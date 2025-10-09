Ajaj. Vyplavalo na mladou poslankyni STAN. Už týden po volbách

Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Piráti následkem výzev ke kroužkování žen budou mít z šestnácti poslanců jen tři muže, což ironicky komentoval senátor Zdeněk Hraba s tím, že zrovna u progresivních Pirátů se mohou tyto počty ještě změnit kvůli genderové ideologii. „Kde berete tu jistotu, že se jako ženy budou i nadále identifikovat?“ bavil se na účet Pirátů, což spustilo silné odezvy.
Téma se dostalo až do podcastu Kecy a politika, kde se kvůli němu pohádali i jeho hlavní tváře – komentátor Petros Michopulos s Bohuslavem Pečinkou. „Ten příděl žen u Pirátů nějak neskousl nahnědlý senátor Hraba,“ nerozdýchal Michopulos Hrabovu poznámku, načež Pečinka odmítal, aby byl v jejich pořadu Hraba takto nálepkován.
„No Hraba rozebíral pohlavní orgány dvacetiletých holek. Prostě normálně prase nahnědlé. To je celý,“ nenechal se však Michopulos zastavit a senátora označil za „normální píču nahnědlou“ a „zmrda“.
Upozornění na nové složení Sněmovny sdílel též konzervativní komentátor Ondřej Tesárek, vystupující pod přezdívkou Bratříček, jenž po volbách poukazoval na to, že lídři končící koalice před nimi směrem k voličům komunikovali přímé ohrožení naší bezpečnosti a opakovali, že „jde o všechno“, načež ve Sněmovně za mnohé strany skončili lidé, kteří nemají s řešením bezpečnostních otázek dostatek zkušeností, a ústředním tématem se pro některé příznivce končící vlády namísto bezpečnostní situace stalo, „kdo má co v kalhotách“.
Kromě kroužkování žen voliči Pirátů jej zaskočilo zvolení Julie Smejkalové, předsedkyně pražské mládežnické organizace starostů, jež se stala historicky nejmladší poslankyní, jelikož se do sněmovních lavic dostala v ještě nižším věku než exposlanec Dominik Feri – pouze tři měsíce po jejích 21. narozeninách. Studentka Právnické fakulty Univerzity Karlovy na volebním lístku u své profese mimo jiné uváděla, že je „právní specialistka“.
„Tam sedí typka, 21 let, sotva si umí zavázat tkaničky, za STAN,“ bavil se Tesárek, že Smejkalovou voliči Starostů dostali do Sněmovny preferenčními hlasy z devátého místa kandidátky, a poznačil, že politickou zkušeností mladé političky je akorát přidávání příspěvků na Instagram. „Chodila si točit reelsy s megafonem, čímž získala z voličů STAN mandát bojovat proti Rusku,“ nestačil se divit.
Téma spustilo smršť komentářů a otázek ohledně vhodnosti zvolení studentky. K názorům, zdali je vhodné, aby 21letá studentka Smejkalová reprezentovala české občany ve Sněmovně, se nyní vyjádřil též předseda Hnutí Generace Daniel Krutý, jenž se často věnuje tématům cílícím na mladé voliče. Ač jeho hnutí kandidovalo též do Sněmovny a skončilo na devátém místě hned za Přísahou, Krutý sám kandidovat zatím nemohl, jelikož mu zatím nebylo 21 let.
Předseda Generace, který poznámkám na svůj věk čelí často, uvedl, že mladá poslankyně má v této věci jeho zastání. „To, že jsem ‚moc mladý‘, slyším poslední čtyři roky pořád…,“ podotkl.
Stalo se tak poté, co Krutý kritizoval hospodaření Fialovy vlády. „Kdyby rozpočet, jaký vláda Petra Fialy plánuje na příští rok, přinesla v roce 2019 do Sněmovny Alena Schillerová, pánové Skopeček a Stanjura by křičeli něco o rozkradené a spálené zemi. Teď se všichni tváří, že je to normální a zodpovědné,“ vadila Krutému změna postoje Fialova kabinetu k rozpočtové zodpovědnosti. Smejkalová mu na to odvětila: „Z čeho čerpáte pocit, že jste expert na ekonomiku a rozpočty? Neříkám, že je vláda bezchybná, ale je velmi jednoduché něco kritizovat z pozice pozorovatele bez odborných znalostí.“
„Tento komentář zraje jako dobré – spotřební daní nezatížené – tiché víno. Interpretace nechávám volné… Jen dodávám, že jsem o sobě nikdy netvrdil, že jsem expert – pro dokreslení absurdity,“ komentuje zpětně výpad Smejkalové Krutý.
Slečna @j_smejkalova má mé zastání… To, že jsem “moc mladý” slyším poslední 4 roky pořád… Tento komentář ale zraje jako dobré - spotřební daní nezatížené, tiché víno. ?? Interpretace nechávám volné… Jen dodávám, že jsem o sobě nikdy netvrdil, že jsem expert – pro dokreslení… pic.twitter.com/Qvwu2P9E9g— Daniel Krutý (@kruty_daniel) October 9, 2025
Dodal též, že sám o sobě netvrdí, že je odborníkem, ani nyní: „Mám pocit, že absence ‚odborných znalostí‘ je používána jako hlavní argument proti mladým politikům. Je vlastně legitimní, proto jsem kampaň nestavil na tom ‚jsem mladý, volte mě‘, ale přicházel jsem s pragmatickými řešeními.“
Kritici čelí nejen nadávkám. Začaly se šířit výhrůžky násilím
Napětí kolem Smejkalové již přerostlo v otevřené výhrůžky od jejích podporovatelů. Silné kritice, která se jim nevyhýbala, čelil zejména komentátor Ondřej Tesárek, jenž zprvu reagoval, že zřejmě podcenil voliče Starostů. „Máte pravdu, omlouvám se. Po přečtení stovek urážek na úrovni střední školy s důrazem na malý penis jsem došel k závěru, že člověk, jehož životopis začíná ‚pokročilý uživatel Instagramu‘ a končí ‚udělal příjimačky na vejšku‘ je skutečně reprezentantem průměrného voliče hnutí STAN. Gratulace k výtečné volbě a návrat do vlády už klepe na dveře. Starostové do čela!“ pustil se do Starostů s odkazem na předvolební heslo jejich lídra Víta Rakušana, který se netajil tím, že by chtěl být premiérem.
Rezonovalo též, že poukázal – stejně jako Hraba – na volbu nových politiků jen s důrazem na pohlaví. „Tyhle volby vzala velká část voličů jako aktivistickou zábavu na krožkouvání holek (nevěděl jsem o tom do dneška) místo starosti o osud republiky v době ohrožení Ruskem. Regulérně jste vyházeli kompetentní kandidáty a naházeli tam lidi podle pohlaví. Lhali jste, že ty volby jsou důležité. Nikdo, kdo se regulérně bojí Ruska, přece nevolí podle pohlaví, ne?“ vyčítal Starostům a Pirátům, kteří podle Tesárka ukázali, že si „v žádném případě nezaslouží mít podíl na vedení této země“.
Moje eufórie přešla trochu ve zděšení, že tyhle volby vzala velká část voličů jako aktivistickou zábavu na krožkouvání holek (nevěděl jsem o tom do dneška) místo starosti o osud republiky v době ohrožení Ruskem.— Ondřej Tesárek (@bratricek) October 5, 2025
Regulérně jste vyházeli kompetentní kandidáty a naházeli tam lidi… pic.twitter.com/2676MQLc48
Jeho kritika se však mnohým lidem nelíbila a na sociálních sítích po několik dnů čelil vlně oponentů, do níž se zapojily i známé tváře mediální scény či exministr financí Miroslav Kalousek. Ozývat se začali také aktivisté a nechybělo množství nadávek. Ani tím to však neskončilo. Situace zašla až do bodu, kdy známý komentátor čelil výhrůžkám násilím, které se měly dotýkat i jeho rodiny. Kvůli strachu o děti se proto rozhodl zcela ukončit komentování politiky.
Znepokojující příspěvky Tesárkovi zasílala například aktivistka Oldřiška Blujová, která v minulosti například zničila pietní místo pro zavražděného amerického komentátora Charlieho Kirka a svůj čin si následně pochvalovala slovy, že šlo o „amerického klerofašistu“. Žena spolupracující se skupinou youtubera Mika Oganesjana komentátorovi napsala, že jej „rozkrývá“. „Skvělé je, jak moc věcí o tobě je veřejných,“ podotkla.
Padaly rovněž kupříkladu výzvy k „aktivaci“ příznivců Smejkalové s koláží, na nichž Tesárek visí oběšený na stromě. „Julinkapatrioti, aktivujte se,“ šířilo se.
„Mám dvě malé děti a nulové krytí. Nejsem v pozici, kdy bych mohl krajní levici legitimizované mainstreamovými osobnostmi, pro které je i ustřelení palice přijatelné, oponovat dlouhodobě,“ vysvětlil posléze Tesárek, že se po výzvách k násilí raději rozhodl již k politice veřejně nevyjadřovat, a ukončil pravidelné vysílání na YouTube i publikování svých názorů na sociálních sítích.
autor: Radek Kotas