hnízdě. Nejvíce zarážejí úniky, za které nebyl nikdo potrestán

Naznačoval jste na svém FB profilu, že se dalo se předpokládat, že se stane něco, co bude poškozovat premiéra Babiše, že se může stát něco podobného ve snaze o mimořádné volby, což nastartoval vývoj od demonstrace proti premiéru Babišovi 16. listopadu.

Dalo se předpokládat, že se stane něco, co bude poškozovat premiéra Babiše a že pokud tato demonstrace nedopadne „špatně“, bude se dále postupovat podle předem připraveného plánu. Mimořádné volby jsou nadějí pro strany, jejichž popularita klesá a nemusí být příště ve Sněmovně. Pokud je mi známo, nedlouho před touto demonstrací byla podaná obžaloba na jednoho novináře, spojovaného s premiérem Babišem. Vůbec se nezdálo být důležité, jak celá causa dopadne. Zásadní bylo, zda tuto záležitost bude moci využít politická opozice proti premiérovi. Oceňuji novináře, že neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistili, podnikli kroky, aby k tomuto politickému zneužití nemohlo dojít, a o předpokládaném možném politickém využití věci informoval soud i státní zastupitelství. Pokud jsou mé informace přesné, očekával úniky z trestního spisu. Přestože tato informace nebyla policií ani státním zastupitelstvím oficiálně zveřejněna, k úniku došlo. A jiní novináři se na věc začali ptát.

Proč by útok na novináře měl být spojován s premiérem?

Ale on přeci v pozdějších článcích spojován s premiérem prostřednictvím vysoce nevěrohodné causy Šuman byl. Pokud by causa Šuman byla věrohodná, tak nemůžeme najít příklady typu „jdeme do střižny a věc zveřejníme“ nebo muselo dojít ke zveřejnění údajně plánovaných rozhovorů, pokud mělo dojít k poškození ČSSD před jejím sjezdem. Je přitom všeobecně známé, že pravost rozhovorů popíral jak novinář, tak premiér, ale i to, že žádný takový rozhovor nebyl před sjezdem vydán, šlo o politiku. Nemůže se pak ani divit, že soud pravomocně zastavil nejen první trestní causu novináře, ale i nepravomocně druhou, přičemž obě causy sloužily k útoku na premiéra. Některým se zdá, že důležité bylo pouze to, aby bylo možno napadat premiéra a k tomuto bylo zneužito i trestní řízení.

Co vás na těchto causách nejvíce zaráží?

Jednoznačně úniky ze spisů. Pokud je mi známo, nikdo za ně nebyl potrestán. Bez úniku ze spisů by nemohlo dojít ke zneužití těchto caus proti premiérovi.

Jak v této souvislosti hodnotíte causu Čapí hnízdo?

Nijak. Pokud by však měli konspirátoři pravdu, tak celá causa skončí tím způsobem, že tak jak bylo zastaveno trestní stíhání Jaroslava Faltýnka, tak bude zastaveno trestní stíhání většiny dalších osob, protože je neudržitelné. Nemohu však vyloučit, že by mohlo pokračovat trestní stíhání Babiše a té paní, která podepsala dotace. Samozřejmě bych to nespojoval s tlakem státních zástupců na premiéra v souvislosti s politikou a zákonem o státním zastupitelství. Asi jsem přehlédl případy, kdy v minulosti informovalo vrchní státní zastupitelství o tom, že v trestní cause dávalo nejvyšší státní zastupitelství své stanovisko. Jsem přesvědčen o tom, že konspirátoři naznačující zneužívání naší justice nebudou mít pravdu a pevně věřím, že jim na dnešní tiskové konferenci nedá za pravdu ani nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Určitě nikdo z představitelů našeho státního zastupitelství neuvažuje o politické budoucnosti.

