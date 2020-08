Afghánec, Libanonec. Chcete rychle do Evropy? Tudy. Skandál v zemi EU

Katarská televize Al Jazeera přišla s novým objevem. Na ostrově Kypru totiž došlo k úniku citlivých vládních dokumentů. A podle nich si mezi lety 2017 a 2019 zakoupily desítky vysokých činitelů cizích zemí tzv. zlaté pasy, tedy kyperské občanství. Mezi těmito činiteli byli dle Al Jazeery zvolení politici, členové správních rad státních podniků nebo například bratr bývalého ministra v Libanonu. U těchto lidí je přitom kvůli jejich pozici dle Al Jazeery vysoké riziko korupce. Anketa Je Adam Vojtěch dobrý ministr zdravotnictví? (Ptáme se od 25. 8. 2020) Ano 74% Ne 26% hlasovalo: 1407 lidí

Jeden z těch, kdo si „zlatý pas“ koupil, je údajně Rahman Rahmani, předseda dolní komory afghánského parlamentu. Kyperské občanství si pořídil nejen pro sebe, ale i pro svou ženu a tři dcery. A nejen kyperské, ale i občanství karibského ostrova St. Kitts and Nevis. Rahmani je dle Al Jazeery bývalý generál, který se vrhl na kariéru obchodníka a zařizoval palivo i transport pro americké síly v Afghánistánu. A když byl zvolen předsedou dolní komory, strhla se v ní potyčka kvůli obvinění ze zmanipulovaného hlasování. Dále si zlatý pas pořídil zástupce Saigonu ve vietnamském kongresu a bývalý ministr pro ekonomický rozvoj, Igor Reva.

Jak Al Jazeera upozorňuje, samotné kyperské dokumenty nedokazují, že by se někdo z jmenovaných dopustil něčeho nelegálního, nicméně se nabízí otázka, proč by si dotyční zařizovali druhé občanství. Spolu s otázkou, kde dotyční vzali sumu dva a půl milionu dolarů. Tu totiž musí zájemce investovat do kyperské ekonomiky, aby „zlatý pas“ získal.

Vzhledem k tomu, že Kypr je členem Evropské unie, tak ten, kdo jeho občanství získá, se může volně pohybovat po území celé EU. A také obchodovat a podnikat. Unie také možnost občanství získat kritizovala jako potenciální zadní vrátka pro osoby z nepřátelských států. Na tento nátlak Kypr pravidla změnil, ovšem mnoho významných funkcionářů a bývalých funkcionářů z Ruska, Číny a arabských zemí stihlo občanství získat. Teprve minulý měsíc schválil Kypr zákon, který mu umožňuje zbavit občanství toho, kdo si je zakoupil, ale poškozuje kyperské národní zájmy. Ale ti, kdo investovali dva a půl milionu mohou být v klidu. Jich se netýká.

Dle dřívějšího článku Al Jazeery kyperské občanství dostalo celkem 1400 žadatelů. Jak již bylo zmíněno, k jeho získání byla třeba investice 2,5 mil. dolarů (povětšinou do místních realit) a čistý trestní rejstřík. Ovšem tyto důkazy si zařizovali zájemci sami a i když prý Kypr tvrdí, že přihlášky kontroloval, z dokumentů dle Al Jazeery vyplývá, že ne vždy ke kontrole docházelo. Ale Kypr si prý prodejem přišel na 7 miliard eur. Mezi lety 2017 a 2019 byl největší zájem ze strany občanů Ruska, Číny a Ukrajiny, píše Al Jazeera. Pas získal například Mykola Zlochevsky, ukrajinský majitel energetického gigantu Burisma. V roce 2017, kdy se mu občanství dostalo, byl už vyšetřován kvůli korupci, dodává. A někteří, kteří se přihlásili a občanství dostali, už za sebou prý měli pobyt ve vězení.

