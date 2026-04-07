Akce Aklimatizace, výcvik propagandy za vaše peníze. Publicista Souček vítá zákon o neziskovkách

Zelené neziskové organizace vždy pečlivě hlídaly, jestli nějaký projekt nefinancuje firma spojená s těžbou uhlí, ropy či plynu. Jakmile něco takového zjistily, spustily křik. Protože, jakmile někdo dostane peníze od fosilního průmyslu, je podle nich automaticky lobbista fosilního průmyslu. Ty samé – a další politické – neziskovky se však zběsile brání zavedení zákonné povinnosti oznamovat, od koho ze zahraničí přijímají peníze a co za ně dělají. Což má být podstata zákona (dosud nepředloženého) inspirovaného americkým zákonem FARA z roku 1938. Nikoli obdobným ruským zákonem, jak tvrdí neziskovky. Ale i kdyby tomu tak bylo, skutečnost, že Rusko má nějaký podobný zákon, přeci automaticky neznamená, že nutně jde o něco špatného.
Špatné je to, že se politické neziskové organizace brání tomu, aby bylo jasné, kdo jim posílá peníze a za co. Zatím si to můžeme jen domýšlet. Jisté je zatím jen to, že ty, které nechtějí zprůhlednit své finanční toky, patří do liberálního tábora.
Jisté indicie o tom, co by tak mohly tyto politické neziskovky za zahraniční peníze dělat, se však dají objevit i nyní. Jen to trvá déle. A netýká se to přitom financování jen ze zahraničí. Názorným příkladem může být neziskovka Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). Ta se vypracovala mezi známé a často citované zdroje. Kromě toho také pořádá různé akce. Na některé získává peníze i od českého státu. Jako například 1,5 milionu korun na program Aklimatizace z loňského roku. Šlo přitom o vyloženě ekologistickou akci. Účastníci se na ní totiž učili, jak „zlepšit své dovednosti v ovlivňování směřování české klimatické politiky.“ Čili něco, co vede jen k dalšímu šíření četných polopravd a nepravd na široké téma klimatu. Protože v tom jsou tyto politické organizace zaměřené na „klima“ opravdu dobré. Bohužel.
Jedním z nejkřiklavějších příkladů takového ohýbání pravdy je tvrzení, že čím více budeme mít obnovitelných zdrojů (OZE), tím budeme mít levnější elektřinu. Jenže OZE jsou zároveň jen občasnými zdroji energie, což vyvolává další náklady na jejich zálohování klasickými zdroji nebo dovozem, což samozřejmě cenu ženě vzhůru. Stejně tak se na ceně projevují náklady na rozšiřování a posilování elektrizační soustavy. Kromě toho jsou OZE zdroji, které se bez dotací nedokážou uživit.
A jejich garantované výkupní ceny se samozřejmě na cenách elektřiny podepisují také negativně. Mají také jen zhruba dvacetiletou životnost, takže se potřebují zaplatit za trojnásobně kratší dobu, než plynové, uhelné či jaderné elektrárny. K tomu připočtěte v případě větrníků obrovskou materiálovou náročnost a u fotovoltaiky z valné většiny dovozní závislost na Číně… Výsledek? Vysoká cena elektřiny. Nicméně o ničem z toho politické klima neziskovky nemluví. A nese to ovoce.
Stát si s tlakem zelené lobby neumí poradit, pasivně se nechává tlačit k nedostatku elektřiny a kvůli vysokým cenám k deindustrializaci. Ale přesto dá 1,5 milionu korun na to, aby se členové téhle destruktivní lobby učili, jak ještě lépe „ovlivňovat směrování české klimatické politiky.“ Čili, aby se učili, jak ještě lépe manipulovat veřejností a politiky.
Přesto „záštitu nad I. a II. ročníkem projektu převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí. Projekt též vzniká za podpory Státního fondu pro životní prostředí a nadace Heinrich Böll Stiftung v Praze. Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy,“ jak se píše na stránkách akce Aklimatizace. Dává to někomu mimo zelenou lobby smysl?
Když je něco takového možné dělat za vládní peníze, co všechno se asi tak dělá za peníze zahraničních dárců? Právě proto by bylo dobré, aby bylo veřejně známé, kdo ze zahraničí jakou neziskovku platí a za co.
Přemysl Souček pracuje v médiích od roku 1996. Působil například v Hospodářských novinách či Deníku. Posledních devět let se věnuje energetice, z toho sedm let publikoval na webu iUhli.cz. Tvrdí, že v energetice nemá ideologie co dělat.
