Aha, takhle to bylo. Ukrajina zuří, v USA také. Miliardář jim zkazil velký útok proti Rusku

reklama

Anketa Má Česko pořídit letouny F-35? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9814 lidí do médií dostal úryvek z jeho nové biografie od autora Waltera Isaacsona. Z knihy vyplývá, že miliardář loni odmítl vyhovět žádosti ukrajinské armády o zapnutí internetové služby Starlink, kterou provozuje Muskem vlastněná společnost SpaceX, za účelem podpory ukrajinského vojenského útoku na Krym. Ukrajinci tehdy plánovali zasáhnout ruskou námořní flotilu na poloostrově pomocí podvodních dronů, k čemuž potřebovali Muskovy satelity. Miliardář se však podle svých slov obával incidentu na způsob „mini Pearl Harboru“, který by mohl vést až k jaderné eskalaci. Obava, že Rusko na útok zareaguje nukleárními zbraněmi, Muska vedla k tomu, aby ukrajinské žádosti nevyhověl.

Poté, co tyto skutečnosti vyplavaly na povrch, mnozí lidé začali Elonu Muskovi děkovat za to, že zabránil jaderné válce.

ELON PREVENTS NUCLEAR WAR?

Elon Musk covertly instructed his engineers to deactivate Starlink's satellite communications network during a MAJOR Ukrainian offensive.

This action was taken to intentionally thwart a surprise attack by Ukraine against the Russian naval fleet.

The… pic.twitter.com/I0RtYVuzth — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 7, 2023

„Pokud bych jejich požadavku vyhověl, pak by se SpaceX výslovně podílela na závažném válečném aktu a eskalaci konfliktu,“ uvedl sám Musk ve vyjádření na své sociální síti X.

There was an emergency request from government authorities to activate Starlink all the way to Sevastopol.

The obvious intent being to sink most of the Russian fleet at anchor.

If I had agreed to their request, then SpaceX would be explicitly complicit in a major act of war and… — Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2023

Miliardář navíc upřesnil, že Starlink již před započetím ukrajinského útoku nebyl na Krymu aktivován. Ačkoliv média původně tvrdila, že SpaceX nechal satelity v regionu aktivně vypnout, aby zastavil ukrajinskou vojenskou operaci, ve skutečnosti se prý jednalo pouze o rozhodnutí společnosti dále nerozšířit svou službu do předmětného regionu navzdory požadavkům kyjevské vlády.

„Účelem Starlinku nebylo zapojovat se do válek. Měl sloužit k tomu, aby se lidé mohli dívat na Netflix a odpočívat, aby se mohli připojit do školy a dělat dobré mírové věci, ne útoky dronů,“ vysvětlil dále podnikatel své rozhodnutí.

Jeho argumentace se však nesetkala s pochopením některých amerických politiků a novinářů. „Kongres musí prošetřit, co se tu stalo a zda máme dostatečné nástroje, abychom zajistili, že zahraniční politiku bude provádět vláda, a ne jeden miliardář,“ nechala se slyšet senátorka za Demokratickou stranu Elizabeth Warrenová. Někteří uživatelé sociálních sítí Muska dokonce označují za „zrádce“. Hashtag #ElonMuskIsATraitor (Elon Musk je zrádce) se na nějaký čas dostal mezi nejčastěji vyhledávané výrazy na jeho vlastní platformě X. Podnikatel se ale takovým nařčením brání. „Jsem občanem Spojených států a mám pouze tento pas. Ať se stane cokoli, budu bojovat za Ameriku a zemřu v ní. Kongres Spojených států nevyhlásil Rusku válku. Jestli je někdo vlastizrádce, pak jsou to ti, kteří mě tak nazývají. Řekněte jim to prosím jasně,“ reagoval na útoky miliardář.

I am a citizen of the United States and have only that passport. No matter what happens, I will fight for and die in America.

The United States Congress has not declared war on Russia. If anyone is treasonous, it is those who call me such.

Please tell them that very clearly. — Elon Musk (@elonmusk) September 11, 2023

Vzteklé reakce se americký podnikatel dočkal také z Kyjeva. Poradce ukrajinského prezidenta Zelenského Michajlo Podoljak jej obvinil z toho, že „spáchal zlo“, když odmítl vyhovět ukrajinským požadavkům. A to i přesto, že Musk jinak od vypuknutí konfliktu poskytuje Ukrajině zdarma přístup ke svým satelitům, což jí umožňuje vést válku proti Rusku. Deník The Washington Post píše, že Muskův Starlink je pro ukrajinské válečné úsilí „naprosto nepostradatelný“. Loni v říjnu se Musk nechal slyšet, že ho podpora Ukrajiny za rok 2022 stála 80 milionů dolarů z vlastní kapsy. To však představitelům ukrajinské vlády nebráni v tom, aby amerického podnikatele pravidelně obviňovali z podpory Ruska.

„Pro Ukrajinu a její příznivce není nikdy ničeho dost. Vždy musíte dát víc,“ vysvětluje americký novinář Glenn Greenwald. „Mají soukromé společnosti nebo třeba zahraniční vlády nějakou povinnost poskytovat ukrajinské armádě vše, o co si požádá? Jsou ti, kdo tyto požadavky odmítají, například z touhy nestupňovat již tak nebezpečnou válku, ze své podstaty vinni tím, že chtějí, aby Kreml válku vyhrál, nebo že jsou proputinovští?“ ptá se novinář. „Nikdy nebylo snazší stát se ‚ruským propagandistou‘ nebo ‚agentem Kremlu‘ (jen za to nečekejte výplatu) – stačí vyjádřit jakýkoli názor, který je v rozporu s převládajícím mediálním názorem na naši účast na Ukrajině,“ usuzuje komentátor. „Jediným Muskovým ‚zločinem‘ bylo, že neuposlechl příkazů Ukrajiny – země, které není občanem... Předstírá se tu, že nemáte právo vzdorovat požadavkům ukrajinské armády. Pokud jste občanem Západu, máte povinnost jim dát vše, co požadují, a pokud to neuděláte, je to považováno za sabotáž,“ vysvětluje Greenwald.

Musk’s only “crime” was not following Ukraine’s orders –– a country he doesn’t even count among his three citizenships.

.@GGreenwald “The pretense here is that you have no right to resist the Ukrainian military’s demands. If you’re a citizen of the West you are duty-bound to… pic.twitter.com/ksK2w1g2Ai — System Update (@SystemUpdate_) September 10, 2023

Podle takové logiky by prý v konečném důsledku naprostá většina amerických občanů byla považována za „zrádce“, protože nevyslyšeli pozvánku ukrajinského prezidenta Zelenského jít na frontu bojovat za Ukrajinu.

Using the reasoning applied to Elon Musk, the vast majority of Americans are also “traitors,” since most people didn’t take President Zelensky’s invitation to go to Ukraine and join the fight against Russia. pic.twitter.com/QBr5bmIHJc — System Update (@SystemUpdate_) September 10, 2023

Greenwald však v mediálních kampaních proti Muskovi spatřuje i jiné motivy než čistě geopolitické. „Důvodem, proč je Elon Musk nejprve obviňován z antisemitismu ze strany ADL a nyní vykreslován jako zrádce své země, Spojených států... není nutně to, že jsou naštvaní kvůli tomu, co udělal na Ukrajině, i když jsou, ale spíše proto, že je to trest za jeho odmítání cenzurovat na požádání,“ vysvětluje novinář. „Média pokračují v neúnavných útocích na Elona Muska, protože představuje existenční hrozbu pro to, co je jim nejdražší – jejich schopnost umlčet jakoukoli opozici,“ dodává.

.@GGreenwald “The reason why Elon Musk is being targeted by the ADL as an anti-Semite and now being depicted as a traitor to his country, the United States… is not because necessarily they're angry about what he did in Ukraine, although they are, but more so because it's… pic.twitter.com/z4n9cCiGaQ — System Update (@SystemUpdate_) September 10, 2023

Podobně se vyjádřil také komentátor Charlie Kirk, který ke kauze mimo jiné napsal: „Režim je s Muskem ve válce, protože podporuje svobodu slova a představuje konkurenční mocenské centrum pro ty, kteří chtějí mít veškerou moc.“

DEBUNKING the "Elon Musk is a Traitor" narrative:

Elon Musk has donated upwards of $100 million to Ukraine by keeping Starlink operational in the country when all other communications channels have been disabled by the Russians. Musk has NOT been repaid by the US Government or… pic.twitter.com/8ler6YhKje — Charlie Kirk (@charliekirk11) September 12, 2023

Psali jsme: „Na co si to hrajeme?! Ruský plyn a ropa se vracejí do EU.“ Zkušený novinář se neudržel Reportér ČT nazval Muska kolaborantem. A začala řežba Schyluje se k velké bitvě mezi Muskem a ADL. Co je tato organizace zač? Čtěte pozorně Musk žaluje Sorosovy lidi: Šíříte dezinformace, které potlačují svobodu slova

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.