Aktivistická a válkychtivá ministryně... Klause nepřekvapí už nic, co Černochová provede

hned úvodem rozhovoru pro XTV.cz zhrozil z toho, že se jej moderátor Luboš Xaver Veselý tázal na jeho pohled na první kroky současné hlavy státu – prezidenta Petra Pavla. „Čekal jsem všechno, jen ne to, že se mě budete ptát na Petra Pavla. Já se tak zuby nehty držím, abych k němu téměř nic nevyslovoval, ale vidím, že mě do toho pořád tlačíte," započal a zmínil, že jej zaujalo, že se Pavel vydal do ostravských dolů.



„Zaujalo mne, že byl v dole. Sfáral. Píše se, že to byl první český prezident. Já tedy nevím přesné datace, ale já jsem sfáral ve své politické kariéře asi třikrát, na to všichni zapomínají, ale to není podstatné, protože podstatný je v dnešní chvíli on. My všichni ostatní už jsme dávno zapomenuti,“ zaznělo a Klaus začal vzpomínat jak roku 1990, první měsíce nové postkomunistické vlády, kandidoval na Ostravsku a při té příležitosti se dostal k tomu, že také sfáral, načež byl pozván, aby šel i do poroty Miss Československa.



K prvním krokům nového prezidenta pak již jeho předchůdce pronesl již jen to, že je „respektuje“. „Ať se chová, jak se chová, nemám za každou cenu za potřebí ‚pošťuchovat‘,“ pravil.

Pavel to dle něj má nyní s výběrem nových ústavních soudců složité, jelikož u nás prý není dostatek osobností, z kterých by se dalo do této funkce složit výběr. „Prezident většinou nezná potenciální ústavní soudce. To není možné nikomu zazlívat. Navíc my nemáme ústavní soudce. Myslím připravenou plejádu lidí, které by bylo snadné jmenovat, v tom jsme chudá země. Potenciální nabídku máme zúženou,“ řekl Klaus.



Podstatné dle něj je, nakolik má prezident „přátelský“ či „nepřátelský“ Senát. Míní, že Pavel je v tomto ohledu v pozici, že by senátoři podpořili do funkce ústavních soudců i někoho, kdo „by spadl z Měsíce a u soudu nikdy v životě nebyl“. Sám prý takovéto prostředí v Senátu za svého prezidentského období necítil a „Topolánkova ODS“ s ním prý tehdy zarputile bojovala. „Topolánek a spol. mi zabíjeli jeden můj návrh za druhým. Na to nikdy nezapomenu. Šahal jsem pořád níž a níž,“ vytáhl exprezident své vzpomínky, u nichž nedoufá, že by se nyní opakovaly Pavlovy.



Reakce Černochové na výroky pětibojaře Svobody Klause nepřekvapuje



Následně probral kauzu kolem výroků moderního pětibojaře a olympijského vítěze Davida Svobody a následné reakce od ministryně obrany Jany Černochové. „Patřím mezi ty, kteří si myslí, že se nemají sportovci trestat. Že to dělá naše aktivistická a válkychtivá ministryně obrany, to mne nepřekvapuje,“ komentoval Václav Klaus, co následovalo po tom, co Svoboda podpořil účast ruských a běloruských sportovců na olympiádě a prohlásil, že vnímání Ruska jakožto agresora může být „mýlka“.

Psali jsme: Olympionik a nadporučík Svoboda. Za řeči v ČT postih. A Černochová ho veze na Libavou

„Vyjádřil snad nějaký standardní názor, že sportovci by neměli být rukojmími toho či onoho souboje. To se mi zdá docela rozumné. Na druhé straně vím, že co od paní Černochové jest, to od ďábla jest, tak mě také nepřekvapuje, že je proti tomu,“ pokračoval bývalý prezident.



V pátek vše pokračovalo a ministryně obrany Jana Černochová (ODS) uvedla, že od nadporučíka Svobody, jakož i od všech vojáků, očekává, že budou mít k válce na Ukrajině jednotný postoj. „Ministerstvo obrany a armáda podporuje Ukrajinu a nesouhlasí s tím, aby ruští a běloruští sportovci startovali na olympiádě, když jejich ukrajinští kolegové umírají na frontě ve válce rozpoutané Ruskem a podporované Běloruskem,“ vyjádřila se.

„Nejde o postih za názor, ale za nedodržení toho, jak by měl profesionální voják na veřejnosti vystupovat,“ dodala poté, co avizovala, že Svobodu vezme za ukrajinskými vojáky na Libavou a olympionikovi ukazovala fotografie zabitých ukrajinských sportovců.

Fotogalerie: - Rusové a Bělorusové v Paříži?

Že by to mohl být teprve začátek a vláda si tímto způsobem může „hlídat názory“ a směřujeme k tomu, abychom si protistátní vtipy raději šeptali, exprezident říká, že popisovaná situace se už dávno odehrává.



„Protistátní vtipy se už dávno šeptají a mě to hrozně popuzuje. Sedím v restauraci na obědě a někdo něco říká ztišeným hlasem. Jsem na to absolutně alergický. To ani za komunismu jsme někteří neměli pocit, že máme v hospodě utišovat hlas. Že u nás zase bují malost a přikrčení se, je nedobrá výpověď o nás všech. Smutek, nic jiného se o tom říct nedá,“ zhodnotil. Atmosféra v Česku prý není vůbec dobrá a lidé to cítí.



Téma ohledně samotné účasti ruských sportovců na olympijských hrách, pak Klaus uzavřel tím, že by byl pro, aby tomu tak bylo a aby se ruští a běloruští sportovci mohli zúčastnit olympiády v Paříži. Připomenul, že se účast sportovců v minulém století již také několikrát zatrhávala od jedné či druhé strany, to však dle něj není řešení. „Tudy cesta nevede. Jestli se má něco udělat, tak se má dořešit dnešní nešťastná, zoufalá, tragická válka na Ukrajině,“ zdůraznil Václav Klaus a vyzval k tomu, aby se začaly vést jednání a našlo se jiné řešení než „střílení po sobě“ a „bombardování se“.



„Jestli si někdo myslí, že to vyřeší sankcemi anebo zakazováním účasti na olympiádě těch či oněm sportovců. Tudy pro mě cesta nevede. To je úlitba. To je obezlička, jak se říkávalo. Místo toho, aby se udělaly vážné pokusy na zastavení války, tak se zakazují tomu či onomu sportovci, aby jel na olympiádu,“ uzavřel.

Psali jsme: „Je čas s válkou udělat něco zásadního.“ Klaus dorazil na Slovensko. A děly se věci „Nejhorší ohrožení demokracie od 2. světové války.“ Blíží se k nám. Varování z okolí Klause Blokovat vládní budovy? Tak pozor! Pavel zahřměl z prezidentského pořadu. Varování do čela demonstrací „Pávek o všem věděl.“ Koudelka z BIS pod vlivem? Koho si to Pavel vzal na Hrad? Vladimír Hučín odhaluje

