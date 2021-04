Advokát vyslýchal vyšetřovatele Čapího hnízda. Děly se věci

reklama

Volby do Sněmovny proběhnou 8. a 9. října letošního roku. Hrádela se ve svém statusu na facebooku pozastavuje nad časovou souvislostí mezi konečným rozhodnutím a blížícími se volbami. „Časová souvislost posledních kroků s volbami zde ale (řečeno vážně, či ironicky?) určitě není, že?“ naráží advokát Hrádela na facebooku.

„Stejně tak s nimi totiž nebyla ani 10. srpna 2017, kdy byla podaná do Sněmovny žádost o vydání Ing. Babiše; volby se tehdy uskutečnily 20. a 21. října 2017. To, že o žádosti a o několik let před tím policii známých skutečnostech soustavně před volbami psaly noviny, s politikou asi opravdu nesouviselo…“ dodává.

Hrádela má za sebou nedávný soudní výslech Pavla Nevtípila, vyšetřovatele Čapího hnízda.

„Ano, mám za sebou svědeckou výpověď vyšetřovatele, která se dotýkala i záležitosti údajně neoprávněného čerpání eurodotací na Čapí hnízdo, byť vyšetřovatel tehdy vypovídal jako poškozený v jiné trestní kauze, kdy já coby obhájce hájil svého klienta (šlo o údajný přečin pomluvy vůči vyšetřovateli a tehdejšímu ministru vnitra Chovancovi). Pokládal jsem v soudní síni otázky i vyšetřovateli a dostával odpovědi různé věrohodnosti a různě v souladu či nesouladu s dalšími důkazy.

Vyšetřovatel během zmíněného výslechu výslovně uvedl podle dosti podrobného soudního protokolu k publicistickému článku, jenž byl předmětem žaloby: „Zvlášť ta jedna příloha (článku), kde se popisovalo, jak probíhá to vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, jak se dá státní zástupce jakoby obelhat s načasováním a prodlužováním lhůty, to já považuji za snůšku lží.“

„Kdo by pak mohl pochybovat, že?“ ptá se Hrádela a dodává, že jeho klient byl později zproštěn obžaloby.

„To, že něco při výslechu vyšetřovatele nesedělo, je určitě nedopatření pochopitelné. Chybička se neúmyslně vloudí.“

„Skoro by mne zajímalo, jak by tento výslech pokračoval, kdybych měl přístup do spisu kauzy Čapí hnízdo a nevycházel jen z veřejných zdrojů. Vyšetřovatel ve své výpovědi rozpory, o nichž jsem věděl, odstranil. Na něco si rozpomenul po konkrétních dotazech ukazujících na to, že vím o tom, co bylo jinak, než uvedl v předchozí části své výpovědi. Bylo vidět, že vytahuji důkazy, abych je soudu před svědkem předložil,“ uvedl advokát Hrádela.

„Pro nás advokáty je velmi významné ověřovat si věrohodnost důkazů, ať je předloží kdokoliv. Stejně tak je zajímavé prověřovat, zda kauza není načasovaná, protože i to může mít své důvody a může o něčem vypovídat a mít svůj význam pro zkoumání viny, či neviny klienta. Má smysl zjišťovat, zda důkazy nemá někdo k dispozici delší dobu a důkazy nepoužije účelově až později, zda zveřejněné nahrávky nejsou zfalšované atd. Nejen jako advokáti nesmíme být ovcemi, co věří všemu, co kdo ovcím nabulíkuje. Nesmíme být ovcemi, co věří všemu, co kdo zveřejní. Dokonce ani nesmíme nekriticky věřit všemu, co na vlastní oči vidíme. Sám jsem zažil, že můj příspěvek byl sestřižen a odvysílán po redakčních úpravách tak, že uváděl pravý opak mých názorů. Pravda je často někde úplně jinde, než se mediálně tvrdí. Opatrnost, matka moudrosti. Platí to i o kauze Čapí hnízdo?“ zajímá se Hrádela.

Ten chce stále věřit, že v kauze Čapí hnízdo je vše čisté. Raději to ale podle svých slov nezkoumá. „Nechci pochybovat o právu a spravedlnosti. Budu-li ale někdy dopracovávat svoji kdysi tak mediálně často zmiňovanou Analýzu účelových trestních stíhání, kterou jsem použil i v trestní věci tohoto svého klienta, mám pocit, že tam kauza Čapí hnízdo bude mít své místo,“ dodal na závěr.

