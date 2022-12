Ajajaj, Nerudová šlápla do... I kavárna jí to vytmavila

Prezidentská kandidátka Danuše Nerudová po spekulacích, že by mohl končící prezident Miloš Zeman předčasně jmenovat nového předsedu Ústavního soudu, uvedla, že by případný jmenovací akt prohlásila za neexistující. Tím si Nerudová vysloužila posměch a kritiku jak z řad právnické obce, tak i svých vlastních stoupenců.

Přes den se v českých médiích objevila informace, že by Zeman mohl ještě před koncem svého funkčního období v březnu jmenovat nového předsedu Ústavního soudu, ačkoliv dosavadnímu předsedovi Pavlu Rychetskému končí desetiletý mandát až v srpnu. Jedna z favoritek nadcházející prezidentské volby, Danuše Nerudová, přišla s případným řešením.

„Pokud by Miloš Zeman opravdu jmenoval nového předsedu Ústavního soudu před koncem svého funkčního období, tak bych v případě svého zvolení prohlásila tento jmenovací akt za neexistující a řádně jmenovala nového předsedu ÚS. Demokracie není ničí hračka,“ uvedla Nerudová.

Pokud by Miloš Zeman opravdu jmenoval nového předsedu Ústavního soudu před koncem svého funkčního období, tak bych v případě svého zvolení prohlásila tento jmenovací akt za neexistující a řádně jmenovala nového předsedu ÚS. Demokracie není ničí hračka. — Danuše Nerudová (@danusenerudova) December 7, 2022

Její šalamounské řešení by ale podle mnohých nebylo tak úplně v souladu se zákonem. „Dlouhé zimní večery jsou tradiční čas pro hrátky s ústavním právem. Loni a předloni jsme hráli hru ‚nouzáky‘, letos jsou trendem pravomoci prezidenta. Dle § 2 zákona o ÚS prezident jmenuje předsedu ÚS. V čem by měl být takový jmenovací akt ‚neexistující‘?“ ptá se právník Ondřej Dostál.

Dlouhé zimní večery jsou tradiční čas pro hrátky s ústavním právem. Loni a předloni jsme hráli hru "nouzáky", letos jsou trendem pravomoci prezidenta.

Dle §2 zákona o ÚS prezident jmenuje předsedu ÚS. V čem by měl být takový jmenovací akt "neexistující"? Možná pro kolegu @RNeruda https://t.co/CyDj8Lq19k — Ondřej Dostál (@dostalondrej) December 7, 2022

„Vážená paní profesorko, Miloš Zeman je prezidentem až do konce svého volebního období. Toto zpochybňování už měli v Polsku a nic dobrého to nepřineslo. Pokud by Zeman opravdu porušil ústavu, pak by se jistě zbytek soudu postavil proti němu,“ zkritizoval „řešení“, které navrhla Nerudová, další z uživatelů.

Vážená paní profesorko, Miloš Zeman je prezidentem až do konce svého volebního období. Toto zpochybňování už měli v Polsku a nic dobrého to nepřineslo. Pokud by Zeman opravdu porušil ústavu, pak by se jistě zbytek soudu postavil proti němu. #politika #media https://t.co/tyRD6bsxMj — Václav Š. David ?? (@vaclavdavid) December 7, 2022

Václav Ágh, poradce šéfky Sněmovny Markéty Pekarové Adamové, Nerudovou také zpražil. „Pokud chceš být protipól Zemana, což jsem pochopil, že chceme volit, tak to neznamená dělat to stejně jako on, akorát v rámci nějakého většího dobra. Mimochodem. Tohle by Zuzana Čaputová nikdy nevypustila. Je právnička a má skvělý tým,“ vzkázal Nerudové. „Kdo jí tohle poradil, je idiot,“ dodal jadrně.

Pokud chceš být protipól Zemana, což jsem pochopil, že chceme volit, tak to neznamená dělat to stejně jako on akorát v rámci nějakého většího dobra.



Mimochodem. Tohle by Zuzana Čaputová nikdy nevypustila. Je právnička a má skvělý tým. https://t.co/kKrt4ZAgy6 — VÁ (@VVetvicka) December 7, 2022

Ani pedagog Tomáš Šalamon není z nápadu Nerudové dvakrát nadšený. „Já teda nevím, právník nejsem, natož ústavní, ale něco mi říká, že tohle tak úplně jednoduše nejde a rovnou by to před tím ÚS skončilo. Zároveň podle ‚prohlásila jmenovací akt za neexistující‘ dává tušit, že to nebude z její hlavy. Havel & partners? Zřejmě bude ještě sranda,“ uvedl.

Já teda nevím, právník nejsem, natož ústavní, ale něco mi říká, že tohle tak úplně jednoduše nejde a rovnou by to před tím ÚS skončilo.

Zároveň podle "prohlásila jmenovací akt za neexistující" dává tušit, že to nebude z její hlavy.

Havel & partners? Zřejmě bude ještě sranda. https://t.co/NrxgOoiU8F — Tomáš Šalamon (@SalamonTomas) December 7, 2022

„Paní Nerudová, ten opilý lempl by sice nikoho jmenovat neměl, ale bezpochyby by bylo lepší, abyste se obrátila nejprve na soud, který by ten akt prohlásil za neexistující. Vy nemůžete prohlašovat vůbec nic a tento tveet je stupidní. Smažte ho. Děkuji,“ přidal se kavárník Lukáš Valenta s tím, že by prezidentská kandidátka udělala lépe, kdyby příspěvek smazala.

Paní Nerudová, ten opilý lempl by sice nikoho jmenovat neměl, ale bezpochyby by bylo lepší, abyste se obrátila nejprve na soud, který by ten akt prohlásil za neexistující. Vy nemůžete prohlašovat vůbec nic a tento tvít je stupidní. Smažte ho. Děkuji. — Lukáš Valenta (@Lukas__Valenta) December 7, 2022

